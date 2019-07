Afacerile Telekom din România ar putea încăpea pe mâna rușilor

Statul este acționar minoritar al Telekom România, cu 44% din acțiuni și acționar indirect la Telekom Mobile Communications, în contextul în care fostul Romtelecom deține 30% din fostul Cosmote.

RCS-RDS și Orange vor câte o parte

Gazeta Sporturilor a scris de curând că grupul RCS-RDS ar dori să preia divizia de telefonie mobilă, respectiv fostul Cosmote. RCS-RDS este parte a Digi Communications și este controlat de către omul de afaceri Zoltan Teszari.

De asemenea, grupul Orange ar dori partea de telefonie fixă și cablu, deoarece are o prezență slabă în acest sector, chiar dacă este lider pe domeniul telefoniei mobile. Orange România este controlată de către grupul francez Orange, la care statul deține 23% din acțiuni.

Există, însă, și doi oligarhi care doresc preluarea activelor Telekom din România.

Spas Rusev, conectat cu o bancă rusă de stat

Oligarhul bulgar Spas Rusev este principalul acționar al Vivacom, cel mai mare operator de telecomunicații din Bulgaria.

Acesta a preluat deja afacerile Telekom din Albania pentru 50 de milioane de euro și declara în luna ianuarie a acestui an că se află în negocieri privind preluarea Telekom România.

Spas Rusev deține Vivacom împreuncă cu grupul financiar rus VTB, deținut de stat.

Acesta a ajuns unicul proprietar al Vivacom în 2013, după ce un alt partener al VTB, omul de afaceri Tzvetan Vassilev, nu şi-a achitat la timp o datorie de 150 milioane de euro către VTB.

În 2016, VTB a vândut acțiunile către Spas Rusev și fondul Delta Capital, companie deținută de un fost ministru de Finanțe al Bulgariei, Milen Velchev. Acesta este actualul director al subsidiarei VTB Capital din Bulgaria.

Pe lângă Vivacom, Spas Rusev mai deține și hotelurile Radisson Blu și Hilton din Sofia.

Legături controversate

Omul de afaceri locuitește la Londra, dar este extrem de controversat din cauza legăturilor cu politicieni din Rusia și Bulgaria. Acesta mai este suspectat și de legături cu grupări infracționale.

Andrei Kuziaev, proprietarul unui grup telecom din Rusia a avut legături cu Lukoil

Oligarhul rus Andrei Kuziaev este un alt pretendent pentru companiile Telekom din România. Acesta deține grupul ER-Telecom, aflat în top 10 între operatorii telecom din Rusia.

Acesta oferă servicii de telefonie, cablu și internet în peste 11 milioane de gospodării din 570 de localități din Rusia. În fapt, compania este al doilea furnizor de internet din Rusia ca mărime, după grupul de stat Rostelecom.

ER-Telecom activează în special în sudul Federației Ruse. În 2018, compania a raportat afaceri de 541 milioane de euro, în urcare cu 18% față de anul precedent.

ER-Telecom este parte a holdingului Perm Financial and Industrial Group (PFI), care conține peste 60 de companii. Pe lângă telecomunicații, Kuziaev are afaceri și în servicii financiare sau petrol.

Principalul activ al PFIG a fost o companie mixtă realizată împreună cu grupul petrolier Lukoil, numită Lukoil-Perm. Aceasta a fost vândută în 2003 către Lukoil.

Potrivit revistei americane Forbes, Kuziaev avea în anul 2014 o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari.

A supravegheat Lukoil România

Tot în acel an, Kuziaev era președintele Lukoil Overseas Holding – care supraveghea activitățile Lukoil din afara Rusiei, inclusiv cele din România.

Lukoil deține în România rafinăria Petrotel, de lângă Ploiești, și al treilea lanț de benzinării ca mărime, după Petrom și Rompetrol.

Fan Trump

În 2017, publicația Times of Israel îl cita într-un articol referitor la elitele din Rusia, care se așteptau ca președintele american Donald Trump să refacă legăturile cu Rusia.

Citește mai multe despre Bulgaria, Rusia și telekom pe Libertatea.