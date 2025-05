Anamaria Gavrilă susține că s-ar putea muta la Madrid fără chirie

Liderul POT a transmis o serie de mesaje în mediul online, în contextul victoriei lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Anamaria Gavrilă a reacționat la scurt timp și a susținut pe Facebook că mulți oameni vor să plece din țară, după rezultatul de duminică, dar spune că pentru ea aceasta ar fi cea mai simplă și ușoară variantă, mai ales că se poate muta „fără chirie la Madrid”.

„Primesc mesaje de la oameni care vor să plece din țară. Iată răspunsul meu: Eu nu mă gândesc să plec deși mi-ar fi cel mai ușor. Aș putea merge la familia mea la Madrid. Aș putea vinde tot și să cumpăr acolo o casă, să stau fără chirie”, a scris Anamaria Gavrilă pe Facebook.

Mesajul liderului POT a continuat cu un citat din Einstein și susține că nu va fugi după înfrângerea lui George Simion la prezidențiale.

„Dar Einstein a spus că dacă ai privilegiul să vezi, ai datoria să acționezi. Noi suntem cei cărora ne-a dat Dumnezeu privilegiul să vedem, deci avem datoria să acționăm. Nu să fugim. Și știu că Dumnezeu va fi cu noi”, a mai scris Anamaria Gavrilă în online.

Val de reacții pe Facebook, după ce Anamaria Gavrilă l-a citat pe Einstein

Postarea liderului POT a strâns peste două mii de comentarii în mediul online. Internauții au asaltat-o pe Anamaria Gavrilă cu zeci de mesaje ironice, după ce a scris postarea în care îl citează pe Einstein și în care susține că s-ar putea muta oricând la Milano fără chirie. Tot pe Facebook, la scurt timp după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile, Anamaria Gavrilă a postat un mesaj ironic la adresa lui.

Internauții au glumit fie pe baza afirmațiilor referitoare la chirie, fie pe tema citatului din Einstein, dar au taxat-o și pentru celebrul „fugem”, folosit în timpul unui interviu anul trecut.

„A scris corect „fugim””, este comentariul unei persoane la postarea liderului POT. „Du-te! La familia din Madrid. Te rog”, i-a mai transmis o altă persoană în online. „Pai parca nu va plăcea Europa. Ca Macron, ca Soros, chestii, trestii”, a mai spus cineva în comentariile de pe Facebook. „Pleacă la ei poate te învață si putina romana”, i-a mai scris cineva.

„Chiar te rugam sa pleci, it is what it is”, au mai spus internauții. „Se răsucește Einstein în pământ când a văzut că i-ai pronunțat numele”, a mai scris un bărbat pe Facebook. „Te rugam, te imploram sa te duuuuuci unde vezi cu ochii”, i-a mai spus o femeie din mediul online.

Anamaria Gavrilă a fost aspru criticată și după un derapaj grav pe care l-a avut la adresa lui Nicușor Dan, chiar înaintea alegerilor prezidențiale. Liderul POT a făcut atunci o postare pe Facebook prin care făcea referire la noul președinte și la persoanele cu handicap, mesajul strângând însă un val de reacții negative din partea internauților.

