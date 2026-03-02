Nu mai există reguli

El consideră că o eventuală capitulare a Teheranului va deschide calea unor atacuri similare împotriva altor națiuni, Rusia fiind următoarea țintă vizată.

Ceea ce s-a întâmplat în prima zi a războiului SUA și al Israelului împotriva Iranului schimbă fundamental echilibrul de forțe în lume și regulile politicii internaționale, spune Dughin. Trump a declarat deja că dreptul internațional nu există: „Ceea ce este moral este ceea ce consider eu a fi moral”.

În principiu, în urma răpirii lui Maduro și a stabilirii controlului extern direct asupra Venezuelei, continuă acesta, iar acum după atacurile asupra Iranului — cu distrugerea țintită a conducerii militar-politice și religioase a țării, o putere suverană care se afla de bunăvoie în negocieri cu Statele Unite — nu mai este posibil să vorbim despre reguli, legi sau orice norme ale relațiilor internaționale în lume.

„În prezent, singura regulă validă este dreptul forței și al vitezei. Cel care lovește decisiv are câștig de cauză, restul fiind doar propagandă justificativă. Strategia actuală presupune anihilarea centrului de comandă și a resurselor energetice ale inamicului printr-un atac fulgerător. Odată rezistența înfrântă, argumentele legale sau morale pot fi fabricate și discutate post-factum, fără nicio grabă”, spune leksandr Dughin.

Avertisment asupra consecințelor grave

Mai mult, acesta avertizează: „Totul depinde acum de capacitatea Iranului de a rezista fără o conducere centralizată. Dacă Teheranul nu capitulează, precedentul creat se va întoarce împotriva Occidentului: restul lumii va adopta același comportament agresiv, ignorând regulile jocului și mizând totul pe forța brută, indiferent de statutul lor oficial pe scena mondială.

Acest lucru va da mână liberă multor puteri regionale, care vor face orice vor dori. Situația ar putea duce rapid la utilizarea armelor nucleare — poate în conflictul dintre Pakistan și Afganistan, poate în altele. Cu siguranță nu mai există nicio regulă. Pe scurt, dacă Iranul își continuă rezistența sub o nouă conducere, acest lucru ar putea avea consecințe extrem de grave pentru Occident, afectându-i pe Trump, SUA și țările NATO. Dar dacă situația din Venezuela se repetă — fie noua conducere declară capitularea, fie armata este pur și simplu incapabilă să continue lupta — atunci războiul va fi scurt”.

Dacă se va dovedi a fi așa, susține Dughin, atunci ar trebui să ne așteptăm la un scenariu similar. Nu există nicio îndoială că Trump și Occidentul, văzând că această schemă funcționează, vor trece pur și simplu la eliminarea principalei conduceri politice și militar-politice a Rusiei ca următoare mișcare.

Ținta unui posibil atac nuclear

„Este evident acum că lipsa noastră de hotărâre ne costă. Aplicând același șablon, am putea deveni ținta unui atac — posibil chiar nuclear — în timp ce purtăm negocieri cu Kushner și Witkoff. Suntem într-un moment critic: am asistat pasivi la căderea Venezuelei și a Iranului, în timp ce China a ales neutralitatea. Dar dacă noi cădem, China va fi următoarea victimă. Rezultatul final? Instalarea «regatului lui Epstein» la nivel global, controlând întreaga umanitate”, arată ideologul lui Putin.

Mai mult, acesta precizează: „Vreau să fie clar: ceea ce vedem astăzi nu mai este vechiul Occident liberal. Liberalismul a fost șters de pe ordinea de zi. Discursurile despre democrație sunt istorie; în locul lor s-a instalat cultul lui Baal și al vițelului de aur, o adorație a puterii absolute exercitate de SUA și Israel. Ne confruntăm cu o civilizație clădită pe violență, satanism și depravare. Această «civilizație a lui Baal» nu se mai ascunde — și-a lepădat masca și a lansat o ofensivă totală împotriva umanității”.

În acest sens, spune Dughin, dacă am avea suficientă voință și hotărâre (deși am serioase îndoieli în acest sens), ar trebui să începem să acționăm conform acelorași reguli după care acționează deja toți ceilalți, în afară de noi. Adică, am putea elimina conducerea militară și politică a Ucrainei și, fără a mai ține cont de niciun cost, am putea finaaliza obiectivele Operațiunii Militare Speciale.

Vorbește despre un dezastru iminent

Totodată, acesta adaugă: „Mă tem însă că ne va lipsi curajul și vom rămâne prizonierii aceleiași strategii ineficiente. În acest caz, rachetele vor lovi Moscova exact în timpul discuțiilor cu Kushner și Witkoff, după modelul aplicat în Iran. Strategia «civilizației lui Baal» este rudimentară, dar eficientă: repetă aceleași scheme pentru că fiecare lider vizat se amăgește că soarta lui Gaddafi, Hussein sau Khamenei nu îl privește pe el. Prin această orbire colectivă, forțele lui Baal își îndeplinesc, etapă cu etapă, planul global”.

În final, propune o soluție: „Mobilizarea urgentă este singura alternativă la un dezastru iminent. Dacă încă ne amăgim, înseamnă că suntem victima unei trădări interne profunde. Masacrul din Iran este o tragedie mondială: au fost eliminați lideri spirituali de o valoare imensă. Imaginați-vă că, într-o singură clipă, rachetele i-ar ucide pe Patriarhul Rusiei, pe Președintele țării, pe Șeful Marelui Stat Major și întreg cabinetul de miniștri, alături de sute de copii nevinovați. Putem să mai mimăm indiferența? Dacă tăcem acum, acceptăm ca Moscova să fie următoarea țintă. Sunt convins că se impune instaurarea imediată a stării de urgență la vârful statului. Ne aflăm într-un punct critic al existenței noastre”.

