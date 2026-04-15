Cine va face controalele

Potrivit proiectului analizat, verificarea respectării obligației de asigurare nu ar mai reveni primarilor, ci unor instituții cu capacitate operativă mai mare.

„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Poliției Române, precum și de către personalul desemnat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, potrivit competențelor stabilite prin lege.”, se arată în proiectul de lege.

Autorii inițiativei susțin că administrațiile locale nu au resursele necesare pentru astfel de controale:

„În practică, administrațiile publice locale nu dispun de baze de date integrate privind polițele de asigurare, mecanisme administrative de verificare sistematică […] și structuri operative dedicate.”

Amenzi de până la 500 de lei

Legea prevede deja sancțiuni pentru proprietarii care nu își asigură locuințele împotriva dezastrelor naturale. Concret, cei care nu au asigurare obligatorie a locuințelor pot primi o amendă de la 100 la 500 de lei.

Cu toate acestea, în ultimii peste 15 ani, aceste sancțiuni au fost rar aplicate. Mai precis, niciun primar nu a amendat locuitorii, mai ales din considerente electorale.

Legea 260/2008 prevede obligativitatea încheierii unei asigurări PAD, emisă de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), pentru toți proprietarii de locuințe, fie ei persoane fizice sau juridice.

Ce acoperă asigurarea obligatorie

Toți proprietarii de locuințe sunt obligați să încheie o poliță pentru riscuri catastrofale, precum cutremure, alunecări de teren sau inundații.

Suma asigurată diferă în funcție de tipul construcției, între 50.000 sau 100.000 de lei.

Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) costă 50 de lei sau 130 de lei pe an, în funcție de suma asigurată.

Cum vor fi verificate polițele

Verificarea existenței asigurării va fi digitalizată, prin colaborarea între instituții.

„Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) pune la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne, prin mijloace electronice, informații privind existența polițelor de asigurare obligatorie.”

Accesul la date se va face:

prin sisteme informatice securizate

pe baza unui protocol între MAI, ASF și PAID

În prezent, doar aproximativ 2,4 milioane de locuințe sunt asigurate obligatoriu, din cele peste 9,7 milioane de case înregistrate în România, deși legea impune această obligație tuturor proprietarilor.

Inițiatorii proiectului consideră că implicarea Poliției și a pompierilor ar putea crește gradul de conformare și ar face aplicarea legii mai eficientă.

Noua măsură este încă în stadiu de proiect, dar dacă va fi adoptată, controalele și amenzile ar putea deveni o realitate pentru proprietarii care ignoră obligația de asigurare a locuinței.

Astfel, peste 7 milioane de români riscă să ia amendă pentru lipsa asigurării obligatorii la locuință.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE