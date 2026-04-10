Promisiunile lui Alexandru Nazare

Până recent, ANAF organiza vânzările prin licitații publice, anunțate pe site-ul instituției sau la nivel local. Noua platformă este funcțională din 30 martie 2026.

„Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digitală – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj video postat pe Facebook.

El susține că este pentru prima oară când aceste bunuri sechestrate sunt transparent puse pe o platformă online: „Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, a mai adăugat acesta.

Întregul proces este digitalizat

Ministrul mai explică faptul că întreg procesul este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la plasarea online a fiecăruia dintre aceste bunuri.

„Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai afirmat Nazare.

Cum se face înscrierea și licitarea

Pentru a garanta siguranța și legalitatea procedurilor, accesul pe platformă necesită o validare strictă a identității:

1. Autentificarea: Utilizatorii care au deja conturi în Spațiul Privat Virtual (SPV) sau pe Ghișeul.ro vor beneficia de preluarea automată a datelor de acces. Cei care nu sunt înrolați în aceste sisteme vor trece printr-o procedură de identificare la distanță (de exemplu, folosind aplicația RO-eID).

2. Crearea profilului: Participanții vor completa un formular cu datele de identificare (Nume, CNP/CUI, contact, adresă) și își vor da acordul pentru procesarea datelor și acceptarea regulamentului.

3. Încărcarea documentelor: Pentru fiecare licitație în parte, sistemul va afișa o listă dinamică de documente necesare (ex: copie după actul de identitate, certificate de atestare fiscală). Utilizatorii vor putea încărca doar documentele marcate ca fiind „active” și necesare procedurii respective.

4. Validarea și licitarea: După verificarea formei și fondului documentelor depuse, participanții eligibili vor primi pe e-mail un cod unic de identificare (ID) – asociat bunului – și o parolă pentru a putea plasa oferte. Sistemul va include funcții de alertă, notificări în timp real și arhivarea electronică a dosarului de licitație.

De asemenea, plata taxei de participare la licitație se va putea efectua direct și rapid, tot prin intermediul noii platforme.

