Acuzat de abatere disciplinară gravă

Julian Oxborough, care a lucrat pentru Lidl timp de mai bine de un deceniu în magazinul din Wincanton, a contestat decizia de concediere, însă tribunalul i-a respins-o.

Incidentul a avut loc pe 19 iulie 2024, în timp ce Oxborough servea un client care dorea să cumpere o sticlă de apă dintr-un bax, dar care nu avea cod de bare. Clientul a schimbat-o cu o sticlă prevăzută cu cod de bare, lăsând-o pe prima la casa de marcat.

Mai târziu, în acea zi, Oxborough a băut din sticla abandonată, în timp ce continua să servească clienții.

În ziua următoare, un manager al magazinului a descoperit sticla lângă casa de marcat și a bănuit o încălcare a regulamentului intern.

În urma verificării imaginilor de pe camerele de supraveghere, Oxborough a fost chemat să dea explicații și suspendat din funcție, pe durata unei investigații privind acuzații de abatere disciplinară gravă.

Un produs ce urma să fie casat

Angajatul și-a justificat gestul în fața comisiei de anchetă invocând probleme de sănătate cauzate de deshidratare. Acesta a precizat că încercase să bea din sucul propriu, dar acesta era prea concentrat și l-a completat cu apă din sticla abandonată de client.

Mai mult, el a susținut că a considerat sticla respectivă ca fiind un produs ce urma să fie casat, mai ales că observase și în trecut situații în care colegii săi consumau apă în cantină, fără a prezenta vreo dovadă a plății.

Când a fost întrebat despre plată, acesta a recunoscut: „Cred că am uitat”. El a mai precizat că era pe fugă la finalul turei și a uitat să ceară casarea produsului, afirmând că nu a avut nicio intenție de a fi necinstit, deși a recunoscut ulterior că a greșit. Oxborough a descris concedierea sa drept „o reacție exagerată”.

A susținut că nu a dorit să fie necinstit

La tribunal, bărbatul a reiterat faptul că nu a avut nicio intenție necinstită, punând acțiunile sale pe seama oboselii, stresului, căldurii, setei și a unei stări de rău.

De asemenea, acesta a menționat că era îngrijorat să nu fi contractat Covid de la partenera sa și că se grăbea să prindă autobuzul, la finalul turei.

De ce nu a băut apă de la robinet?

Cu toate acestea, managerul de zonă Karina Moon, care a supravegheat ancheta disciplinară, a declarat că Oxborough a oferit explicații contradictorii cu privire la intenția sa de a cumpăra sau de a casa apa.

De asemenea, aceasta s-a întrebat de ce nu a optat, în schimb, pentru apă de la robinet. Moon a subliniat faptul că angajatul a avut la dispoziție patru zile după incident pentru a raporta situația, dar nu a făcut-o.

De asemenea, ea a precizat că acesta cunoștea procedurile corecte și că nu există nicio garanție că un astfel de comportament nu se va repeta. Astfel, a susținut aceasta nu a existat nicio altă alternativă adecvată în afară de concedierea imediată pentru abatere disciplinară gravă.

Toleranță zero față de cosumul produselor neplătite

Un Tribunal de Muncă din Southampton a menținut ulterior decizia Lidl, judecătorul specializat în litigii de muncă respingând plângerea lui Oxborough, inclusiv cea pentru concediere abuzivă.

Referitor la această situație, un purtător de cuvânt al Lidl a declarat: „Nu am lua niciodată cu ușurință decizia de a concedia un coleg cu vechime, iar tribunalul a confirmat faptul că acțiunile noastre au fost corecte și au urmat un proces riguros. În calitate de retailer, menținerea unei abordări constante de toleranță zero față de consumul produselor neplătite este esențială pentru operațiunile noastre și asigură respectarea unor reguli clare de către toți cei din cadrul companiei.”

