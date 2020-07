Acuzații grave la adresa firmei Lensa, cel mai mare magazin de optică din România. Mai mulți angajați susțin că au fost ascunse cazuri de COVID-19, ca să nu piardă clienți

La showroomul Lensa din București, cel mai mare magazin de optică din România, lucrează în jur de 30 de angajați. La începutul săptămânii trecute au apărut primele cazuri de coronavirus, și, deși persoanele confirmate au anunțat conducerea, aceasta nu au luat măsuri, susțin angajații.

“Pe 22 iunie o angajată a avut febră și nu se simțea bine, ea a intrat în contact cu alte persoane. Oamenii i-au spus să meargă acasă, dar aceasta a refuzat. La nici două zile, pe 24 iunie, o altă angajată a început să aibă dureri musculare, era obosită și tușea, a plecat mai devreme acasă. A sunat medicul de familie, care a direcționat-o către DSP sau 112 și să spună simptomele. În cazul acesteia, salvarea a venit joi, a fost dusă la spital, iar a doua zi medicii au anunțat-o că are coronavirus”, a declarat un angajat din cadrul firmei Lensa pentru Libertatea.

Femeia a anunțat imediat conducerea că este bolnavă, iar răspunsul a fost unul cu totul neașteptat:

“Au spus că nu pot anunța acum pe nimeni, pentru că sunt clienți în magazine și că nu trebuie să-i pierdem. Săptămâna trecută a fost o campanie Lensa de 7 ani”, au declarat aceleași surse.

S-au perindat peste 1.000 de clienți în fiecare zi. Au fost dăți în care, la un moment dat, erau și 100 de persoane în același timp. Au luat niște măsuri, la începutul acestei săptămâni, de luni nu ar mai fi făcut programări pentru consultații, dar magazinul este încă deschis, consultațiile se fac le cerere, clienții pot să-și facă consultație. Surse din magazinul Lensa:

În timp ce erau confirmate primele cazuri de coronavirus, magazinul Lensa anunța reduceri masive| Sursa foto: Lensa Facebook

Și alte persoane din cadrul firmei au confirmat că patronii au ținut ascunse cazurile de coronavirus.

“Vineri seara, când am aflat că soția mea, care este angajată la showroom, a intrat în contact cu o colegă confirmată, am trimis o informare la DSP pe e-mail și nu am primit niciun răspuns. La DSP am sunat și la numerele de pe site, acolo nu răspunde nimeni. Luni am trimis încă o informare la DSP la toate adresele, inclusiv la Ministerul Sănătății și la Ministerul de Interne”, a declarat Mihai Popescu, soțul unei angajate.

Acesta a mai povestit că imediat ce a aflat că soția sa a fost contact direct al unei persoane infectate a sunat la 112 și au intrat în izolare pentru 14 zile. Au fost singurii, pentru că restul colegilor nu au anunțat autoritățile.

“Toți cei 30 de angajați au intrat în contact cu femeia confirmată vineri. Doar noi am luat măsura autoizolării, restul angajaților au mers în continuare la muncă. Vreo 7 dintre ei pleacă zilele următoare în concediu în Turcia și Bulgaria, au bilete, cum să spună ei că au ceva?”, a mai explicat bărbatul.

Surse din firmă au mai declarat pentru ziar că o altă femeia a fost confirmată cu coronavirus, însă patronii au ținut ascuns acest lucru. Chiar aceasta, într-un schimb de mesaje cu o colegă, a confirmat că este în concediu medical și că este infectată cu COVID-19.

Mesajul angajatei care nu a anunțat din timp că a fost confirmată cu coronavirus. Imediat după ce a spus că este în spital a șters mesajul

De asemenea, ea s-ar afla internată în acest moment la un spital privat din București.

Contactat de redacție, patronul firmei a evitat să ofere un răspuns.

“Nu pot să vă spun prin telefon. Nu pot să vă transmit momentan informația asta, nu pot să vă confirm sau să vă infirm. Nu știm nici noi clar, așteptăm și noi niște răspunsuri. Revin mâine cu un sumar”, a declarat Daniel Crăciun, fondator Lensa, pentru ziarul Libertatea.

Însă surse din cadrul firmei Lensa au mai spus că angajații din showroom au fost testați pe 29 iunie, decizie care a venit de la șefii firmei.

A comandat managerul firmei niște teste rapide de pe internet. Testele nu erau sigilate, nu a venit un cadru medical să le facă. Îi înțepa o colegă în deget, le lua puțin sânge, iar după 10 minute primeau rezultatul. Rezultatele au ieșit negative, inclusiv pentru cei care se simțeau rău. Angajații firmei:

Din conflict a ieșit la iveală că, deși au lucrat de acasă, firma a cerut șomaj tehnic pentru ei de la stat, susțin angajații!

În momentul în care au redeschis magazinele, conducerea nu a respectat recomandările autorităților, mai acuză angajații firmei.

Aceștia mai spun că deși în timpul stării de urgență au lucrat de acasă, au fost trecuți în șomaj tehnic, deși nu au fost anunțați de acest lucru.

“Toată firma a lucrat aproape 8 ore de acasă, iar unele de la birou și când au luat banii la o lună după, s-au trezit că au luat bani mai puțini. Le-a spus atunci că ați fost în șomaj tehnic, dacă nu vă convine, puteți să vă dați demisia”, a mai declarat Mihai Popescu, soțul uneia dintre angajate.

Antreprenorii Daniel Crăciun și Florin Niță au deschis, în 2013, magazinul online de optică Lensa.ro, cu o investiție inițială de 500 de euro. Anul trecut, Lensa.ro a încheiat cu o cifră de afaceri de peste 5 milioane euro, potrivit Wall-Street.ro.

Foto: Facebook.com / Lensa

