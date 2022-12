De asemenea, au fost stabilite obiective de protejare a ecosistemelor vitale, cum ar fi pădurile tropicale și zonele umede.

Acordul a fost finalizat în primele ore ale zilei de luni la reuniunea din Montreal, Canada, în aplauze și urale.

Summitul de la Montreal a fost considerat o „ultimă șansă” de a plasa natura pe calea regenerării. De-a lungul discuțiilor, au existat divergențe cu privire la amploarea măsurilor și la modul de finanțare a planurilor.

Unul dintre punctele de conflict importante a fost modul de finanțare a eforturilor de conservare în zonele de pe glob care adăpostesc unele dintre cele mai remarcabile biodiversități din lume.

Biodiversitatea se referă la toate ființele vii de pe Pământ și la modul în care acestea sunt conectate într-o rețea complexă de viață care susține planeta.

Un nou text al acordului a fost publicat duminică de China, care a prezidat oficial summitul, cunoscut și sub numele de COP 15. Reuniunea a trebuit să fie organizată pe teritoriul Canadei, din cauza restricțiilor COVID din China.

Delegații au convocat luni dimineață o sesiune completă a summitului , după ore de întârzieri, dar apoi au convenit rapid asupra textului.

Președintele COP 15, ministrul Huang Runqui, a coborât ciocănelul oficial în ciuda obiecțiilor Republicii Democratice Congo, care a afirmat că nu poate susține acordul.

Proiectul de cadru privind biodiversitatea include:

Georgina Chandler, consilier principal pe probleme de politică internațională la Societatea Regală pentru Protecția Păsărilor, a declarat că atât oamenii, cât și natura, ar trebui să se simtă mai bine datorită acordului încheiat la Montreal.

„Acum că a fost adoptat (acordul, n.r.), guvernele, companiile și comunitățile trebuie să își dea seama cum vor contribui la transformarea acestor angajamente în realitate”, a precizat experta.

Sue Lieberman, de la Wildlife Conservation Society, a declarat că acordul a fost un compromis și, deși are câteva elemente bune și greu de obținut, ar fi putut merge mai departe „pentru a transforma cu adevărat relația noastră cu natura și a opri distrugerea ecosistemelor, habitatelor și speciilor”.

Acordul a fost încheiat în urma unor zile de negocieri intense. Sâmbătă, miniștrii au ținut discursuri înflăcărate despre necesitatea de a conveni asupra unor obiective clare pentru a pune natura pe calea regenerării până la sfârșitul deceniului.

„Natura este nava noastră. Trebuie să ne asigurăm că aceasta rămâne pe linia de plutire”, a declarat comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevicius.

Decision time approaches at #COP15.



We need to agree on clear goals:



? Restoring 6 billion ha of land & marine ecosystems



? The 30 x 30 target to protect biodiversity



? 25% reduction of our ecological footprint by 2030



Nature is our ship.



We must ensure it stays afloat. pic.twitter.com/T1PZvyNgX4