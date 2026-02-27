Acorduri bilaterale și recunoaștere internațională

Potrivit Blic, mâine se vor semna zece acorduri de colaborare între Serbia și Kazahstan, acoperind domenii precum sănătatea, cultura, educația și tehnologia.

„Aceste acorduri creează baza unei mari case a prieteniei, în beneficiul ambelor țări”, a declarat Vučić.

În plus, companii private din Serbia, implicate în producția de armament, au început colaborări strategice cu partenerii kazahi, incluzând transferuri de tehnologie.

Președintele Serbiei va fi decorat cu Ordinul Vulturului de Aur, cea mai înaltă distincție a Kazahstanului, pe care el o consideră „o mare onoare pentru Serbia”.

Perspective globale îngrijorătoare, în opinia lui Vučić

Într-o declarație alarmantă, Vučić a avertizat asupra escaladării conflictelor globale: „Mă aștept ca un mare conflict să înceapă în curând. Cu toții știți despre ce vorbesc”.

Referindu-se la războiul din Ucraina, președintele a menționat că acesta ar putea dura mult timp și nu a exclus posibilitatea utilizării armelor neconvenționale: „2026 va fi un an decisiv și unul dintre cei mai dificili pentru lume”.

Priorități electorale și dezvoltare internă în Serbia

Vučić a subliniat succesul Kazahstanului în domeniul inovației și educației: „Kazahstanul este remarcabil în felul cum își educă tinerii, atrage universități internaționale și implementează programe de educație duală. Serbia poate învăța multe din aceste modele”.

Agenda președintelui include vizitarea unui centru de inteligență artificială din Astana.

De asemenea, președintele sârb a vorbit despre alegerile locale din zece municipii din Serbia, declarând că electoratul preferă dezvoltarea și progresul în locul blocadelor politice.

„Poporul vrea muncă, viitor. Nu vrea să fie blocat de cei care nu au nimic de oferit”, a explicat Vučić.

Proiecte de infrastructură: legătura feroviară Belgrad-Budapesta

Vučić a anunțat lansarea traficului de marfă pe ruta feroviară Belgrad-Budapesta, iar până la sfârșitul lunii martie, aceasta va fi deschisă și pentru pasageri.

„Călătoria între Belgrad și Budapesta va dura mai puțin de trei ore. Este mult mai rapid decât orice avion”, a explicat președintele.

Referindu-se la ministrul de externe al Serbiei, Ivica Dačić, care se află internat cu pneumonie bilaterală, Vučić a informat că parametrii vitali sunt îmbunătățiți, deși situația rămâne delicată: „Ne rugăm și sperăm că se va face bine”.

În timpul vizitei, Vučić este însoțit de avioane militare Su-30 în spațiul aerian kazah. Agenda include întâlniri directe cu președintele Tokaev și premierul Alikhan Smailov, precum și semnarea unei declarații comune.

Această vizită simbolizează consolidarea relațiilor între Serbia și Kazahstan, marcate de inițiative economice și culturale.

