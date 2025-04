Cine este Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană are 45 de ani. Acesta este un om de afaceri de origine română, stabilit în SUA. Este membru al Partidului Republican din care face parte și președintele american Donald Trump.

Acesta este din Constanța, locul în care a făcut și Facultatea de Management Financiar Contabil.

În anul 2002 s-a mutat în SUA. Primul job a fost de paznic la un resort. În paralel a urmat cursurile unei facultăți noi, potrivit tribuna.us, o publicație românească din SUA.

Dragoș Sprînceană este căsătorit și are trei copii. Acesta susține faptul că nu are nicio firmă deschisă în România. Totuși, precizează că are mulți angajați români care lucrează pentru el în SUA.

Deține firma Gold Coast Logistics, care activează în domeniul transportului în SUA. Are peste 250 de camioane și 350 de angajați, potrivit sursei citate.

Dragoș Sprînceană a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump de anul trecut.

Ce spune Dragoș Sprînceană despre „misiunea” de la Mar-a-Lago

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a trimis un reprezentant special în Statele Unite pentru a avea discuții importante la Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump.

„Da, eu sunt unul dintre emisari”, a spus Dragoș Sprînceană, pentru HotNews.ro.

De asemenea, Dragoș Sprînceană spus că a discutat, miercuri, cu premierul Marcel Ciolacu:

„După ani de zile sunt bucuros că cineva din Guvernul României îmi cere ajutorul și sunt fericit că pot să ajut”.

Scopul discuțiilor cu administrația Trump este „îmbunătățirea relațiilor bilaterale strategice și economice”, a declarat Dragoș Sprînceană.

Dragoș Sprînceană și Donald Trump. Sursă foto: Instagram

Atunci când a fost întrebat care crede că ar fi soluția prin care România ar putea să refacă legătura cu Statele Unite, acesta a răspuns:

„Soluția este o comunicare mai bună și, în primul rând, ca să realizezi ceva trebuie să îl începi. Mă bucur că în sfârșit îl începem împreună. Eu făceam asta deja de ani de zile, dar după mulți ani mă bucură că în sfârșit cineva m-a contactat. Acea persoană a fost domnul Marcel Ciolacu. Și sper, nu am lucrat niciodată cu dumnealui, dar sper că împreună putem să realizăm ce nu s-a realizat până acum. Și să ducem relațiile bilaterale la un nivel la care nu au mai fost”, a spus Dragoș Sprînceană la Antena3 CNN.

