Incident în depozitul Lidl

Angajatul lucra din 24 octombrie 2020 în depozitul centrului logistic din Alcalá de Henares, situat la circa 30 de kilometri est de Madrid.

Acesta avea un salariu lunar de aproximativ 1.541 de euro (circa 7.850 de lei) și a fost concediat pe 9 februarie 2024.

Potrivit Infobae, compania suspecta de mai mult timp că în depozit aveau loc furturi și a decis să efectueze controale aleatorii la ieșirea angajaților.

În timpul unui control, managerul logistic a observat cum angajatul s-a întors brusc spre vestiare, iar ulterior a fost surprins aruncând produse într-un coș de gunoi.

Din coș au fost recuperate două pachete de căpșuni, în valoare de 2,99 de euro fiecare.

Ce a scris compania în decizia de concediere

În scrisoarea oficială, angajatorul a precizat: „Nu există niciun raționament plauzibil care să justifice prezența acestor produse în rucsacul dumneavoastră și cu atât mai puțin în coșurile de gunoi din vestiare”.

Compania a explicat că produsele erau în stare perfectă și că angajații din platformele logistice nu pot achiziționa bunuri plătind prețul de vânzare cu amănuntul, această posibilitate fiind rezervată doar personalului din magazine.

În document se mai arată: „Este evident că dumneavoastră, profitând de poziția dumneavoastră de acces direct la marfa din depozit, ați încercat, fără succes, cel puțin cu această ocazie, să furați marfă aparținând Companiei, ascunzând-o în mod deliberat în rucsac pentru a o scoate din Depozit și că, temându-vă că ați putea fi descoperit, ați scăpat de ea, cauzând Companiei o pierdere economică în valoare de 5,98 de euro”.

Cum se apară angajatul Lidl: „teoria gradualistă”

Angajatul a contestat concedierea, solicitând ca aceasta să fie declarată abuzivă, proces respins inițial de Tribunalul Social nr. 48 din Madrid.

Apărarea sa a invocat așa-numita „teorie gradualistă”, potrivit căreia trebuie analizată proporționalitatea dintre abatere și sancțiune, iar concedierea ar trebui aplicată doar în cazurile cele mai grave.

Înalta Curte de Justiție din Madrid a răspuns prin respingerea acestor pretenții.

Totuși, instanța a respins argumentele, subliniind că în relațiile de muncă buna-credință este un principiu esențial, iar încălcarea acesteia poate justifica desfacerea disciplinară a contractului.

Judecătorii au arătat că valoarea redusă a prejudiciului nu este decisivă. Elementul-cheie este încălcarea relației de încredere dintre angajat și angajator.

Fapta a fost calificată drept „o abatere foarte gravă”, ceea ce permite concedierea fără preaviz, conform contractului colectiv aplicabil.

„Încălcarea bunei-credințe contractuale constituie o încălcare care admite diferite grade în ordinea singulară a gravității sale obiective, dar care, atunci când este gravă și culpabilă și este săvârșită de lucrător, este o cauză ce justifică concedierea, aceasta având loc atunci când sunt încălcate fidelitatea și loialitatea pe care lucrătorul trebuie să le aibă față de companie”, explică hotărârea.

Hotărârea stabilește clar că valoarea economică mică a prejudiciului sau lipsa unui câștig efectiv nu exonerează salariatul de răspundere disciplinară.

Decizia reprezintă un precedent important în dreptul muncii din Spania, subliniind că furtul la locul de muncă, chiar și de valoare redusă, poate duce la concediere imediată atunci când afectează grav încrederea contractuală.

Recent, un angajat Lidl a fost concediat după 10 ani, pentru că a băut o sticlă de apă care costa 1 leu fără să o plătească, în Marea Britanie.

