O viață trăită mai mult în spitale decât acasă

„Nu e o poveste ușoară. Nu e genul de luptă unde știm finalul precis. Nici măcar strategiile nu stau în picioare, oricât de bine ar fi gândite”, a început părintele Alexandru Lungu într-un mesaj emoționant.

Povestea Andreei Anița începe devreme și dur. La aproximativ 16 ani, a fost diagnosticată cu sarcom sinovial, o formă rară și agresivă de cancer. Boala a apărut inițial la genunchi, apoi s-a extins la plămâni și în zona inghinală.

Andreea a trecut prin ani de tratamente, intervenții și drumuri continue între Fălticeni și București. La un moment dat, pentru a opri extinderea cancerului, a fost nevoită să accepte amputarea piciorului drept, locul de plecare al bolii.

„Chiar și după dificila decizie de a-și amputa piciorul drept, cancerul s-a întors și mai agresiv peste trupul deja decimat de durere”, este descrierea seacă a unei realități greu de dus.

Au urmat extirparea a doi lobi din plămânul drept și cure repetate de chimioterapie. Familia Andreei era deja slăbită financiar și emoțional, după pierderea tatălui, o altă lovitură majoră în viața tinerei.

Europa a refuzat-o. Speranța vine din Statele Unite

După epuizarea tuturor opțiunilor medicale din România, Andreea a încercat în afara țării. Turcia i-a oferit o speranță temporară, dar boala a revenit. Ulterior, au fost contactate mai multe centre medicale din Europa.

Răspunsul a fost același: nu există o schemă de tratament cu șanse reale pentru cazul ei. Singura speranță a apărut peste ocean, în Statele Unite. Acolo există un tratament revoluționar, numit Tecerla, care, potrivit celor implicați în campanie, a dus la vindecarea mai multor cazuri similare.

Prețul acestui tratament este însă uriaș: 2,3 milioane de dolari. O sumă imposibil de acoperit de o familie obișnuită.

„Suntem pregătiți pentru orice înjurătură. Un leu nu se va pierde”

Dani Cek a transmis public un mesaj ferm, în care avertizează asupra riscurilor și suspiciunilor care pot apărea într-o astfel de campanie de amploare.

„Știu că vor încerca să ne oprească, să ne dea paginile jos. Știu că vor apărea profiluri false cu mine și cu părintele Alexandru Lungu. Singurele conturi valide sunt cele ale Andreeei. Un leu nu se va pierde. Toți banii ajung direct în conturile Andreeei.”

El a subliniat că nimeni din echipă nu va contacta donatorii în privat și că orice tentativă de acest tip trebuie privită cu suspiciune.

Cum se strâng banii și cine gestionează donațiile

Toate donațiile merg exclusiv în conturile deschise pe numele Andreei Anița. Pentru sponsorizări din partea firmelor, în limita disponibilității, se poate apela și la Asociația Aripi pe Pământ. Echipa a anunțat că va oferi actualizări constante privind sumele strânse și va explica în detaliu situația medicală, de la diagnostic până în prezent.

De asemenea, va fi creat un grup de vânzări, unde oamenii pot dona obiecte sau servicii, iar banii obținuți vor ajunge tot în conturile Andreeei.

„Dacă vi se par prea mulți bani, treceți respectuos mai departe”

Părintele Alexandru Lungu a avut un mesaj direct pentru cei care privesc suma ca fiind prea mare.

„Nu e nevoie să ajutați dacă nu se cuvine. Pe mine mă interesează oamenii care cred în bine și nu se împiedică de astfel de detalii. Andreea este parte din viața mea. Astăzi este omul pentru care sunt în stare să vă cer totul.”

El a făcut apel direct către comunitatea din Fălticeni, Suceava și întreaga țară, cerând sprijin sub orice formă: donații, distribuiri, implicare.

Un polițist și un preot au salvat sute de vieți

Dani Cek este cunoscut pentru implicarea sa în cazuri medicale extreme, în special ale copiilor diagnosticați cu șanse minime de supraviețuire în România. 102 persoane au fost ajutate să ajungă la tratamente și operații în afara țării.

Toți cei salvați au supraviețuit, iar aproximativ jumătate dintre ei sunt astăzi vindecați. Mulți dintre cei ajutați au rămas alături de Dani Cek și s-au implicat, la rândul lor, în salvarea altor vieți. Pentru această activitate, el a fost desemnat Omul Anului 2025 de Televiziunea Română.

„Nu o să uitați niciodată campania asta”

Până la momentul redactării acestui articol, campania pentru Andreea Anița a strâns peste 50.000 de euro. O sumă mică raportată la obiectivul final, dar un început considerat esențial de cei implicați.

„Pornim mereu cu buzunarele goale și cu o teamă imensă. Nimeni nu ne poate garanta că vom reuși. Dar suntem încăpățânați”, a transmis Dani Cek. El mărturisește că nu este vorba doar despre bani, ci despre un test de solidaritate.

„Salvând-o pe Andreea, de fapt pe noi ne vom salva”, este mesajul care încheie apelul public.

Pentru echipa Aripi pe Pământ, lupta abia a început. Finalul este necunoscut, iar suma este uriașă. Dar miza este una singură: viața unei tinere care, de ani de zile, se luptă să trăiască.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate. Ce complicaţii grave pot apărea din cauza virusului gripal | De ce românii ascultă manele

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Lovitură pentru pacienți în 2026: analize amânate, asigurări mai scumpe și controale dure la concediile medicale. „O umilință adusă pacienților”
Analiză Interviu
Știri România 15:00
Lovitură pentru pacienți în 2026: analize amânate, asigurări mai scumpe și controale dure la concediile medicale. „O umilință adusă pacienților”
Un român are o datorie de peste 1.000.000 de lei la Primăria Buzău, din amenzi
Știri România 14:31
Un român are o datorie de peste 1.000.000 de lei la Primăria Buzău, din amenzi
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
Fanatik.ro
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Laura Cosoi muncește în continuare, deși e însărcinată cu al cincilea copil. Unde apare în fiecare sâmbătă: „Experiențe minunate”
Stiri Mondene 15:25
Laura Cosoi muncește în continuare, deși e însărcinată cu al cincilea copil. Unde apare în fiecare sâmbătă: „Experiențe minunate”
Reacția lui George Clooney după ce a fost atacat de Donald Trump: „Mă suna des”
Stiri Mondene 15:16
Reacția lui George Clooney după ce a fost atacat de Donald Trump: „Mă suna des”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
ObservatorNews.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor
KanalD.ro
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor

Politic

Armata din Elveția a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Politică 15:31
Armata din Elveția a lămurit escortarea avionului Spartan în care era Nicușor Dan de către două avioane F-18
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii