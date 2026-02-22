Concediat pentru că nu participa la viața socială a companiei

În prezent, numeroase companii pun accent tot mai mare pe disponibilitatea angajaților de a se integra în cultura corporativă. Atitudinea pozitivă, spiritul de colaborare și implicarea în proiecte de echipă sunt percepute ca indicatori ai angajamentului și ai potențialului de dezvoltare profesională.

O abordare care urmărește nu doar productivitatea, ci și crearea unui mediu de lucru armonios și eficient. Participarea la seminare, activități de team building sau întâlniri informale este adesea considerată un element strategic ce poate influența promovările și recunoașterea profesională.

Totuși, cazul unui consultant din Fran’a demonstrează că exagerarea acestor așteptări poate avea consecințe juridice. Potrivit publicației La Razon, bărbatul a fost concediat de compania sa pe motiv că nu era suficient de distractiv și nu participa la activități sociale menite să încurajeze munca în echipă.

Angajat din 2011, era descris ca fiind serios și reticent în a participa la evenimentele care implicau consum de alcool și aniversări pe care le considera nepotrivite.

Compania a susținut că decizia de concediere s-a bazat pe insuficiență profesională și pe o lipsă de aliniere la valorile interne de sociabilitate și divertisment.

La rândul său, salariatul a argumentat că performanța sa profesională era corespunzătoare și că refuzul de a participa la astfel de activități nu ar trebui să constituie motiv de concediere.

Despăgubire de aproape jumătate de milion de euro

Cazul a ajuns în fața instanței. În martie 2021, Curtea de Apel din Paris a respins inițial cererea angajatului, invocând rigiditatea acestuia și un ton considerat demotivant față de subordonați.

Cu toate acestea, procesul a continuat și, pe 30 ianuarie, Curtea de Casație a hotărât că decizia de concediere a încălcat libertăți fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și dreptul de a nu fi obligat să participe la activități sociale împotriva voinței sale.

În urma deciziei definitive, compania a fost obligată să plătească angajatului suma de 496.298 de euro.

Recent, o tânără de 21 de ani din SUA, analist financiar, a dat în judecată banca de investiții la care fusese angajată, solicitând despăgubiri de milioane de dolari pentru discriminare: ar fi fost concediată la trei săptămâni după ce a cerut un interval de nouă ore pentru somn.

Iar în Olanda, un tânăr în vârstă de 21 de ani, specialist IT, a fost concediat la doar două zile după ce a început să lucreze la o companie de suport tehnic la distanță. Motivul: refuzul de a da mâna cu șefa echipei în timpul primei întâlniri, gest justificat prin convingerile sale religioase profunde.