Totul a pornit de la o întrebare simplă: „Intrăm sau nu în luptă?”

Preotul Alexandru Lungu este cel care a anunțat că, de astăzi, tânăra cu ochii albaștri care mobilizat o țară întreagă mai poate spera. Banii atât de necesari tratamentului s-au adunat. El a povestit cum decizia a fost luată într-un grup cu peste 640 de oameni. Fără presiuni, fără promisiuni, fără garanții. Membrii Asociației Aripi pe Pământ au fost întrebați dacă își asumă una dintre cele mai grele și costisitoare campanii din România. Răspunsul a fost unanim: da.

Campania pentru a strânge 2,3 milioane de dolari pentru Andreea a pornit pe 9 ianuarie, la ora 7.30, din două pagini de socializare și s-a transformat rapid într-un fenomen național. În mai puțin de 24 de ore, povestea Andreei era cunoscută în toată țara.

Andreea Anița, o tânără de o bunătate rară, care a crescut în spitale

Andreea nu este un diagnostic și nu este un număr pe o listă, spun inițiatorii campaniei. Este o tânără care, din adolescență, a trăit mai mult pe drumuri între spitale decât acasă. Diagnosticată cu sarcom sinovial, a trecut prin ani de tratamente, operații, amputarea unui picior și extirparea unor lobi pulmonari.

Și totuși, a continuat să meargă la școală, să învețe, să deseneze, să cânte. Nu și-a făcut din boală o identitate. A trăit normal, pe cât de normal se poate trăi când lupți zilnic cu durerea.

Speranța este peste ocean și costă 2,3 milioane de dolari

După ani de tratamente în România și în afara țării, medicii au ajuns la o concluzie dură: nu mai există opțiuni reale în Europa. Pentru prima dată, Andreea a fost pusă în fața unui gol. Nu pentru că nu mai voia să lupte, ci pentru că nu mai avea cu ce.

La Memorial Sloan Kettering Cancer Center din New York, dosarul medical al Andreei a fost analizat de o echipă specializată în sarcoame. Specialiștii au anunțat că există o șansă reală printr-un tratament inovator, numit TECELRA. Dar prețul acestui tratament este uriaș. 2,3 milioane de dolari. O sumă imposibilă pentru o familie obișnuită. O sumă care, pentru Andreea, însemna linia subțire dintre viață și renunțare.

Iar timpul se scurge rapid pentru tânăra din Fălticeni. În urmă cu câteva zile, Andreea a fost internată la Spitalul Municipal din Fălticeni, după ce a ajuns la urgențe cu probleme severe de respirație și saturație scăzută. Mama ei o veghează necontenit.

Ce este TECELRA, pe înțelesul tuturor

În spațiul public au apărut îndoieli și suspiciuni. Medicul de familie Anca Codreanu a simțit nevoia unei clarificări publice.

TECELRA este un tratament real, aprobat oficial în Statele Unite de autoritatea americană a medicamentului. Nu este chimioterapie clasică și nu este un tratament alternativ. Este o terapie celulară personalizată, care folosește propriile celule imunitare ale pacientului, modificate genetic pentru a recunoaște și a ataca celulele canceroase.

Studiile clinice arată că aproximativ 4 din 10 pacienți cu sarcom sinovial avansat au avut o reducere semnificativă a tumorilor, iar în unele cazuri boala a fost ținută sub control luni sau chiar peste un an, după ce toate celelalte tratamente eșuaseră. Este prima terapie genică aprobată pentru acest tip de cancer. Faptul că tratamentul nu se face în România sau Europa ține de noutatea și complexitatea lui, nu de inexistență.

Oamenii au donat din ce sunt, nu din ce au: „Nu ești singură”

Ce a urmat nu a mai putut fi controlat. Fălticeni a devenit, pentru câteva zile, capitala binelui. Școli, grădinițe, farmacii, restaurante, afaceri mici și mari au pus chipul Andreei peste tot. Apoi, campania s-a extins în toată România și în diaspora.

S-au licitat haine, bijuterii, jucării, servicii, vacanțe. S-a licitat mâncare. Copii, elevi și profesori au strâns bănuți și i-au trimis mesaje. În acest weekend sunt organizate numeroase evenimente caritabile peste tot în țară. Cine nu avea ce să vândă, a ales să muncească, iar o fetiță de doar 10 ani și-a scos la licitație mănușile cu care câștigase 12 medalii. Un om al străzii a vrut să doneze banii strânși din reciclare. Toate pentru ca Andreea, la doar 27 de ani, să aibă o șansă la viață. Și nu pentru că aveau mult. Ci pentru că au ales să nu fie indiferenți.

Toți banii au ajuns direct în conturile deschise pe numele Andreei Anița. 2,3 milioane de dolari, strânși în 8 zile și jumătate. Nu în luni. Nu în săptămâni. În mai puțin de nouă zile, România a reușit să adune întreaga sumă necesară pentru tratament. Nu din bogăție, ci din solidaritate. Nu din obligație, ci din suflet.

Urmează lupta invizibilă, cea mai grea

Probele de țesut ale Andreei au ajuns deja în Statele Unite, au anunțat părintele Lungu și Dani Cek, omul anului 2025. Urmează teste genetice, recoltarea propriilor celule imunitare, modificarea lor și reintroducerea în organism, într-o singură infuzie.

De aici înainte, lupta nu se va mai vedea. Se va duce în interiorul ei, celulă cu celulă. Și, indiferent de ce va urma, campania pentru Andreea Anița a demonstrat că România nu este doar zgomot, scandal și neîncredere. O Românie care a pus umărul, leu cu leu, gest cu gest, pentru viața unui om. România și românii sunt o forță tăcută, uriașă, care poate muta munții și poate transforma imposibilul în posibil. Atunci când, într-un suflet, aleg să spere.

Lupta Andreei Anița nu s-a încheiat. Dar, pentru prima dată după mulți ani, Andreea nu mai este singură.

Fiecare gând va fi alături de ea și îi va da putere să meargă mai departe. Și uneori, asta face toată diferența.

Sus inima.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE