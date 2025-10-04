Înghețarea fondurilor pentru Chicago

Decizia de a bloca fondurile destinate liniilor de tren suspendate din Chicago a fost justificată de directorul de buget Russ Vought ca o măsură pentru a se asigura că banii nu „curg prin contracte bazate pe rasă”. Această acțiune face parte dintr-o serie mai largă de măsuri luate de administrația Trump împotriva orașelor conduse de democrați.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a criticat dur această decizie, declarând: „Încearcă să câștige puncte politice, dar, în schimb, dăunează economiei noastre și oamenilor harnici care se bazează pe transportul public”.

Impactul închiderii guvernului

Închiderea parțială a guvernului federal, aflată în a treia zi, a dus la suspendarea salariilor pentru aproximativ 2 milioane de angajați federali. Servicii esențiale, precum controlul securității în aeroporturi, continuă să funcționeze, dar angajații lucrează fără a fi plătiți.

Efectele se resimt în diverse domenii, de la cercetarea științifică până la reglementarea financiară. Vineri, guvernul nu a mai publicat raportul lunar privind șomajul, lăsând Wall Street-ul în incertitudine cu privire la starea economiei americane.

Negocieri eșuate în Senat

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

În Senat, atât planul de finanțare republican, cât și alternativa democrată au fost respinse. Republicanii controlează ambele camere ale Congresului, dar au nevoie de cel puțin șapte voturi ale democraților în Senat pentru a aproba legislația privind cheltuielile.

Principalul punct de divergență îl reprezintă subvențiile pentru asistență medicală din perioada pandemiei, care expiră la sfârșitul lunii decembrie. Democrații insistă ca aceste subvenții să fie extinse, în timp ce republicanii doresc ca problema să fie tratată separat.

Reacții și consecințe

Mulți republicani susțin tacticile președintelui Trump, văzându-le ca o modalitate de a exercita presiune asupra oponenților politici. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat: „Încearcă să exercite presiuni? Probabil că așa este, da. Și aplaud asta.”

Pe de altă parte, unii republicani moderați, precum senatorul Thom Tillis, avertizează că aceste acțiuni pot complica eforturile de a ajunge la un compromis.

Dacă impasul va continua, există riscul ca angajații federali să-și piardă primul salariu la mijlocul lunii octombrie. O închidere prelungită ar putea afecta semnificativ transportul aerian și ajutorul alimentar pentru milioane de americani.

Președintele Donald Trump a avertizat cu concedieri „ireversibile” în rândurile angajaților federali dacă congresmenii nu ajung la un acord pentru deblocarea paraliziei bugetare.