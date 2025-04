Dacă nu se va ajunge la o soluție compromis cu UE, efectele se vor resimți din a a doua parte a anului, în special în siderurgie, metalurgie, industria auto, industria chimică, dar și în domeniul IT, în special la producția de software.

Ce exportă România în SUA

România exportă direct în SUA produse în valoare de 2,1 miliarde de euro și face importuri de 1,19 miliarde, arată datele Institutului Național de Statistică (INS) pentru Libertatea.

În total, exporturile României către Statele Unite sunt doar 2,28% din totalul exporturilor țării noastre.

Principalele exporturi ale României peste Ocean sunt oțel, aluminiu, cauciucuri și piese auto:

semifabricate din fier sau oțel – 194 de milioane de euro

anvelope din cauciuc – 168 milioane de euro

tablouri și panouri electrice – 159,6 milioane de euro

aparate radar – 104,1 milioane euro

componente avatice – 76,7 milioane de euro

țevi din fier sau oțel – 72 milioane de euro

rulmenți – 69,5 milioane

motoare și generatoare electrice – 65 milioane

oțeluri primare – 47 milioane de euro

cabluri – 45,7 milioane de euro

componente auto – 40,1 milioane.

Industria auto, marea vulnerabilitate

În schimb, România ar putea fi afectată indirect prin exporturile auto făcute de către Germania. Țara noastră este împânzită de subcontractori pentru sectorul auto german.

Mercedes deține în România două fabrici, BMW are un centru de software, dar și furnizori români care produc componente aflate în toate mașinile și motocicletele BMW comercializate în toată lumea, în vreme ce grupul Volkswagen are la rândul său o pleiadă de parteneri.

Concomitent, Continental, Bosch și Draexlmaier, unii dintre cei mai mari furnizori de componente auto la nivel global, au fabrici în țara noastră.

„Singura noastră șansă este PNRR”

Consultantul fiscal Emilian Duca a explicat pentru Libertatea cum se vor resimți efectele politicii comerciale a lui Trump.

„Din perspectiva României și a Uniunii Europene vor exista efecte. Ne va afecta pentru că va fi o diminuare a cererii. Banii nu se mai duc în produse, ci în taxe. Trebuie să existe o reorientare a exporturilor, din fericire sunt reduse către SUA. Noi suntem la mâna a doua, suntem subcontractori pentru industria germană”, spune Duca.

„Guvernul va avea o sarcină dificilă să susțină nivelul investițiilor. Singura noastră șansă este PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență – n.r.)”, continuă acesta. Pentru banii din acesta însă Guvernul trebuie să realizeze reforme.

Consultantul fiscal afirmă că Trump vrea să relocheze industriile din anumite țări și să forțeze redeschiderea de fabrici în SUA, iar pe termen scurt va fi o recesiune peste Ocean.

Forțarea unor negocieri

Acesta mai spune că Trump forțează și o serie de renegocieri.

„La momentul actual se negociază cu Canada, Mexic, probabil și Uniunea Europeană. Lucrurile se vor întâmpla, se va ajunge la niște negocieri. În esență, suntem victime colaterale. Scopul e relocalizarea fabricilor. Este o politică corectă, dacă asta cer oamenii, asta faci. Statutul dolarului de monedă de rezervă le permite orice”, punctează acesta.

Expertul spune că România nu are multe opțiuni: „România nu are multe de ales, nu putem ieși din UE pentru că am fi niște idioți. Trebuie să punem accent pe zonele la care ne pricepem și să nu ajungem în situația Ungariei, care s-a izolat. România trebuie să rămână low profile și să ne aliem cu cine trebuie: UE, Franța, Germania, Marea Britanie și SUA”.

El spune că există rațiuni clare pentru care conducerea republicană dorește aceste tarife. „Trump, deși e personaj destul de dezagreabil, e destul de rațional. Mulți nu se gândesc ce urmărește, rămân la partea asta de fațadă. Trebuie să știi când să întinzi coarda și când să te oprești”, a conchis el.

Adrian Negrescu: „Gaz pe foc”

Analistul Adrian Negrescu spune că Trump vrea să regleze prin tarife dezechilibrul comercial cu China, dar că măsurile vor avea efecte negative globale.

„Decizia vine să pună gaz pe focul crizei economice. O să aducă economia globală la situația din 1930. Atunci președintele american Herbert Hoover punea taxe vamale pe 20.000 de produse din Europa. S-a ajuns la Marea Criză și a fost apoi exportată în toată lumea. Nu învățăm din greșeli”, a spus Negrescu.

„Trump e interesat de fabrici noi. Înțeleg politica de a decupla SUA de China, dar nu prin creșterea taxelor se face, ci prin facilități fiscale și creșterea veniturilor populației”

Adrian Negrescu, analist economic

„România calcă în străchini”

Acesta spune că efectele se vor vedea în România din a doua parte a anului, în siderurgie, metalurgie, industria auto, industria chimică, dar și în sectorul IT, în România existând subcontractori pentru multe companii mari americane de tehnologie.

Analistul critică politica economică a guvernului Ciolacu.

„România calcă din nou în străchini, aprobând în Guvern celebra taxă pe stâlp chiar în ziua în care toată planeta discută despre tarifele comerciale. Noi punem taxe noi, cum sunt taxa pe stâlp și taxa pe cifra de afaceri. Promisiunile Guvernului de a da ajutoare sunt apă de ploaie. În buget au uitat să treacă acel miliard de euro pentru reindustrializare, iar România oricum nu are bani, avem deficit de 30 de miliarde de lei pe două luni. Bâjbâim în căutare de soluții ”, acuză Negrescu.

Motivele

Trump a anunțat miercuri „tarife vamale reciproce” cu statele care au taxe pentru importurile din SUA.

Acesta a spus că tarifele puse de SUA vor fi la jumătate față de cele țărilor în cauză.

El a anunțat tarife de 34% pentru China, 20% pentru Uniunea Europeană, 32% pentru Taiwan, 46% pentru Vietnam, 24% pentru Japonia, 26% pentru India, 25% pentru Coreea de Sud, 36% pentru Thailanda, 31% pentru Elveția, 32% pentru Indonezia.

Comerțul SUA – UE

În 2023, schimburile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană s-au situat la 1.600 de miliarde de euro, conform datelor europene.

UE a exportat bunuri în valoare de 503,8 miliarde de euro în SUA și a importat în valoare de 347,2 miliarde.

În domeniul serviciilor, UE a făcut exporturi de 318,7 miliarde de euro și a importat de 427,3 miliarde de euro.

Astfel, UE are un excedent de 156,6 miliarde de euro în domeniul exporturilor de bunuri și un deficit de 108,6 miliarde de euro în sectorul serviciilor.

În final, excedentul UE este de doar 48 de miliarde de euro.

UE exportă în principal autoturisme și produse farmaceutice și importă servicii IT, gaze și armament.

Deficit comercial gigantic cu China

În schimb, Statele Unite au un deficit enorm cu China: 438,9 miliarde de dolari importuri din China și 143,5 miliarde exporturi, conform datelor SUA.

În final, deficitul comercial american cu China a fost de 295,4 miliarde.

