Drona a pătruns aproape 10 kilometri în spațiul românesc, spune Zelenski

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone ruseşti în spaţiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a scris Zelenski. Acesta a menționat că şi Polonia a răspuns militar, sâmbătă, la ameninţarea dronelor de atac ruseşti.

De asemenea, Volodimir Zelenski a spus că dronele rusești au fost toată ziua prezente în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile nordice, de-a lungul frontierei cu Belarus.

„Conform informaţiilor preliminare, spaţiul aerian al Belarusului a fost, de asemenea, utilizat pentru intrarea în spaţiul aerian al Ucrainei în direcţia Volîn”, afirmă preşedintele ucrainean.

Avertismentul făcut de Volodimir Zelenski

Totodată, el avertizează că incidentul nu este accidental, mai ales că în noaptea de marți spre miercuri, în spațiul aerian al Poloniei au pătruns un număr semnificativ de drone, fapt care a determinat Varșovia să doboare unele dintre ele, cu ajutorul aliaţilor olandezi.

„Armata rusă ştie exact unde se îndreaptă dronele sale şi cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidenţă, o greşeală sau iniţiativa unor comandanţi de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – şi exact aşa acţionează ei. La început, paşi mici, iar în cele din urmă, pierderi mari”, arată Zelenski.

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Cererea președintelui ucrainean

Volodimir Zelenski cere, în consecință, acțiuni „preventive”, noi sancţiuni împotriva Rusiei şi „tarife împotriva comerţului rus”.

„De aceea, acţiunile trebuie să fie întotdeauna preventive, bazate pe principiul că nu există ameninţări militare minore din partea celor obişnuiţi să distrugă independenţa şi vieţile altora. Rusia este obişnuită cu acest lucru şi trebuie să simtă consecinţele”, spune Zelenski.

„Sunt necesare sancţiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerţului rus”, adaugă preşedintele ucrainean.

Totodată, acesta reiterează cererea de a institui împreună cu partenerii un sistem de apărare aeriană care să acţioneze ca un zid de protecţie împotriva dronelor ruseşti.

„Este necesară apărarea colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecţie. Nu aşteptaţi zeci de „Shahed-uri” şi rachete balistice înainte de a lua în sfârşit decizii”, îi îndeamnă Zelenski pe aliaţi.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a fost avertizată, sâmbătă după-amiază, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul războiului din Ucraina, desfășurat în apropierea graniței cu România. Un al doilea mesaj de alarmă aeriană a fost emis sâmbătă seară de către autorități.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE