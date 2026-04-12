Fostul mare fotbalist Adrian Ilie, cunoscut de fani drept „Cobra”, a fost oprit de polițiști în Vinerea Mare, în stațiunea Poiana Brașov, în timp ce conducea sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc vineri seara, în jurul orei 21:30, când sportivul a fost testat de un echipaj de poliție. Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit gsp.ro.

Permis suspendat pentru 90 de zile

În urma testării, polițiștii au decis suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, conform legislației în vigoare. Informațiile au fost confirmate pentru presă de către purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Daniel Zontea.

Deoarece valoarea alcoolemiei a fost sub pragul de 0,80 mg/l, fapta nu este considerată infracțiune, ci contravenție. Astfel, Adrian Ilie nu se confruntă cu un dosar penal în acest caz.

A doua abatere în doar câțiva ani

Nu este însă prima dată când fostul fotbalist se află într-o astfel de situație. În vara anului 2023, Adrian Ilie a fost prins din nou conducând sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La acel moment, cazul a luat o turnură mai gravă, deoarece sportivul a refuzat recoltarea de probe biologice la Institutul Național de Medicină Legală, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar penal. Ulterior, acesta a explicat refuzul prin probleme medicale din trecut, afirmând că a avut un virus în sânge și evită astfel de proceduri. „Eu am avut un virus în sânge de când eram tânăr și abia de vreo doi ani am scăpat de el. Și de aceea nu mai fac teste oriunde”.

În 2024, pentru incidentul anterior, Adrian Ilie a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, cu amânarea aplicării pedepsei și plasarea sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.