Administrația Trump amenință cu o serie de concedieri angajații federali

Administrația Trump amenință cu concedieri masive ale angajaților federali dacă negocierile cu democrații pentru a pune capăt închiderii parțiale a guvernului eșuează. Situația intră în a cincea zi, iar tensiunile cresc.

Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe, a declarat pentru CNN că încă există șanse ca democrații să cedeze, evitând astfel o închidere costisitoare și concedieri.

„Președintele Trump și Russ Vought pregătesc terenul și sunt gata să acționeze dacă trebuie, dar speră că nu va fi cazul”, a spus Hassett.

Decizia îi revine lui Donald Trump

Directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe a anunțat că decizia îi va apariție lui Donald Trump, iar concedierile ar putea avea loc dacă președintele consideră că negocierile cu democrații privind închiderea parțială a Guvernului eșuează „nu duc nicăieri”.

„Dacă președintele decide că negocierile nu duc nicăieri, vor începe concedierile. Dar cred că toată lumea speră încă că la începutul săptămânii, democrații vor înțelege că e de bun simț să evităm astfel de concedieri”, a mai explicat Kevin Hassett.

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Trump a descris potențialele concedieri drept „concedieri democrate”, declarând reporterilor că „oricine e concediat, e din cauza democraților”. Tot președintele american este cel care a înghețat 28 de milioane de dolari, bani folosiți ca ajutoare pentru zonele democrate.

Negocierile dintre liderii Congresului sunt blocate

Nu există semne concrete de negocieri între liderii Congresului de la ultima întâlnire cu Trump. Închiderea Guvernului SUA a început pe 1 octombrie, la începutul anului fiscal federal 2026, după ce democrații din Senat au respins o măsură de finanțare pe termen scurt.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat pentru CBS că impasul poate fi rezolvat doar prin discuții suplimentare între Trump și cei patru lideri ai Congresului.

Democrații cer o extindere permanentă a creditelor fiscale pentru a ajuta americanii să cumpere asigurări de sănătate private prin Affordable Care Act.

Trump a exprimat interes pentru problema sănătății, subliniind interesele republicanilor de a reforma ACA: „Vrem să o reparăm ca să funcționeze. „Obamacare” fost un dezastru pentru oameni, așa că vrem să o reparăm ca să funcționeze”.

Senatul urmează să voteze luni proiectul de lege pentru a cincea oară

Luni, Senatul urmează să voteze pentru a cincea oară proiectul de lege de finanțare temporară care a trecut deja de Camera Reprezentanților controlată de republicani. Se va vota și o alternativă democrată.

Niciuna dintre măsuri nu este așteptată să primească cele 60 de voturi necesare pentru a avansa. Cu o majoritate de 53-47 de locuri și un republican opus proiectului Camerei, liderii republicani au nevoie de cel puțin opt democrați pentru a susține măsura.

„E ori deschiderea guvernului, ori nimic”, a declarat John Thune pentru Fox News. „Asta e alegerea în fața căreia se află acum”, a spus republicanul din Dakota de Sud.

În ciuda discuțiilor informale între senatori democrați și republicani de rând pentru a găsi un teren comun, senatorul democrat Ruben Gallego a declarat pentru CNN că nu s-au făcut progrese: „În acest moment, nu”.

Situația rămâne blocată, cu ambele părți refuzând să cedeze. Impactul închiderii guvernului se va agrava pe măsură ce trece timpul, afectând milioane de americani și economia țării. O soluție rapidă pare improbabilă în acest moment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE