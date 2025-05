Colegi în lotul olimpic de matematică

Adrian Constantin este un renumit cercetător de origine română stabilit în Viena. Fost elev al Liceului Nikolaus Lenau din Timișoara, Constantin a dat examenul de bacalaureat odată cu Nicușor Dan, la liceul industrial din Craiova, oraș în care se afla încartiruit locul național de matematică al României.

Într-un interviu pentru Libertatea, Adrian Constantin, cetățean de onoare al orașului Timișoara, a povestit că în perioada petrecută la Craiova a fost, timp de aproximativ două luni, coleg de cameră cu Nicușor Dan.

Adrian Constantin, cetățean de onoare al orașului Timișoara. Foto: debanat.ro

„Nicușor este un caz izolat”

„Eu l-am cunoscut la olimpiade și la concursuri. Suntem din aceeași generație, participam în aceeași clasă. Prin anii de liceu l-am cunoscut la concursurile și olimpiadele naționale. În perioada anilor ‘80, România a avut foarte mult succes la aceste olimpiade, dar majoritatea participanților la Olimpiada Internațională erau din niște centre bine organizate, cu tradiție: București, Craiova, Timișoara. Nicuşor venea din Brașov, din Făgăraș, era un caz izolat. A fost singurul din acea regiune ajuns la acest nivel”, povestește profesorul Adrian Constantin.

Cercetătorul timișorean stabilit în Austria a explicat și cum a ajuns să dea Bac-ul, împreună cu Nicușor Dan, la Craiova.

„Eu am intrat în lotul lărgit, dar nu m-am calificat la Olimpiada Internațională. El nu numai că s-a calificat, dar a și câștigat. Când eram amândoi în clasa a XII-a, pentru lotul lărgit din care se selecționau cei șase care mergeau la Internaționale, bacalaureatul se dădea înainte și avea loc acolo unde era lotul, atunci la Craiova. Deci două luni noi am stat la Craiova, la pregătire. Eu am fost coleg de cameră cu Nicușor și cu încă cineva din generația noastră, Adrian Vasiu, care și el a câștigat la Internațională. Și Adrian Vasiu are tot diplomă de bacalaureat de la Craiova”, își mai reamintește profesorul Constantin.

Momentul în care Nicușor Dan s-a mândrit cu fostul său coleg

Despre relația sa cu Adrian Constantin a vorbit și Nicușor Dan în 2020, când fostul său coleg a primit „Nobelul Austriei”. „Am fost colegi la lotul de matematică în 1988 în Timișoara și mai plecam noaptea, același an, din tabăra de matematică din Năvodari la discotecile din Mamaia. Bucureștiul trebuie să profite de comunitatea academică românească din diaspora pentru a deveni centrul academic al sud-estului Europei”, spunea Nicușor Dan, în iunie 2020.

„Era un tânăr cu o inteligență ieșită din comun”

Adrian Constantin spune că încă din anii de liceu a observat la Nicușor Dan un lucru „remarcabil”. „Era un tânăr cu o inteligență ieșită din comun, dar remarcabil la el este că nu și-a folosit acest talent pentru a-i domina sau umili pe alții. Era greu de crezut că el este cel care a câștigat atâtea premii. Avea un comportament foarte prietenos, care nu transmitea aere de superioritate”, mai spune profesorul Adrian Constantin.

Cercetătorul român cu o carieră impresionantă spune că atunci când îl vede pe Nicușor Dan la televizor îi lasă impresia că nu s-a schimbat nimic comparativ cu perioada adolescenței. Un alt lucru pe care Adrian Constantin l-a remarcat la Nicușor Dan era că „îi plăcea să se bucure de viață”.

„Era interesat de muzică, de filme, de fotbal, era și foarte bun la fotbal. Era o persoană care avea o pasiune și un talent pentru matematică, dar avea și mai multe alte preocupări”, rememorează Adrian Constantin.

Singura discuție referitoare la politică

Fostul coleg al lui Nicușor Dan din lotul olimpic susține că în anul 1988, când el și actualul președinte erau la Craiova nu aveau discuții politice pentru că „erau niște lucruri pe care le țineai ascunse”.

A fost însă un moment în care tinerii matematicieni au putut simți influența sovietică. A fost momentul finalei Campionatului European de fotbal din 1988, dintre Uniunea Sovietică și Olanda.

„Stăteam în căminele Liceului Electroputere. S-a transmis acest meci la televizor și ne-am uitat și noi, cei din lot (n.r. – de matematică), și elevii de la Electroputere. Ce ne-a surprins, și pe mine și pe el (n.r. – pe Nicușor Dan), era că noi doream foarte mult să câștige Olanda, dar foarte mulți de acolo erau proruși. Țineau cu URSS. Știu că după meci chiar am discutat cu el, cum e posibil, chiar așa să nu fii conștient că… Argumentul a fost, un elev de acolo ne-a spus, că dacă se întâmplă ceva, rușii ne salvează, nu olandezii. Privitor la politică, aceasta este cam singura discuție care am avut-o”, mai povestește profesorul român de la Viena.

Adrian Constantin, profesorul care a câștigat „Nobelul Austriei”. Foto: arhiva personală

„Avem șansa unui președinte deosebit”

Adrian Constantin spune că Nicușor Dan se dovedea „sclipitor” când era vorba de rezolvarea problemelor matematice, dar în spatele succeselor sale s-a aflat foarte multă muncă: „Știu de la el că a făcut eforturi foarte mari. Fără efort nu putea să ajungă unde a ajuns”.

Cercetătorul care a obținut „Nobelul Austriei” mai povestește că Nicușor Dan era un om „foarte echilibrat” și apreciază „relația frumoasă pe care o are cu familia”.

„Un lucru care m-a bucurat foarte mult este modul demn în care vorbește despre creștinismul lui, care e autentic. Este un om profund, acest lucru îl știam. Aceste trăsături de caracter care mi-au plăcut la el când era adolescent sau tânăr mi se pare că s-au păstrat. Îndrăznesc să cred că acum avem șansa să avem în România un președinte deosebit, nu numai din punct de vedere intelectual, ci și din punctul de vedere al caracterului”, mai punctează cercetătorul român, care se declară impresionat de tenacitatea de care a dat dovadă Nicușor Dan de-a lungul timpului.

„Este foarte ambițios. Va avea planuri mari”

După terminarea liceului, Nicușor Dan și Adrian Constantin s-au revăzut la Nisa, în perioada studenției, iar mai târziu, tot în Franța, după ce amândoi au terminat doctoratul. Întrebat dacă Nicușor Dan i-a spus despre dorința sa de implicare civică sau politică, Adrian Constantin povestește că în cea de-a doua întâlnire, avută după terminarea doctoratului, Nicușor Dan i-a spus ceva care l-a surprins.

„Mi-a spus că trebuie făcut ceva, că el este implicat, că are prieteni cu care dorește să facă și la București. Adică avea un entuziasm și atunci a menționat că vrea să investească timp și energie foarte mult în această direcție. Eu nu am avut o astfel de inițiativă și am rămas surprins de hotărârea pe care a luat-o și văd că s-a ținut de ceea ce a spus”, mai povestește cercetătorul român, care îl percepe pe Nicușor Dan ca un „om foarte ambițios care va avea planuri mari”.

Cum iau matematicienii deciziile practice

Profesorul român stabilit în Austria crede că matematica, pe care o știe atât de bine, îl va ajuta pe Nicușor Dan în deciziile majore care îi stau în față.

„Matematica este un mod în care înveți să gândești sistematic și structurat, să extragi esența eliminând detalii nesemnificative. Acest lucru este un câștig nu numai în matematică, dar și în problemele de zi cu zi, pentru a vedea care este esența și care sunt etapele logice. Sigur că nu este totul. De aceea am menționat că faptul că a avut tot timpul o sensibilitate deosebită este iarăși un atu”, explică profesorul Constantin.

Chiar dacă politica mai este numită și arta compromisului, profesorul Constantin este de părere că președintele Dan poate atinge un nivel superior.

„Uneori e vorba și de soluția cea mai eficientă. Am fost foarte plăcut surprins când am citit interviurile în care Nicușor Dan vorbește despre valorile lui, despre ce e important pentru el. Acolo se vede că nu este numai un calcul, un raționament. Există și acest aspect uman, ancorat însă în realitate. Această componentă umană mi se pare că la el încă este, nu s-a schimbat față de cum îl știam”, mai explică Adrian Constantin.

Sfatul prietenului din liceu: „Să ia decizii cu conștiința împăcată”

Întrebat de Libertatea dacă ar fi dispus să se implice în a ajuta România, cercetătorul apreciat la nivel internațional a declarat că s-ar bucura „să fie de folos României”, dar nu știe dacă acest lucru este realizabil.

„Depinde foarte mult de context. În principiu, sigur că aș vrea să ajut, dar conștient nu am participat la activități politice și nu voi face asta”, a declarat Adrian Constantin pentru Libertatea.

Rugat să îi ofere un sfat prietenesc noului președinte al României, Adrian Constantin a răspuns simplu: „Mi-aș dori ca, în măsura în care este posibil, în contextul dat, să facă ceva cu care să poată să doarmă liniștit. Mi-aș dori ca deciziile pe care le ia să-i păstreze conștiință împăcată”.

Foto: www.fwf.ac.at

