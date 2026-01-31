Publicația Blic, parte a grupului Ringier, relatează că proprietarii, un bărbat de 68 de ani și fiul său de 40 de ani, au fost arestați după ce autoritățile au descoperit 5 tone de marijuana pe proprietatea lor dintr-un sat de lângă Kruševac.

Conform site-ului CompanyWall, firma „Florakom” SRL apărea înregistrată ca având drept principal obiect de activitate cultivarea plantelor. În descrierea companiei se și menționează unele dintre acestea: „Castraveți și producție de răsaduri – răsaduri de gutui, păr, măr, alun, nuc, viță-de-vie, trandafiri…”. Cu toate acestea, anchetatorii au descoperit că în spatele acestei activități aparent legitime se desfășura un trafic de droguri de amploare.

Procuratura pentru Crimă Organizată a precizat că gruparea criminală stoca marijuana în incinta firmei „Florakom” SRL. Drogurile erau ambalate în cutii, o parte fiind distribuită pe piața din Serbia, iar restul fiind destinat exportului pe piața Uniunii Europene.

În anul 2024, compania a raportat venituri totale de 107.605.000 de dinari (aproximativ 911.000 de euro) și un profit net de 3.567.000 de dinari (puțin peste 30.000 de euro), conform datelor publicate pe site-ul CompanyWall. Cu doar doi angajați înregistrați, salariul brut mediu per angajat era trecut ca fiind de 870 de euro lunar.

