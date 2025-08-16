Pe această porțiune, în zona unei intersecții cu un drum creat de basculantele care transportă agregate minerale de la balastierele din zonă, banda sensului de mers spre București este distrusă.

Carosabilul de pe DN1A, între Ploiești și Zalhana, este îngustat în proporție de aproximativ 50%, iar șoferii sunt nevoiți să pătrundă pe contrasens pentru a evita pericolul iminent,

„În urma verificărilor efectuate, aspectele semnalate în cuprinsul articolului au fost analizate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, care desfășoară în mod constant acțiuni specifice pentru menținerea unui climat de siguranță și ordine în traficul rutier, având ca prioritate protejarea vieții și integrității participanților la trafic”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.

Ca urmare a constatărilor din teren, administratorul drumului public a fost sancționat contravențional pentru încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, coroborat cu art. 2 pct. 2 din același act normativ, „întrucât nu a asigurat starea de viabilitate a infrastructurii rutiere, punând astfel în pericol siguranța circulației”.

Mai exact, sancțiunea aplicată a fost în cuantum de 100 de puncte amendă, respectiv 20.250 lei, conform prevederilor art. 105 pct. 4 din O.U.G. nr. 195/2002.

Poliția Rutieră „va continua să acționeze ferm și constant pentru identificarea și sancționarea tuturor situațiilor care pot afecta siguranța rutieră, reafirmându-și angajamentul față de protejarea cetățenilor și responsabilizarea tuturor factorilor implicați în gestionarea traficului și a infrastructurii rutiere”, au transmis reprezentanții instituției, la solicitarea ziarului local.