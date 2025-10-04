Mișcarea populistă de dreapta ANO conduce alegerile parlamentare din Cehia

Alegerile parlamentare din Cehia au adus o victorie surprinzătoare pentru mișcarea populistă de dreapta ANO, condusă de Andrej Babiš. După numărarea a peste 98% din voturi numărate, ANO conduce cu 35%, depășind semnificativ coaliția de centru-dreapta Spolu a premierului Petr Fiala, care a obținut aproximativ 23%.

Rezultatul final este așteptat să fie confirmat până luni de Comisia Electorală de Stat. Prezența la vot a fost de 68%, cea mai mare din 1998, relatează Politico.

„Sunt fericit”, a declarat Babiš jurnaliștilor la sediul de campanie sâmbătă seara, fiind întâmpinat cu aplauze puternice de membrii ANO. Miliardarul a fost surprins împărțind gogoși în prima zi de vot în Cehia și le-a promit alegătorilor mai mari.

Ce impact ar putea avea victoria mișcării populiste ANO la nivel european

Victoria lui Babiš ridică îngrijorări la nivel european, potrivit presei străine. Fostul premier a promis să renunțe la inițiativa de sprijin cu muniție pentru Ucraina, să conteste planurile NATO de creștere a cheltuielilor militare și să confrunte Comisia Europeană pe tema Pactului Verde.

„Cred că dacă ne uităm la declarațiile sale și la aliații săi din Europa – ca Viktor Orbán și ce a făcut el cu Ungaria – el va începe să împingă Republica Cehă spre margini”, a declarat ministrul chef de Externe, Jan Lipavský, pentru sursa citată mai sus.

Posibilele coaliții de guvernare care s-ar forma după alegerile parlamentare din Cheia

Deși ANO nu a obținut majoritatea în Camera Deputaților, Andrej Babiš va avea nevoie de sprijin parlamentar pentru a forma guvernul. Partidele mainstream au exclus colaborarea cu acesta, lăsându-i opțiuni limitate.

Liderul ANO a exclus o coaliție cu actualele partide guvernamentale precum Democrații Civici, Creștin-Democrații, TOP 09, STAN sau Pirații. În schimb, potrivit sursei citate mai sus, sprijinul parlamentar ar putea veni de la partide de extremă dreaptă sau stângă, precum SPD sau Stačilo!, deși aceasta ar face guvernarea instabilă și dificilă de menținut.

Există de asemenea scenarii unde o alianță ANO ar putea include până la opt partide diferite, ceea ce ar reprezenta o coaliție fără precedent în istoria Cehiei, dar aceasta este considerată improbabilă din cauza divergențelor ideologice majore.

Andrej Babiš se confruntă cu mai multe acuzații de fraudă

Babiš, un magnat miliardar în agricultură, se confruntă în continuare cu acuzații de fraudă în valoare de 2 milioane de euro din fonduri UE. Cazul său este în așteptarea unui verdict de la Tribunalul Districtual din Praga.

„Babiš neagă orice vinovăție, insistând că cazul este motivat politic”, notează Politico. Cu toate acestea, acest caz ar putea încă să-i pună în pericol revenirea ca prim-ministru.

Ce urmează în Cehia după alegerile parlamentare

Rezultatul alegerilor este urmărit cu atenție în Europa, existând temeri că Cehia ar putea deveni o nouă problemă pentru UE, alături de Ungaria lui Orbán și Slovacia lui Fico.

Președintele Petr Pavel a anunțat că se va întâlni duminică cu toate partidele care au intrat în parlament. Formarea noului guvern va fi un proces crucial, cu implicații semnificative pentru viitorul Cehiei și relațiile sale cu UE și NATO.

Presa străină subliniază că rezultatul acestor alegeri ar putea transforma Cehia într-o nouă provocare pentru UE, alături de Ungaria și Slovacia. Capacitatea lui Babiš de a naviga prin acuzațiile juridice și de a forma o coaliție stabilă va fi crucială pentru viitorul politic al țării.

Comisia Europeană a semnalat și suspiciuni de manipulare a alegerilor din Cehia, iar reprezentanții TikTok au fost convocați de urgență. Bruxelles-ul era îngrijorat de o posibilă „manipulare prin boți” a alegătorilor.

Cum se desfășoară alegerile parlamentare în Cehia

În 2025, alegerile parlamentare din Cehia au avut loc în perioada 3-4 octombrie. Se votează pentru desemnarea celor 200 de membri ai Camerei Deputaților, camera inferioară a Parlamentului ceh.

Rezultatul alegerilor va determina componența Parlamentului și, implicit, cine va forma guvernul și cine va deveni prim-ministru. Alegerile influențează politica națională pe teme precum economia, inflația, politica externă și cheltuielile pentru apărare.

