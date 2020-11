Aproximativ 80.00 de copii au părinții plecați la muncă în străinătate și sunt în grija rudelor sau a unui singur părinte, potrivit statisticilor oficiale citate de Salvați Copiii România. Organizația a anunțat un program de sprijin pentru copiii rămași singuri acasă.

Vorbim cu Anca Stamin, coordonatorul programului de sprijinire a copiilor rămași singuri acasă, despre efectele pandemiei asupra acestor copii, nevoile pe care aceștia le au în perioada lipsei de îngrijire a părinților și ajutorul pe care trebuie să îl primească pentru a nu ajunge la abandon școlar, autoizolare și tulburări emoționale sau comportamentale.

„Programul pentru copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate este început de Salvați Copiii din perioada 2009-2010. De fapt, preocuparea noastră datează din 2007 , când am analizat tot ceea ce se întâmplă făcând o analiză calitativă care ne-a arătat care sunt direcțiile de intervenție și vreau să vă spun că, în continuare, concluziile și recomandările studiului de atunci rămân valabile, Odată cu cercetarea respectivă, am început să intervenim în sprijinul copiilor și al persoanelor în grija cărora rămân ei, atât prin servicii de intervenție directă, în centre de zi, acolo unde avem echipe formate din asistenți sociali, psihologi și cadre didactice, cât și prin demersuri destinate protecției lor legale adecvate.

Programul Salvați copiii se derulează în mai multe județe ale țării”, a declarat Anca Stamin.

Recomandări Concediere neașteptată la vârful Medicinei-Legale! Șefa „geneticii”, dr. Ligia Barbarii: „O să mă adresez în justiție”

Întrebată ce trăiește un copil cu părinții plecați departe, aceast a răspuns: „În luna martie, atunci când poate la noi situația nu era atât de dificilă, a fost extrem, extrem de greu pentru copii să se gândească la părinții lor aflați în zone roșii, în Italia, de exemplu. A fost foarte dificil pentru bunicii lor să le explice copiilor care este situația și cum să-i poată face față. Pe parcurs, lucrurile s-au schimbat un pic. Părinții au început să vină în țară , însă au fost veniri nepregătite și trebuie să ne gândim că de fiecare dată orice întoarcere a părinților din străinătate și orice plecare a lor ar trebui pregătită din punctul de vedere al copilului. Copilul ar trebui să fie pregătit emoțional. De data asta, acest lucru nu s-a întâmplat. Pracitc, ei s-au confruntat cu niște reveniri bruște și nepregătite ale părinților”.

Recomandări Documentul pe baza căruia Iohannis a spus că „am dublat paturile ATI”, dar nu a zis că deficitul de medici a crescut cu 50%

„Practic, rutina lor, așa precară cum era, în lipsa părinților, a fost extrem de bulvrsată în toată acestă perioadă, iar impactul emoțional putem să spunem că este mai mare față de perioada anterioară. Dacă ne ducem cu discuția și către componenta educațională, vă dați seama că este extrem, extrem de greu ca un bunic să poată să sprijine copilul să să se descurce cu tot ceea ce înseamnă învățământul online. De aceea, noi am încercat să ajutăm toți copiii pe care îi sprijinim în acest program, să le achiziționăm tablete cu conexiune și cu abonament la internet pentru o perioadă de doi ani și să îi învățăm în perioada verii pe ei și pe aparținătorii lor să le poată folosi”, a mai afirmat directorul de programe de la organizația Salvați Copiii.

Recomandări Tolo: Doar din ochi s-a uitat și graficul s-a înmuiat

„În perioada verii, am organizat școli de vară în care am făcut activități directe, atât de recuperare a carențelor educative acumulate în perioada anterioară, dar și foarte multe activități recreative și de socializare. Am remarcat că mai mult ca oricând, în acest an, s-au bucurat de o extrem de mare interes și copiii au venit cu foarte, foarte mare bucurie”, a mai spus Anca Stamin.



Anca Stamin a explicat ce urmează pentru Salvați Copiiu în următoarea perioadă:

„Vom continua intervenția în centrele de zi menționate, în funcție de cum o va permite situația, ori de câte ori este posibil direct, chiar cu grupuri foarte mici de copii, dar și online și telefonic. Vom continua și sprijinul oferit prin intermediul unei linii help-line pe care am deschis-o cu ceva timp în urmă”.

Citeşte şi:

EXCLUSIV. Documentul pe baza căruia Iohannis a spus că „am dublat paturile ATI”, dar nu a zis că deficitul de medici a crescut cu 50%

Concediere neașteptată la vârful Medicinei-Legale! Șefa „geneticii”, dr. Ligia Barbarii: „O să mă adresez în justiție”

PARTENERI - GSP.RO Ultima dorință a lui Diego Maradona: „După, a început să râdă în hohote”

PARTENERI - PLAYTECH ULTIMA ORĂ: ce s-a întâmplat chiar în seara asta cu mediul-erou de la Piatra Neamț. Bietul de el, Doamne!

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2020. Scorpionii au parte de reușite care îi încântă și le confirmă anumite convingeri

Știrileprotv.ro Un câine a fost abandonat de o fetiță pe o bancă. Ce scria în biletul pe care l-a lăsat lângă el a emoționat o țară întreagă

Telekomsport "Decesul nu are cauze naturale". Dezvăluire şocantă la doar câteva ore de la moartea lui Maradona