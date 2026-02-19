Atmosfera în birou s-a schimbat imediat după refuzul tânărului de a da mâna, conform cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Deși acesta a explicat detaliat prin e-mail motivele gestului său, compania a decis să-i rezilieze contractul în aceeași zi, invocând „neîndeplinirea așteptărilor firmei”.

Tânărul nu a renunțat și a dus cazul în instanță, susținând că a fost victima discriminării religioase. Judecătorii au stabilit că rezilierea contractului său a fost ilegală, subliniind că specificul muncii sale – lucrul la distanță cu sisteme informatice – nu presupunea contact fizic cu colegii sau clienții.

„Ritualul de strângere a mâinii nu este esențial pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale”, se arată în motivarea instanței.

Mai mult, tribunalul a evidențiat o eroare procedurală gravă: evaluarea unui angajat la doar 48 de ore de la începerea activității nu este justificată.

„Compania a folosit refuzul salutului ca pretext pentru a elimina un angajat care era perceput ca fiind diferit”, au concluzionat judecătorii, calificând situația drept discriminare.

Instanța a obligat firma să-i plătească tânărului despăgubiri în valoare de 34.000 de euro pentru prejudiciul material și moral suferit. Totodată, judecătorii au transmis un mesaj ferm: respectarea diversității culturale și religioase este o obligație, nu o opțiune.

„Niciun angajat nu ar trebui să fie forțat să aleagă între credința sa și locul de muncă. Demnitatea umană trebuie să fie prioritară în mediul profesional”, a subliniat judecătorul.

În Italia, un angajat a adormit în timp ce lucra, iar compania l-a dat afară și a trebuit să-i plătească salariul pentru 18 luni de muncă.

Consiliul pentru Pace de la Washington: Trump l-a salutat pe „premierul Dan" și a lăudat românii / Nicușor Dan: „România poate ajuta Gaza în trei domenii cheie"
Sistemul care va identifica fiecare apartament închiriat turiștilor printr-un cod unic
Știri România 17:05
Sistemul care va identifica fiecare apartament închiriat turiștilor printr-un cod unic
Trump l-a salutat pe „premierul Nicusor Dan", a spus că îi place de România și că românii sunt oameni de treabă
Știri România 17:04
Trump l-a salutat pe „premierul Nicusor Dan", a spus că îi place de România și că românii sunt oameni de treabă
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite", sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt"
Stiri Mondene 18:00
Cine este George Mirancea de la „Chefi la cuțite", sezonul 17. „Am gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt"
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:02
Cum a ajuns Jesus del Cerro în România și în ce zone din țara noastră visează să filmeze: „Loc spectaculos, energie aparte"
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri"
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri"
