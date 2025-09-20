Estonia a protestat față de încălcarea spațiului său aerian de către trei avioane de luptă MiG-31 şi a solicitat consultări în cadrul NATO. Acest incident, petrecut vineri dimineață, vine după altele două cu drone rusești care au intrat inițial în spațiul aerian al Poloniei, apoi în spațiul aerian al României. Ca de obicei, Moscova neagă.

„La 19 septembrie, trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control”, spune Ministerul rus al Apărării într-un comunicat preluat de presa de propagandă a Kremlinului, printre care agenția de presă TASS.

„În timpul zborului, aeronava rusă nu a deviat de la ruta aeriană convenită şi nu a încălcat spaţiul aerian al Estoniei. Ruta de zbor a aeronavei a survolat apele neutre ale Mării Baltice, la o distanţă de peste trei kilometri de insula Vaindlo”, adaugă Ministerul rus al Apărării.

Acuzațiile Estoniei

Estonia a acuzat vineri că trei avioane militare ruseşti au încălcat, timp de 12 minute, spaţiul său aerian din zona insulei Vaindloo, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Tallinn. Avioanele nu aveau planuri de zbor, transponderele nu erau pornite şi nu erau în contact cu controlul traficului aerian.

Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Santinela Estică, alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost „forţate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat un răspuns „rapid şi decisiv”.

În contextul tensiunilor deja ridicate din cauza războiului din Ucraina, incursiunea a avut loc la puţin peste o săptămână după ce în jur de 20 de drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez și au fost doborâte. De asemenea, incidentul de vineri din Estonia a avut loc la trei zile după ce Rusia şi Belarus au încheiat exerciţiile militare comune „Zapad-2025”, care au inclus simulări de atacuri nucleare.

„Rusia a încălcat spaţiul aerian estonian de patru ori în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a denuțat ministrul de externe Margus Tsahkna.

Deşi incursiunile cu avioane militare rusești peste insula Vaindloo sunt destul de frecvente, ele nu durează de obicei atât de mult cât incidentul de vineri dimineață. „Este greu de crezut că acest lucru nu a fost intenţionat”, a declarat pentru Reuters un oficial american, citat sub rezerva anonimatului.

Suedia a difuzat imagini cu avioanele ruseşti

Pe de altă parte, armata suedeză a publicat imagini ce prezintă avioanele de luptă ruseşti care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei. Fotografiile au fost făcute deasupra Mării Baltice după ce avioanele părăsiseră locul incidentului.

„În urma unei încălcări a spaţiului aerian estonian, avioanele de luptă suedeze JAS 39 au interceptat şi monitorizat astăzi (vineri – n.r.) trei avioane de luptă ruseşti MiG-31 deasupra Mării Baltice. Suedia este întotdeauna pregătită să asigure siguranţa, securitatea şi integritatea spaţiului său aerian împreună cu aliaţii săi”, afirmă forţele armate ale Suediei într-o postare pe X însoţită de imaginile a două avioane.

„De ceva timp, am sporit gradul de pregătire al avioanelor noastre de luptă şi al capacităţilor desfăşurate în avans pe insula Gotland. Acest lucru ne permite să răspundem mai rapid şi mai eficient la activitatea rusă în şi deasupra Mării Baltice. Urmărim îndeaproape”, dau asigurări forţele armate suedeze într-o altă postare.

Suedia, alături de Finlanda, a renunţat la decenii de neutralitate militară şi a aderat la NATO după ce Rusia a declanşat războiul de agresiune împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022. Suedia a devenit oficial al 32-lea stat membru al alianţei militare occidentale în martie anul trecut.

Polonia denunță o încălcare a zonei de siguranță a platformei Petrobaltic

În același timp, Polonia a anunțat vineri că două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de siguranţă a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică.

Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că urmează să analizeze în detaliu rapoartele despre incident, dar a comentat că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei „ar putea genera mari probleme”.

NATO a acuzat Rusia că a acţionat imprudent. „Astăzi, avioanele ruseşti au încălcat spaţiul aerian estonian. NATO a răspuns imediat şi a interceptat aeronavele ruse. Acesta este încă un exemplu de comportament imprudent al Rusiei şi arată capacitatea NATO de a răspunde”, a declarat purtătorul de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice.

UE afirmă că nu a fost un accident

Europenii au răspuns rapid la încălcarea aeriană de pe insula Vaindloo. „Nu a fost un accident”, a declarat şefa diplomației europene, Kaja Kallas, fost prim-ministru al Estoniei.

Ucraina a calificat incursiunea drept o nouă încercare inacceptabilă de destabilizare din partea Rusiei şi a declarat că este alături de Estonia. „Sunt necesare măsuri ferme, atât la nivel comun, cât şi din partea fiecărei ţări în parte”, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene, a declarat că NATO ar trebui să transfere urgent capacităţi de apărare aeriană către statele din prima linie. „Suntem testaţi, cetăţenii noştri sunt ameninţaţi aproape în fiecare zi. Acest lucru înseamnă că trebuie să avem capacităţi colectate de la aliaţii noştri (care să fie plasate) la graniţele noastre, deoarece acestea sunt graniţele NATO”, a declarat ea pentru Reuters.

Oana Țoiu a discutat cu omologul său din Estonia

Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri, la CNN, ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti.

„Considerăm că este vorba de un act intenţionat şi suntem clari cu privire la faptul că este inacceptabil”, a spus Oana Ţoiu. „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul. Suntem în strânsă legătură unii cu ceilalţi. Vedem şi mai clar că decizia pe care am luat-o la summitul de la Haga de a creşte cheltuielile militare la 5 la sută din PIB este decizia potrivită şi ne accelerăm sancţiunile”, a concluzionat şefa diplomaţiei române.

