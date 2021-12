În vârstă de 28 de ani, Ana Porgras a ajuns la spital cu probleme de sănătate. Fosta gimnastă medaliată cu aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010 nu a spus ce probleme are, însă s-a plâns că îi este foarte foame și că nu are voie.

„Am două zile de când sunt la spital și n-am mâncat nimic, mor de foame, nu mai pot… Nu am mâncat pentru că nu am voie (explicație pentru hateri) nu pentru că nu îmi dau oamenii”, a spus Ana Porgras într-un Instastory, relatează Spynews.

Fosta concurentă de la „Survivor România” și-a îngrijorat fanii după ce s-a filmat pe patul de spital, însă nu a oferit alte detalii despre starea ei de sănătate. Ana Porgras avea pusă la mână o branulă.

Cu ce s-a ocupat Ana Porgras după ce a renunțat la gimnastică

Ana Porgras, fosta concurentă de la „Survivor România”, a renunțat la gimnastică în urmă cu ceva ani, de pe o zi pe alta, decizie pe care mai târziu a regretat-o.

„Când eram în lotul de gimnastică, eram preocupată de unghii, aveam tot felul de ustensile. După ce am renunțat la gimnastică, câțiva ani nu am făcut nimic, mă distram și mă relaxam. Mi-am cumpărat un apartament, o mașină, aveam ce îmi trebuia, plus rentă viageră oferită sportivilor de performanță. După câțiva ani, am început să mă simt inutilă, eram dezorientată, nu știam în ce direcție să o iau. Mă gândeam ce-mi place să fac. Am făcut un curs de manichiură, inițial pentru mine. Apoi am făcut un curs de perfecționare. Acum mă ocup cu asta de plăcere”, a declarat Ana Porgras pentru revista VIVA!





