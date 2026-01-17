Totul a pornit de la o întrebare simplă: „Intrăm sau nu în luptă?”

Preotul Alexandru Lungu este cel care a anunțat că, de astăzi, tânăra cu ochii albaștri care mobilizat o țară întreagă mai poate spera. Banii atât de necesari tratamentului s-au adunat. El a povestit cum decizia a fost luată într-un grup cu peste 640 de oameni. Fără presiuni, fără promisiuni, fără garanții. Membrii Asociației Aripi pe Pământ au fost întrebați dacă își asumă una dintre cele mai grele și costisitoare campanii din România. Răspunsul a fost unanim: da.

Campania pentru a strânge 2,3 milioane de dolari pentru Andreea a pornit pe 9 ianuarie, la ora 7.30, din două pagini de socializare și s-a transformat rapid într-un fenomen național. În mai puțin de 24 de ore, povestea Andreei era cunoscută în toată țara.

Andreea Anița, o tânără de o bunătate rară, care a crescut în spitale

Andreea nu este un diagnostic și nu este un număr pe o listă, spun inițiatorii campaniei. Este o tânără care, din adolescență, a trăit mai mult pe drumuri între spitale decât acasă. Diagnosticată cu sarcom sinovial, a trecut prin ani de tratamente, operații, amputarea unui picior și extirparea unor lobi pulmonari.

Și totuși, a continuat să meargă la școală, să învețe, să deseneze, să cânte. Nu și-a făcut din boală o identitate. A trăit normal, pe cât de normal se poate trăi când lupți zilnic cu durerea.

Speranța este peste ocean și costă 2,3 milioane de dolari

După ani de tratamente în România și în afara țării, medicii au ajuns la o concluzie dură: nu mai există opțiuni reale în Europa. Pentru prima dată, Andreea a fost pusă în fața unui gol. Nu pentru că nu mai voia să lupte, ci pentru că nu mai avea cu ce.

La Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York, dosarul medical al Andreei a fost analizat de o echipă specializată în sarcoame. Specialiștii au anunțat că există o șansă reală printr-un tratament inovator, numit TECELRA. Dar prețul acestui tratament este uriaș. 2,3 milioane de dolari. O sumă imposibilă pentru o familie obișnuită. O sumă care, pentru Andreea, însemna linia subțire dintre viață și renunțare.

Iar timpul se scurge rapid pentru tânăra din Fălticeni. În urmă cu câteva zile, Andreea a fost internată la Spitalul Municipal din Fălticeni, după ce a ajuns la urgențe cu probleme severe de respirație și saturație scăzută. Mama ei o veghează necontenit.

Ce este TECELRA, pe înțelesul tuturor

În spațiul public au apărut îndoieli și suspiciuni. Medicul de familie Anca Codreanu a simțit nevoia unei clarificări publice.

TECELRA este un tratament real, aprobat oficial în Statele Unite de autoritatea americană a medicamentului. Nu este chimioterapie clasică și nu este un tratament alternativ. Este o terapie celulară personalizată, care folosește propriile celule imunitare ale pacientului, modificate genetic pentru a recunoaște și a ataca celulele canceroase.

Studiile clinice arată că aproximativ 4 din 10 pacienți cu sarcom sinovial avansat au avut o reducere semnificativă a tumorilor, iar în unele cazuri boala a fost ținută sub control luni sau chiar peste un an, după ce toate celelalte tratamente eșuaseră. Este prima terapie genică aprobată pentru acest tip de cancer. Faptul că tratamentul nu se face în România sau Europa ține de noutatea și complexitatea lui, nu de inexistență.

Oamenii au donat din ce sunt, nu din ce au: „Nu ești singură”

Ce a urmat nu a mai putut fi controlat. Fălticeni a devenit, pentru câteva zile, capitala binelui. Școli, grădinițe, farmacii, restaurante, afaceri mici și mari au pus chipul Andreei peste tot. Apoi, campania s-a extins în toată România și în diaspora.

S-au licitat haine, bijuterii, jucării, servicii, vacanțe. S-a licitat mâncare. Copii, elevi și profesori au strâns bănuți și i-au trimis mesaje. În acest weekend sunt organizate numeroase evenimente caritabile peste tot în țară. Cine nu avea ce să vândă, a ales să muncească, iar o fetiță de doar 10 ani și-a scos la licitație mănușile cu care câștigase 12 medalii. Un om al străzii a vrut să doneze banii strânși din reciclare. Toate pentru ca Andreea, la doar 27 de ani, să aibă o șansă la viață. Și nu pentru că aveau mult. Ci pentru că au ales să nu fie indiferenți.

Toți banii au ajuns direct în conturile deschise pe numele Andreei Anița. 2,3 milioane de dolari, strânși în 8 zile și jumătate. Nu în luni. Nu în săptămâni. În mai puțin de nouă zile, România a reușit să adune întreaga sumă necesară pentru tratament. Nu din bogăție, ci din solidaritate. Nu din obligație, ci din suflet.

Urmează lupta invizibilă, cea mai grea

Probele de țesut ale Andreei au ajuns deja în Statele Unite, au anunțat părintele Lungu și Dani Cek, omul anului 2025. Urmează teste genetice, recoltarea propriilor celule imunitare, modificarea lor și reintroducerea în organism, într-o singură infuzie.

De aici înainte, lupta nu se va mai vedea. Se va duce în interiorul ei, celulă cu celulă. Și, indiferent de ce va urma, campania pentru Andreea Anița a demonstrat că România nu este doar zgomot, scandal și neîncredere. O Românie care a pus umărul, leu cu leu, gest cu gest, pentru viața unui om. România și românii sunt o forță tăcută, uriașă, care poate muta munții și poate transforma imposibilul în posibil. Atunci când, într-un suflet, aleg să spere.

Lupta Andreei Anița nu s-a încheiat. Dar, pentru prima dată după mulți ani, Andreea nu mai este singură.
Fiecare gând va fi alături de ea și îi va da putere să meargă mai departe. Și uneori, asta face toată diferența.

Sus inima.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Adevărul din spatele colaborării cu A.S.I.A. Alina Crișan: „Îmi venea să renunț”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Un șofer bulgar voia să intre în România cu o mașină de 150.000 de lei, căutată în Italia
Știri România 15:15
Un șofer bulgar voia să intre în România cu o mașină de 150.000 de lei, căutată în Italia
Nicușor Dan a promulgat legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani
Știri România 14:44
Nicușor Dan a promulgat legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani
Parteneri
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Adevarul.ro
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, povești de senzație cu Ramzan Ahmatovici Kadîrov: „Avea un tigru care îl lingea pe mână! Lui Pancu i-a dat 100.000 de dolari pentru gol”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
Elle.ro
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Ana Iorga și Adrian Elicopter, declarații despre „Dragoste la țară”, filmul cu peste 300.000 de bilete vândute în două săptămâni: „Un semnal de alarmă subtil”
Interviu
Stiri Mondene 15:29
Ana Iorga și Adrian Elicopter, declarații despre „Dragoste la țară”, filmul cu peste 300.000 de bilete vândute în două săptămâni: „Un semnal de alarmă subtil”
„Survivor România”, 17 ianuarie 2026. Concurenții trebuie să îți găsească motivația pentru a da totul în jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 14:29
„Survivor România”, 17 ianuarie 2026. Concurenții trebuie să îți găsească motivația pentru a da totul în jocul pentru imunitate
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
El este adolescentul de 17 ani care şi-a pierdut viaţa dintr-o joacă. Ştefan urma să facă 18 ani în martie
ObservatorNews.ro
El este adolescentul de 17 ani care şi-a pierdut viaţa dintr-o joacă. Ştefan urma să facă 18 ani în martie
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O româncă de 58 de ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău la volan și a intrat într-un camion, în Italia
KanalD.ro
O româncă de 58 de ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău la volan și a intrat într-un camion, în Italia

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Fanatik.ro
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump