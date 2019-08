Surse apropiate anchetei au declarat, marţi seara, că audierea care ar fi trebuit să aibă loc nu s-a realizat întrucât bărbatul, cercetat pentru uciderea a cinci bolnavi şi rănirea altor opt, a intrat din nou în sevraj, a informat mediafax.

Anchetatorii vor încerca să-l audieze din nou, în cursul zilei de miercuri.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, marţi s-a extins urmărirea penală faţă de suspect, iniţial cercetat pentru omor calificat, şi pentru tentativă de omor calificat.

„De asemenea, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul infracţiunilor de neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă, fapte în legătură cu activitatea desfăşurată de către funcţionari din cadrul unităţii spitaliceşti”, se arată într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

În prezent, bărbatul este internat, în baza hotărârii Tribunalului Buzău, la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca, în vederea efectuării unei expertize neuropsihiatrice.

Acesta se află sub tratament şi sub paza asigurată de unitatea medicală respectivă, fiind sub control permanent, singur, într-o cameră izolată si securizată.

