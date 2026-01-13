Incidentul s-a produs în jurul orei 20.20. La fața locului au intervenit echipaje SMURD B2 și C, precum și o ambulanță SAJ. Conform echipelor de salvare, una dintre victime era conștientă, iar cealaltă inconștientă. Ambele au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 23 de ani, și o sanie, pe care s-ar fi aflat 2 tineri, de 16, respectiv 18 ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a celor 2, care au fost transportați la spital, pentru îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal. Cercetările sunt continuate, de către polițiști, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a declarat IPJ Constanța.

Conform sursei citate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.