Andreea Esca a fost infectată cu COVID-19, după cum a povestit aseară la PRO TV, dar cel care a avut cel mai mult de suferit de pe urma bolii a fost soțul acesteia, Alexandre Eram.

“Organismul a reacționat violent într-un timp extrem de scurt și foarte repede a ajuns la terapie intensivă, unde a stat foarte multe zile, unde a avut nevoie de ventilație mecanică non-invazivă. A ajuns dintr-un om extrem de puternic și de sănătos, îmi spunea, atât cât mai putea să vorbească, până când a avut acea mască, practic nu mai ai cum să vorbești, dar atâta timp cât a putut să vorbească și să comunicăm, îmi spunea tot timpul “Nu mai pot, nu mai pot, este groaznic, cred că așa arată iadul. Nu mai pot”. Aveam senzația că văd un film îngrozitor și îmi doream doar să se termine, să mă trezesc și să-mi spună cineva că nu a fost adevărat. Numai că, din păcate, situația se agrava”, a povestit Esca.

„Am făcut foarte bine că am făcut această alegere”

A fost momentul în care cei doi au luat o decizie care să fi fost inspirată pentru Alexandre Eram.

„La un moment dat mi-a scris Alex un mesaj, pentru că nu mai putea să vorbească, și mi-a spus: “Nu știu ce să fac, mă simt rău, din ce în ce mai rău și mi se propune să fac această transfuzie cu plasmă de la bolnavi, pentru că altfel va fi mult mai rău.” Sigur că avea dubiile lui, pentru că e vorba de o transfuzie și te gândești la tot felul de lucruri, însă am spus da, da, spune da și hai să facem asta pentru că lucrurile se văd că nu merg înspre bine. Ceea ce s-a și întâmplat și am făcut foarte bine că am făcut această alegere, pentru că a început să i se îmbunătățească considerabil starea de sănătate”, a spus Andreea Esca.

Alexandre Eram se află încă internat la spitalul Victor Babeș din București, în plină recuperare.

“Rezultatul tuturor a fost negativ. Eu sunt bine, Aris este bine, din păcate Alex mai trebuie să stea câteva zile în spital, pentru că la el va mai dura această recuperare a plămânilor. Le suntem recunoscători tuturor medicilor de la spitalul Victor Babeș, unde am fost de la început până la sfârșit, și cred că fiecare dintre noi ar trebui să fie recunoscător medicilor care în această perioadă se luptă cu această pandemie”, a adăugat aceasta.

