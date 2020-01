De Roxana Radulian,

Pe lângă consumul de alimente care să-ți asigure o bună stare de sănătate, nu uita și de igiena zilnică, spălatul pe mâini cu apă și săpun, ori de câte ori te întorci de afară în casă și înainte de a lua masa.

Tuse, strănut, curs de nas… toate sunt simptome care descriu începutul unei afecțiuni respiratorii. Ca să nu suferi prea mult de pe urma ei sau și mai bine, ca să-ți întărești sistemul imunitar, iată ce alimente e bine să consumi mai des pe perioada iernii!

Iaurt

Conține probiotice, care sunt buni aliați împotriva răcelilor. Probioticele ajută la reducerea inflamațiilor din organism și ca atare consumul de iaurt este benefic pentru menținerea stării de sănătate.

Citrice

Fie că sunt portocale, mandarine, grepfrut, clementine ori lămâi, citricele sunt o sursă bogată de vitamina C și drept urmare ajută la menținerea unui bun sistem imunitar.

Pui pentru supă

Supa de pui este preparatul care acționează ca un adevărat medicament în caz de răceala sau pentru prevenirea ei. Este o sursă bogată de minerale și proteine, nutrienți de care organismul are mare nevoie atunci când este slăbit. Mai conține și cisteină, un aminoacid cu proprietăți antivirale și antiinflamatoare.

Miere

O poți consuma ca atare, la orice oră din zi, sau în combinație cu apă și lămâie. Dizolvă într-un pahar cu apă caldă o linguriță de miere și adaugă zeama de la jumătate de lămâie. Mierea calmează gâtul iritat și tusea, în timp ce vitamina C întărește sistemul imunitar și grăbește vindecarea.

Ghimbir

Conține atât vitamina C, cât și numeroase minerale. Are proprietăți terapeutice și acționează ca un tonic asupra organismului. Rădăcina de ghimbir se consumă ca atare, dată pe răzătoare și presărată deasupra salatelor de crudități, sau sub formă de ceai.

Ouă

Sunt o sursă bună de zinc, mineral care luptă împotriva infecțiilor. Mai conțin și seleniu, eficient în menținerea unui bun sistem imunitar.

Usturoi

Usturoiul are proprietăți antivirale și drept urmare poate preveni răcelile sau scurta durata lor. Consumul zilnic de usturoi crește rezistența în fața infecțiilor, așa că include-l și tu în alimentația ta!

