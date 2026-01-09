O viață trăită mai mult în spitale decât acasă

„Nu e o poveste ușoară. Nu e genul de luptă unde știm finalul precis. Nici măcar strategiile nu stau în picioare, oricât de bine ar fi gândite”, a început părintele Alexandru Lungu într-un mesaj emoționant.

Povestea Andreei Anița începe devreme și dur. La aproximativ 16 ani, a fost diagnosticată cu sarcom sinovial, o formă rară și agresivă de cancer. Boala a apărut inițial la genunchi, apoi s-a extins la plămâni și în zona inghinală.

Andreea a trecut prin ani de tratamente, intervenții și drumuri continue între Fălticeni și București. La un moment dat, pentru a opri extinderea cancerului, a fost nevoită să accepte amputarea piciorului drept, locul de plecare al bolii.

„Chiar și după dificila decizie de a-și amputa piciorul drept, cancerul s-a întors și mai agresiv peste trupul deja decimat de durere”, este descrierea seacă a unei realități greu de dus.

Au urmat extirparea a doi lobi din plămânul drept și cure repetate de chimioterapie. Familia Andreei era deja slăbită financiar și emoțional, după pierderea tatălui, o altă lovitură majoră în viața tinerei.

Europa a refuzat-o. Speranța vine din Statele Unite

După epuizarea tuturor opțiunilor medicale din România, Andreea a încercat în afara țării. Turcia i-a oferit o speranță temporară, dar boala a revenit. Ulterior, au fost contactate mai multe centre medicale din Europa.

Răspunsul a fost același: nu există o schemă de tratament cu șanse reale pentru cazul ei. Singura speranță a apărut peste ocean, în Statele Unite. Acolo există un tratament revoluționar, numit Tecerla, care, potrivit celor implicați în campanie, a dus la vindecarea mai multor cazuri similare.

Prețul acestui tratament este însă uriaș: 2,3 milioane de dolari. O sumă imposibil de acoperit de o familie obișnuită.

„Suntem pregătiți pentru orice înjurătură. Un leu nu se va pierde”

Dani Cek a transmis public un mesaj ferm, în care avertizează asupra riscurilor și suspiciunilor care pot apărea într-o astfel de campanie de amploare.

„Știu că vor încerca să ne oprească, să ne dea paginile jos. Știu că vor apărea profiluri false cu mine și cu părintele Alexandru Lungu. Singurele conturi valide sunt cele ale Andreeei. Un leu nu se va pierde. Toți banii ajung direct în conturile Andreeei.”

El a subliniat că nimeni din echipă nu va contacta donatorii în privat și că orice tentativă de acest tip trebuie privită cu suspiciune.

Cum se strâng banii și cine gestionează donațiile

Toate donațiile merg exclusiv în conturile deschise pe numele Andreei Anița. Pentru sponsorizări din partea firmelor, în limita disponibilității, se poate apela și la Asociația Aripi pe Pământ. Echipa a anunțat că va oferi actualizări constante privind sumele strânse și va explica în detaliu situația medicală, de la diagnostic până în prezent.

De asemenea, va fi creat un grup de vânzări, unde oamenii pot dona obiecte sau servicii, iar banii obținuți vor ajunge tot în conturile Andreeei.

„Dacă vi se par prea mulți bani, treceți respectuos mai departe”

Părintele Alexandru Lungu a avut un mesaj direct pentru cei care privesc suma ca fiind prea mare.

„Nu e nevoie să ajutați dacă nu se cuvine. Pe mine mă interesează oamenii care cred în bine și nu se împiedică de astfel de detalii. Andreea este parte din viața mea. Astăzi este omul pentru care sunt în stare să vă cer totul.”

El a făcut apel direct către comunitatea din Fălticeni, Suceava și întreaga țară, cerând sprijin sub orice formă: donații, distribuiri, implicare.

Un polițist și un preot au salvat sute de vieți

Dani Cek este cunoscut pentru implicarea sa în cazuri medicale extreme, în special ale copiilor diagnosticați cu șanse minime de supraviețuire în România. 102 persoane au fost ajutate să ajungă la tratamente și operații în afara țării.

Toți cei salvați au supraviețuit, iar aproximativ jumătate dintre ei sunt astăzi vindecați. Mulți dintre cei ajutați au rămas alături de Dani Cek și s-au implicat, la rândul lor, în salvarea altor vieți. Pentru această activitate, el a fost desemnat Omul Anului 2025 de Televiziunea Română.

„Nu o să uitați niciodată campania asta”

Până la momentul redactării acestui articol, campania pentru Andreea Anița a strâns peste 50.000 de euro. O sumă mică raportată la obiectivul final, dar un început considerat esențial de cei implicați.

„Pornim mereu cu buzunarele goale și cu o teamă imensă. Nimeni nu ne poate garanta că vom reuși. Dar suntem încăpățânați”, a transmis Dani Cek. El mărturisește că nu este vorba doar despre bani, ci despre un test de solidaritate.

„Salvând-o pe Andreea, de fapt pe noi ne vom salva”, este mesajul care încheie apelul public.

Pentru echipa Aripi pe Pământ, lupta abia a început. Finalul este necunoscut, iar suma este uriașă. Dar miza este una singură: viața unei tinere care, de ani de zile, se luptă să trăiască.

