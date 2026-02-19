Atmosfera în birou s-a schimbat imediat după refuzul tânărului de a da mâna, conform cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Deși acesta a explicat detaliat prin e-mail motivele gestului său, compania a decis să-i rezilieze contractul în aceeași zi, invocând „neîndeplinirea așteptărilor firmei”.

Tânărul nu a renunțat și a dus cazul în instanță, susținând că a fost victima discriminării religioase. Judecătorii au stabilit că rezilierea contractului său a fost ilegală, subliniind că specificul muncii sale – lucrul la distanță cu sisteme informatice – nu presupunea contact fizic cu colegii sau clienții.

„Ritualul de strângere a mâinii nu este esențial pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale”, se arată în motivarea instanței.

Mai mult, tribunalul a evidențiat o eroare procedurală gravă: evaluarea unui angajat la doar 48 de ore de la începerea activității nu este justificată.

„Compania a folosit refuzul salutului ca pretext pentru a elimina un angajat care era perceput ca fiind diferit”, au concluzionat judecătorii, calificând situația drept discriminare.

Instanța a obligat firma să-i plătească tânărului despăgubiri în valoare de 34.000 de euro pentru prejudiciul material și moral suferit. Totodată, judecătorii au transmis un mesaj ferm: respectarea diversității culturale și religioase este o obligație, nu o opțiune.

„Niciun angajat nu ar trebui să fie forțat să aleagă între credința sa și locul de muncă. Demnitatea umană trebuie să fie prioritară în mediul profesional”, a subliniat judecătorul.

