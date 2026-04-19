Radev și „Bulgaria Progresistă” – favoriții sondajelor

Rumen Radev, fost general al forțelor aeriene și președinte timp de nouă ani, este figura centrală a noii formațiuni de centru-stânga „Bulgaria Progresistă”. Acesta a demisionat din funcția de președinte în ianuarie pentru a se concentra pe conducerea partidului, care este creditat de sondaje cu aproximativ 35% din intențiile de vot. „Doresc să scap țara de modelul de guvernare oligarhic”, a declarat Radev, reafirmând angajamentul său față de reformele anticorupție.

Susținătorii săi, adunați la un miting recent în Sofia, au aplaudat viziunea sa pentru un viitor „necorupt” al țării. „Cauza lui Radev este ca Bulgaria să aibă un viitor. Am ajuns într-un punct în care punem sub semnul întrebării chiar viitorul țării noastre”, a declarat Lazar Lazarov, un tânăr profesor de filosofie.

GERB și Borisov încearcă să-și păstreze poziția

Partidul GERB, condus de Boiko Borisov, este cotat pe locul al doilea în sondaje, cu 20% din voturi. Borisov, care a dominat scena politică bulgară timp de un deceniu, a respins promisiunile de schimbare ale lui Radev. „GERB a îndeplinit visurile anilor 90”, a declarat acesta, referindu-se la progresele economice și aderarea Bulgariei la zona euro în 2026.

Totuși, Radev a exclus orice alianță cu GERB, precum și cu partidul DPS al controversatului Delyan Peevski, sancționat pentru corupție de Statele Unite și Marea Britanie. Obiectivul declarat al lui Radev este obținerea unei majorități absolute în parlamentul cu 240 de locuri.

Poziția lui Radev față de Uniunea Europeană și Rusia

În timpul campaniei, Radev a criticat politica energetică a Uniunii Europene, calificând-o drept „naivă într-o lume fără reguli” . De asemenea, el s-a declarat împotriva trimiterii de arme către Ucraina, deși a precizat că nu va bloca deciziile Bruxellesului prin veto. Poziția sa față de Rusia a stârnit controverse, mai ales după ce a proiectat la un miting imagini cu întâlnirile sale anterioare cu lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin. Această mișcare a atras critici dure pe rețelele sociale din partea alegătorilor proeuropeni, care l-au acuzat că susține Kremlinul.

Participare la vot și măsuri antifraudă

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00, ora locală, și se vor închide la ora 17.00 GMT. Autoritățile și partidele politice au făcut apel la o participare masivă, în condițiile în care prezența la urne a scăzut la doar 39% la alegerile din 2024. Cu toate acestea, analiștii estimează că mobilizarea susținătorilor lui Radev ar putea duce la o creștere a participării.

Pentru a combate fenomenul cumpărării de voturi, poliția bulgară a desfășurat raiduri în ultimele săptămâni, confiscând peste un milion de euro și reținând sute de persoane, inclusiv oficiali locali. Radev a subliniat importanța acestui scrutin, afirmând că este un moment decisiv pentru viitorul Bulgariei. „Trebuie să ne strângem rândurile”, a spus el în fața a aproximativ 10.000 de susținători, descriind partidul său drept o alternativă la „cartelul pervers al partidelor de modă veche”.

Aproximativ trei milioane de bulgari sunt așteptați la urne pe 19 aprilie pentru o nouă rundă de alegeri parlamentare anticipate, estimându-se o creștere a prezenței cu 200.000 până la 300.000 de votanți față de scrutinul precedent.

