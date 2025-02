Andrei Gîrjob, tânărul care trăiește din magie și face un spectacol unic în România: „Se încheie cu tentativa de a depăși unul dintre recordurile lui David Copperfield”

Iluzionist full-time

În orice situație se află, are un pachet de cărți de joc la el și, așa cum spune, fiecare interacțiune este un pretext pentru a exersa. Andrei a fost prezent în emisiuni populare precum Românii au Talent, iUmor sau Neața cu Răzvan și Dani.

Andrei Gîrjob, la „Românii au talent”

Promovează magia în destinațiile importante din HoReCa în București și în țară și este magicianul oficial al emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV.

Andrei Gîrjob a descris pentru cititorii Libertatea ce înseamnă să fii iluzionist full-time în România, a vorbit despre drumul care l-a dus aici, scopul pe care-l are, dar și despre „Imperfect, dar imposibil”, primul său performance public, un one-man show de magie contemporană.

Andrei Gîrjob exersează magia cu cărți de joc zi de zi. Viața lui s-a schimbat la 16 ani, când un prieten i-a schimbat o carte de joc în palmă. „Atât a fost nevoie. A venit natural, mai ales că aveam deja o afinitate pentru cărțile de joc. Faptul că puteam să creez emoții cu un pachet de cărți mi-a decis restul vieții. Mai aveam doar să descopăr cum anume se face magie”, explică el.

Andrei Gîrjob exersează magia cu cărți de joc zi de zi

Sală plină, fascinată de talentul său

De atunci și până în prezent a progresat constant, iar din 2017 este membru al prestigioasei societăți internaționale Magic Circle din Londra. În clipa de față, unica sursă de venit a lui Andrei este din magie, fapt care-i aduce și multe satisfacții, dar nu este lipsit de provocări.

Tânărul a povestit pentru Libertatea cum a ajuns să rămână fidel pasiunii sale, ce-l încântă la meseria aleasă, dar și despre provocarea de a învăța publicul român că magia nu este doar pentru copii.

Înainte să-i aflu povestea, am fost la show-ul său, „Imperfect, dar imposibil”, de la Point (care va mai fi pe 2 martie și 6 aprilie), unde o sală plină a fost fascinantă de talentul său.

Gîrjob nu este doar spectaculos în magia cu cărțile de joc, dar este și un entertainer desăvârșit, genul care-și simte publicul, fapt pentru care vei simți că ai ajuns și la un spectacol de stand-up, nu doar unul care-ți va pune la încercare logica.

De fapt, frumusețea de a-l vedea live (iar în cazul de față o cameră a stat constant pe mâinile lui, astfel încât toți cei prezenți au putut vedea de aproape numerele de magie) este și invitația de a te lăsa uimit, fără a mai încerca să înțelegi ce se întâmplă în fața ta.

Cum a reușit să ghicească, legat la ochi, cărțile pe care oameni din public le-au luat la întâmplare dintr-un pachet? Dar cartea pe care o aveai sub palmă, cum a ajuns într-un plic sigilat, fără să-ți dai seama? E minunat să nu-ți bați capul cu detaliile, și poate doar să-ți zici, pentru câteva ore, că „magia cu adevărat există.”

Altfel, Andrei este un exemplu pentru ceea ce înseamnă cu adevărat dedicarea într-o meserie aleasă, dar și munca depusă pentru a-i reuși numerele aproape imposibile. Hai să-i aflăm povestea:

Ajunsese magicianul orașului

Andrei s-a născut în Făgăraș, a copilărit în Hunedoara și apoi a terminat Facultatea de Instalații, din cadrul Politehnicii Timișoara. În 2004, când avea 16 ani, un prieten i-a făcut un număr de magie, fapt care l-a cucerit pe loc.

„Când cartea de jos s-a schimbat sub palma mea, în casa mea, cu pachetul meu de cărți, fără ca el să o atingă, am simțit că asta vreau să fac. A devenit misiunea mea să fac oamenii să experimenteze acele emoții pe care le-am simțit, cu ajutorul unor numere de magie și mai puternice”, spune el.

Primii ani de pregătire în arta magiei nu au fost ușori, dar Andrei nu i-ar schimba pentru nimic în lume. Așa cum descrie, avea nevoie ca telefonul fix să fie conectat, deci nu putea sta foarte mult online pentru a căuta material, plus că YouTube nu exista în acele timpuri. Obișnuia să iasă pe stradă și să-i întrebe pe oameni dacă știu vreun truc cu cărți.

Andrei a terminat Facultatea de Instalații, din cadrul Politehnicii Timișoara

Influențat de David Blaine și magia stradală

„În primele luni, abia am făcut rost de patru numele de magie, de la unul, altul”, își aduce el aminte. Ulterior a primit DVD-ul „How to do street magic” (n.r. – „Cum să faci magie stradală”), unde erau explicate 10 numere, așa că a profitat de ocazie și le-a exersat în liceu.

„Antrenamentul per se nu avea loc doar acasă, ci și în fața prietenilor, care nu mă iertau și-mi spuneau dacă vedeau ceva.” A fost influențat de David Blaine și special-ul lui „Street Magic” și mărturisește că a devenit „magicianul orașului.”

După terminarea facultății a plecat la Londra, unde, pentru a-și permite chiria, a încercat tot felul de meserii, de la spălător de vase, unde nu a rezistat mai mult de două săptămâni, la un job în construcții, pe care l-a avut timp de un an.

„Bine, practic, făceam magie celor din birouri, doar ca să nu stau pe șantier. Apoi mi-am luat un job de birou și am devenit agent imobiliar, unde mi-am exersat abilitatea de a mă juca cu mintea oamenilor, în timp ce-i convingeam că proprietatea pe care le-o arăt e cea mai bună pe care ei o văd”, adaugă iluzionistul.

Andrei exersează magia peste tot

Incidentul de la primul număr de magie în public

Andrei mărturisește cum este fascinat de magicienii Juan Tamariz, Bill Malone și Ricky Jay, pe partea de performance, de modul în care-și aleg materialul, de prezentare și atmosferă. Pe partea de teoria magiei, îi urmărește pe Dai Vernon, Darwin Ortiz si Paul Harris.

„Asta e partea nevăzută și autodidactă a meseriei, multe cărți de teorie care te învață cum să gândești un număr de magie, cum să-l prezinți, principii și teorii care fac diferența dintre magie și trucuri”, zice el.

Primul număr de magie pe care l-a făcut în public a fost în 2007, în Timișoara, când a urcat pe scenă alături de alt performer. Nu i-a ieșit din prima și spune că doar el știa că avea în mână cartea greșită, în timp ce spectatorul avea restul pachetului în buzunar.

„Nu mai aveam ce să fac. Îmi aduc aminte și acum secundele acelea care au părut ore, în care căutam o soluție, deși nu aveam deloc experiență cu publicul. Am făcut o glumă să ascund eșecul, iar cei din jur au râs puternic și au aplaudat. Un atu al magiei este că spectatorii nu știu ce urmează să se întâmple, care este finalul efectului de magie. Asta-ți dă libertatea să improvizezi, cât timp nu uiți că publicul vrea doar să se simtă bine. Sunt mândru de întâmplarea asta, deși era primul meu show și n-am fost pregătit să greșesc din prima. Am scos-o la capăt, iar restul spectacolului a decurs conform planului”, își aduce aminte artistul.

De atunci și până acum, iluzionistul mărturisește cum a evoluat de la Olimp la Pământ, este mult mai sigur pe el, mult mai abil tehnic, cât și un cunoscător mai bun al omului din fața lui.

În ziua de azi, adaugă, numerele de magie trec printr-un filtru personal mai pretențios, până ajung în fața publicului. Mai mult, subliniază Andrei, fiecare prestație îl ajută să vadă cum poate să evolueze și să fie mai entertaining și magic pentru oamenii care-l urmăresc.

„Când sunt în fața spectatorilor, totul este despre ei și mă asigur că livrez”.

Primul număr de magie în public nu i-a ieșit

Coleg cu regele Charles în clubul de la Londra

Din 2017, Andrei Gîrjob face parte din Magic Circle din Londra, unde a dat un examen în fața unui juriu format din maeștri magicieni, care i-au notat numărul, mișcările, prezentarea, dar și prezența scenică.

A trecut cu brio, iar ca membru are acces la întâlnirile săptămânale din Londra, dar și la librăria și muzeul lor care sunt pline de articole și cărți despre magie.

„Sunt mândru să spun că sunt «coleg» cu Dynamo, regele Charles (da, și el este magician amator), precum și alți magicieni din UK. Este o confirmare care cântărește greu”, continuă el.

Regele Charles. Foto: Hepta

În viața de zi cu zi, tânărul are mereu pachetul de cărți cu el și spune cum toți cei cu care s-a întâlnit pot confirma asta, de la gazdele de AirBnb la polițiștii care l-au oprit în trafic.

Toate întâlnirile sunt pretexte și ocazii de a exersa. Ce poate nu realizează oamenii este că numărul de magie este șlefuit în fața lor, deoarece există doar în relație cu publicul. În privat pot repeta tot ce ține de tehnică, de prezentare sau narativ, dar este doar o mică parte din ecuația magiei. Cel mai mult învăț din chimia care are loc între public și efectul de magie”.

A făcut cinici să râdă și sceptici să se destindă

Jobul de magician, spune Andrei, este reglementat în România, ba chiar are și cod CAEN. La nivel de percepție, continuă el, simte că are o misiune cu care se va identifica multă vreme de acum înainte.

„Vreau să educ publicul român că magia este mai mult decât spectacole pentru copii, un tip care scoate iepuri din pălării sau care taie asistente în două. Magia pe care eu o practic, cea cu cărțile de joc, close-up magic, cum vrei să-i zici, este versatilă și potrivită pentru oameni diferiți, dar are și puterea incredibilă de a crea momente memorabile.

Am lucrat cu audiențe formate din medici, oameni de afaceri, sportivi de performanță, milionari și oameni ai străzii și-ți spun că nu e absolut nicio diferență între ei în fața unui număr de magie. Am văzut directori de marketing care și-au făcut semnul crucii, am făcut cinici să râdă sau sceptici să se destindă, ba chiar unii au plâns. Un magician bun știe să suspende realitatea pentru câteva momente în fața publicului”, povestește tânărul.

Din 2013, magia este singura sursă de venit pentru Andrei, deși este convins că ar fi existat variante mai confortabile pentru el. Vorbește despre cum nu e ușor să fie propriul lui șef, așa cum nu e pentru oricine care muncește într-un domeniu unde nu există siguranța zilei de mâine. „Schimbările fiscale din ultimii ani nu ușurează deloc situația, dar nimic nu a fost suficient de rău cât să mă întoarcă din drumul meu. Nu știu ce ar trebui să se întâmple ca să renunț, opțiunea asta nu există.”

Andrei a lucrat cu tot felul de oameni, medici, oameni de afaceri, sportivi de performanță, milionari și oameni ai străzii

„Când nu au oamenii nevoie de magie?”

De-a lungul anilor, Andrei spune cum românii s-au obișnuit cu magia și asta se simte, ba chiar unii au suficientă experiență să-și dea seama dacă magicianul din fața lor este profi sau nu.

„La început, când scoteam pachetul de cărți de joc eram întrebat ce fel de cărți sunt, dacă sunt speciale. Din pandemie încoace, mulți recunosc brandul pe care-l folosesc, deoarece au și ei acasă Bicycle. Este clar o evoluție și nu mă mai cheamă la petreceri pentru copii.”

Iluzionistul simte că publicul din provincie este mai „însetat” după divertisment, mai primitor, față de cel din Capitală. „Se simte lipsa opțiunilor, ceea ce îi face mai receptivi și bucuroși”, explică el, nu fără a preciza cum și-ar dori ca românii să știe că meseria pe care el o practică are standarde incredibile în lume și are nevoie să fie tratată cu respect, la fel ca orice formă de artă.

Una dintre marile provocări, după cum adaugă, este să exceleze într-o piață și cultură unde acest divertisment încă este nou și necunoscut pentru mulți.

„Tocmai pentru că e divertisment, nu e considerat un serviciu necesar, așa că, în perioade de criză, nesiguranță financiară sau pandemie, implică și multă instabilitate și puțină predictibilitate. Deși, la bază, e un tratament pentru ceea ce avem nevoie în perioade grele, conexiune și râsete. Poate ăsta este rolul meu, să le aduc aminte spectatorilor că nu trebuie să ne luăm mereu în serios sau că ne amăgim cu iluzia că putem controla ceea ce ni se întâmplă.”

Alimentat de aplauze, râsete, reacții de orice fel

Este recunoscător pentru toate momentele trăite, de la faptul că a fost invitat să facă magie la petreceri de nuntă, la cele de divorț, la radio, festivaluri de muzică sau case de bătrâni.

„Eu nu reușesc să-mi dau seama aici – când nu au oamenii nevoie de magie? Nu există limite.” Adoră când oameni mult mai inteligenți ca el sunt impresionați de numărul pe care-l face sau când oameni realizați rămân fără cuvinte și nu găsesc logica în ceea ce au văzut.

„Spre exemplu, unul dintre numerele care-mi place cel mai mult este când scot cei patru ași din pachet, în timp ce sunt legat la ochi. Dincolo de abilitatea tehnică la care am muncit mult, reacțiile pe care le obține sunt cele care-mi rămân la inimă. Aplauzele, râsetele, reacțiile, toate mă alimentează. Și banii. Am zis banii? Banii”, glumește artistul.

Andrei spune că au existat situații în care a fost judecat pentru meseria aleasă, dar și-a dat seama că, de cele mai multe ori, nu au legătură cu el, ci cu modul în care alții abordează viața. „Sunt și oameni care nu mă iau în serios și-mi cer magie ca și cum aș fi un tonomat, dar asta e partea bună când ești propriul tău șef, nu accepți nimic din ce nu ți se potrivește.”

„Oamenii au nevoie de magie”, spune Andrei. Foto: www.mixi.ro

Consideră magia o menire

O singură dată a vrut să renunțe, când un event privat nu a decurs cum trebuie, singurul eveniment pe care-l consideră un mare eșec. Și-a sunat iubita și i-a spus că nu crede că asta trebuie să facă, dar apoi, într-o oră și-a revenit.

„De atunci nu s-a mai repetat nimic din acel spectacol și știu să gestionez orice «val» care apare”.

Apropo de asta, pe lângă businessul magiei, unde are mai multe roluri sub o pălărie, de la cel de administrator al firmei și om de social media la agent de vânzări, îl frustrează când un număr este foarte dificil și-i ia multă vreme să-l stăpânească.

„Există și zilele grele, când am de-a face cu prejudecățile unora când aud că sunt magician. De obicei, le demitizez după câteva minute petrecute împreună”.

Artistul subliniază cum magia este mai mult decât o meserie pentru el, este o menire, motiv pentru care ia în serios fiecare interacțiune cu publicul și vrea să-i răsplătească pe cei care lasă garda jos și i se alătură.

Își propune mereu să le ofere celor din jur un moment pe care nu l-au mai experimentat, în timp ce determinarea de a fi din ce în ce mai bun vine din teama de a face altceva, după cum explică.

„Nu iubesc nimic în lumea asta cum iubesc magia cu cărți de joc și gândul că ar trebui să fac altceva mă îngrozește. Pentru mine, e magie sau nimic. Ce poate fi mai motivant de atât?”.

Artistul ia în serios fiecare interacțiune cu publicul și vrea să-i răsplătească

Primul solo-show, după 13 ani de experiență

Magicianul a pregătit primul său solo-show, rezultatul ultimilor 13 ani în care a practicat close-up card magic. Își invită publicul să-și lase așteptările acasă, deoarece, cel mai probabil, nu au mai văzut așa ceva.

„Este un one-man how neașteptat adus pe scena teatrului, o incursiune în universul cărților de joc. Este interactiv și sunt înconjurat de cele 52 de asistente ale mele, cărțile de joc. Vei vedea o abordare fresh și amuzantă de magie contemporană, dar și multe momente care te vor lăsa cu gura căscată. Nu dau din casă, dar show-ul se încheie cu încercarea de a depăși unul dintre recordurile lui David Copperfield”, zice el.

I-ar plăcea să ducă acest show și în restul țării și îi așteaptă pe toți pasionații de show-uri live, de cărți de joc sau pe cei care vor să aibă parte de o experiență complexă și diferită. „Intrarea nu se face pe bază de vârstă, dar este recomandat celor care au deja buletin”.

„Magia ne aduce împreună la aceeași masă”

Andrei Gîrjob crede că un magician bun este și un narator la fel de bun, dar și un expert în câmpul ales, cum ar fi dexteritatea în cazul său. Un profesionist în arta iluzionismului, continuă, este șarmant, știe cum să mintă, dar este și un bun psiholog.

El crede că e important să ne deschidem orizontul așteptărilor vizavi de ce se întâmplă la noi în țară, pe scena divertismentului.

„Nu sunt singurul magician bun din România, sunt bucuros că am colegi în breaslă la care mă uit cu admirație. Lumea are nevoie de magie și publicul adoră să fie mințit de un gentleman cu un pachet de cărți în mână. Suntem foarte diferiți, dar magia ne aduce împreună la aceeași masă, în aceeași stare, indiferent că ești contabil, inginer sau programator. Magia are loc în relație cu celălalt și nu înseamnă nimic dacă-mi fac mie numărul. E un moment puternic de conexiune, unde ai nevoie să câștigi încrederea spectatorului, pentru a-l purta în locuri în care singur nu se duce”, mai spune Gîrjob.

