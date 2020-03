De Flavius Toader,

Amy Klobuchar, Pete Buttigieg și Beto O’Rourke au intrat în campanie alături de Joe Biden la Dallas, Texas, înainte de super-marțea electorală, ziua în care 14 state votează pentru candidatul preferat democrat care să îi reprezinte la prezidențialele din noiembrie împotriva lui Donald Trump.

Este o tentativă a celor trei de a consolida aripa centristă a partidului.

Deocamdată, principalul favorit la obținerea învestiturii democrate rămâne senatorul Bernie Sanders.

Establishmentul democrat crede însă că Sanders, care nu are o problemă să spună că este socialist, nu ar avea șanse la victorie împotriva lui Trump tocmai din cauza discursului puternic de stânga.

Ce spun noii susținători ai lui Biden

Amy Klobuchar, senatoare de Minnesota, și-a suspendat campania electorală luni și a apărut alături de Biden, pentru a avertiza că Partidul Democrat nu trebuie să petreacă următoarele patru luni dezbinat.

Și Pete Buttigieg, fostul primar din Indiana, care s-a retras din cursă duminică, și-a anunțat susținerea pentru Biden, pe care îl consideră liderul de care are nevoie partidul.

Beto O’Rourke, speranța democraților din Texas, care s-a retras încă din noiembrie din cauza rezultatelor slabe din sondaje, s-a arătat la rândul său gata să îl susțină pe fostul vicepreședinte.

Pentru Biden și-au mai anunțat susținerea Susan Rice, fosta consilieră pe teme de Securitate Națională a lui Barack Obama, fostul lider al Senatului, Harry Reid și mai mulți congresmeni democrați.

O Convenție democrată dezbinată?

Marți, 14 state votează în alegerile primare democrate: California, Texas, Virginia, Massachusetts, Tennessee, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Minnesota, Vermont, Colorado, Utah, Carolina de Nord și Maine, care oferă în total 1.344 de delegați.

Pentru a obține învestitura democrată, un candidat trebuie să obțină 1.991 de delegați. Este neclar dacă acest lucru se va întâmpla.

În cursă au mai rămas cinci candidați, patru dintre ei având șanse serioase de victorie: Bernie Sanders, care are deja 60 de delegați, Joe Biden, care are 54 de delegați, Elizabeth Warren, care are opt delegați și miliardarul Michael Bloomberg, care apare pentru prima dată pe buletinul de vot.

Bloomberg, care a investit în campanie peste jumătate de miliard de dolari, a declarat luni că în cele din urmă, candidatul democrat ar putea fi ales în urma negocierilor de la Convenția din iulie.

Invitația lui Bernie Sanders

Aflat în Minnesota, luni seară, Sanders le-a cerut suporterilor rivalilor săi să îl susțină în campanie.

”Petru milioanele de susținători ai lui Amy și Pete, ușa este deschisă”, a spus Sanders.

Oficialii campaniei sale au sugerat că donatorii importanți ai partidului vor acum să îl oprească pe Sanders.

”Establishmentul este agitat nu pentru că nu putem să îl batem pe Trump, ci pentru că o vom face”, a declarat directorul de campanie al senatorului, Faiz Shakir.

