Criza a apărut brusc, chiar lângă familie

Potrivit surorii Andreei, la începutul săptămânii, familia primise primele semne de speranță. Tânăra era conștientă, comunica atât cât permitea traheostoma prin care era ventilată, iar starea ei părea stabilă.

„Andreea era conștientă, făcea fizioterapie și comunica, atât cât era posibil în condițiile traheostomei prin care era ventilată.”

Marți dimineață însă, în timp ce familia se afla lângă patul ei, Andreea a suferit o criză convulsivă și a fost sedată din nou. În aceeași zi i s-a făcut un RMN, iar evoluția a devenit nefavorabilă.

„Datele indicau o stare septică”, a transmis familia.

O lună de internare fără o cauză clară

Andreea fusese internată timp de aproximativ o lună la un spital privat din București. Familia spune că, pe durata internării, a fost informată constant că analizele nu identifică nicio bacterie sau ciupercă: „În documentele medicale s-a transmis constant că toate culturile sunt sterile, fără identificarea vreunei bacterii sau a vreunui fung.”

Deși parametrii respiratori sugerau că ar putea respira singură, Andreea nu a putut fi desprinsă de ventilator, fără o explicație clară, potrivit familiei.

Costul acestei perioade de spitalizare a fost de 316.645,33 lei, aproximativ 62.000 de euro.

Spitalul Colțea a acceptat cazul Andreei

Din cauza dificultăților de comunicare și a lipsei unui diagnostic clar, familia a cerut transferul într-un spital public. Solicitarea a fost acceptată de Spitalul Clinic Colțea. Pe 19 februarie, Andreea a fost transferată în stare critică.

În câteva ore de la internare, medicii au făcut investigații extinse: analize, imagistică și bronhoscopie. Atunci a apărut explicația.

„A fost identificată cauza stării septice: bacterii multirezistente”, a anunțat Magdalena Nechita. Iar analizele moleculare au confirmat prezența Klebsiella pneumoniae XDR.

Familia a precizat că medicii comunică permanent și că au început imediat stabilizarea pacientei.

„Echipa Spitalului Colțea nu doar că a acceptat preluarea unui caz extrem de dificil, ci și luptă pentru Andreea din primul moment și comunică constant cu familia, cu respect și empatie.”

Ce este Klebsiella pneumoniae XDR

Klebsiella pneumoniae este o bacterie care trăiește frecvent în mediul spitalicesc și provoacă infecții grave, în special la pacienții internați la terapie intensivă, ventilați mecanic sau cu imunitate scăzută.

Varianta XDR (extensively drug-resistant) este una dintre cele mai periculoase forme, pentru că este rezistentă la aproape toate antibioticele existente. Această bacterie poate provoca:

  • pneumonii severe
  • infecții generalizate (sepsis)
  • insuficiență respiratorie
  • complicații neurologice

Pentru pacienții deja foarte slăbiți, infecția poate deveni rapid critică și necesită tratamente complexe și izolare epidemiologică strictă.

O lună de luptă la terapie intensivă

Problemele au început la finalul lunii ianuarie. Pe 22 ianuarie, chiar Andreea anunța că este internată de urgență la Spitalul Memorial din București.

„Sunt aici. Respir. Rezist. Mă agăț cu dinții de orice șansă. Plămânii mei sunt inflamați și îmi este greu să respir singură.”

A doua zi, familia anunța agravarea stării.

„Au apărut complicații pulmonare, iar medicii au fost nevoiți să o sedeze și să o intubeze.”

Pe 26 ianuarie, Andreea era deja ventilată mecanic.

„Trupul ei obosit are nevoie să fie ajutat să respire. Medicii fac tot ce este posibil pentru a o ajuta să lupte cu infecția.”

Speranțele familiei au fost năruite

După aproape două săptămâni, au apărut primele semne bune. Pe 12 februarie, medicii au întrerupt sedarea, iar Andreea a reacționat.

„A deschis ochii, și-a privit mama, sora și logodnicul. Este însă prea obosită pentru a respira singură.”

Pe 16 februarie, familia transmitea un mesaj optimist: „Andreea este conștientă, face fizioterapie și a reușit să șoptească. A fost prima zi în care familia a văzut-o atât de bine de când a fost intubată.”

Câteva zile mai târziu a apărut însă criza convulsivă și deteriorarea bruscă.

Povestea care a mobilizat o țară

Andreea Anița suferă de 11 ani de sarcom sinovial, o formă rară de cancer. Boala a pornit de la genunchi și s-a extins la plămâni. Tânăra a trecut prin operații majore, inclusiv amputarea unui picior, extirparea unor lobi pulmonari și numeroase cure de chimioterapie.

Singura șansă rămasă este tratamentul Tecelra din Statele Unite, dar costul era uriaș: 2,3 milioane de dolari. În ianuarie, românii au luat parte la poate cea mai mare mobilizare umanitară din România și, în câteva zile, suma a fost strânsă integral prin donații, licitații și campanii din țară și diaspora.

Chiar din spital, Andreea scria: „Sunt într-un pat de spital și mă pregătesc să transfer banii donați pentru mine. Vă mulțumesc mult.”

Astăzi însă, după transfer și descoperirea infecției, familia cere acum doar un lucru:

„Păstrați-o pe Andreea în rugăciune. Ea luptă. Noi sperăm.”

Lia Savonea, mai „tare" decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Exclusiv
Știri România 10:00
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Rezultatele Loto 6/49 din 22 februarie 2026: Loteria Română organizează tragerile speciale de Dragobete
Știri România 07:00
Rezultatele Loto 6/49 din 22 februarie 2026: Loteria Română organizează tragerile speciale de Dragobete
De la Survivor, pe scena Eurovision România 2026: „Am făcut foamea în junglă". Cum sună melodia „Dor", de la HVNDS
Exclusiv
Stiri Mondene 11:15
De la Survivor, pe scena Eurovision România 2026: „Am făcut foamea în junglă”. Cum sună melodia „Dor”, de la HVNDS
Andreea Bănică a refuzat oferta de la PRO TV. Ce emisiune trebuia să prezinte: „Banii erau foarte puțini pentru mine"
Stiri Mondene 11:12
Andreea Bănică a refuzat oferta de la PRO TV. Ce emisiune trebuia să prezinte: „Banii erau foarte puțini pentru mine”
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România"
Politică 08:47
Ce a adus participarea României la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Nu am fost izolaţi. E prematur să vorbim de o vizită a lui Mark Rubio în România”
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos"
Politică 21 feb.
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
