Proiect de lege privind restricțiile pre- și post-angajare de la stat pentru funcționari publici și demnitari

Guvernul României a aprobat un proiect de lege care introduce pentru prima dată un cadru unitar privind restricțiile pre- și post-angajare pentru demnitari și funcționari publici. Conform G4media.ro, noile reguli se aplică persoanelor care trec între sistemul privat și cel public.

Proiectul, inițiat de Ministerul Justiției, vizează prevenirea corupției și conflictelor de interese. Acesta stabilește o perioadă de reflecție de 12 luni înainte și după exercitarea unei funcții publice.

Categoriile de angajați care vor face excepție de la noile reguli

Noile restricții se aplică unei game largi de funcționari publici și demnitari. Cu toate acestea, există excepții notabile. Personalul din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională nu este supus acestor reguli.

Aceste categorii de angajați vor face excepție de la noile reguli, iar Ministerul Justiției a explicat decizia, pentru sursa citată mai sus.

„Excepția din proiect decurge din necesitatea de a nu se genera un conflict între noile prevederi propuse și cele privind protecția informațiilor clasificate aplicabile instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională și a avut în vedere observații și puncte de vedere formulate în etapa de consultare interinstituțională”, au transmis reprezentanții din Ministerul Justiției.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Ce prevede concret proiectul de lege privind angajarea funcționarilor publici de la privat la stat și invers

Noul proiect de lege al Guvernului introduce restricții pre- și post-angajare pentru funcționarii publici și demnitari. Persoanele vizate nu vor putea lua decizii sau încheia contracte cu entități private la care au lucrat în ultimul an.

De asemenea, după încetarea mandatului, nu vor putea lucra în sectorul privat în domenii cu risc de conflict de interese, fără aviz favorabil. Agenția Națională de Integritate va fi responsabilă pentru verificarea respectării restricțiilor și sancționarea abaterilor.

La finalul anului 2024, Guvernul Bolojan a decis adoptarea ordonanței „trenuleț”, prin care angajările la stat au fost suspendate pentru 2025, iar cu această ocazie mai multe posturi au fost înghețate. Totodată, în urmă cu două luni, odată cu măsurile de austeritate, Guvernul a decis înghețarea transferurilor și a detașărilor în sistemul public, măsură care a generat scandal și reacții în rândul salariaților.

Ce condiții vor fi nevoiți să îndeplinească funcționarii publici care vor job-uri în privat

Proiectul de lege adoptat de Guvern prevede următoarele pentru funcționarii publici care vor joburi în sectorul privat:

  • Se introduce o perioadă de reflecție de 12 luni, atât înainte, cât și după exercitarea unei funcții sau demnități publice.
  • Persoanele vizate nu pot lua decizii sau încheia contracte în numele instituțiilor publice cu entități private la care au lucrat în ultimul an.
  • După încetarea mandatului, nu pot lucra în sectorul privat în domenii cu risc de conflict de interese fără aviz favorabil din partea instituției de proveniență.
  • Persoanele trebuie să depună declarații pe propria răspundere la numirea sau încetarea mandatului și să notifice intenția de a ocupa funcții în mediul privat.
  • Contractele încheiate cu încălcarea acestor reguli încetează de drept.
  • Lista celor sub incidența regulilor include membri ai Guvernului, aleși locali, funcționari publici, consilieri prezidențiali și de stat, personal contractual din instituții publice implicat în achiziții, audit, reglementare etc., precum și experți cooptați.
  • Sunt exceptate instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională (cu excepția miniștrilor și secretarilor de stat).
  • Agenția Națională de Integritate (ANI) devine instituția centrală responsabilă cu verificarea și sancționarea respectării acestor restricții.
  • Nerespectarea atrage amenzi de până la 50.000 lei pentru persoanele care încalcă regulile și sancțiuni pentru angajatorii privați care angajează persoane sub interdicții.
  • Foștii demnitari pot fi privați de dreptul de a ocupa funcții publice până la 3 ani.
  • Măsurile vin în contextul recomandărilor OCDE și GRECO pentru limitarea migrației „revolving door” între sectorul public și privat și pentru creșterea încrederii în instituții.
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Recomandări
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

Aceasta este esența proiectului privind interdicțiile și obligațiile pentru funcționarii publici care vor să se angajeze în privat, adoptat în 2025 și trimis spre aprobare în Parlament.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Exclusiv
Știri România 17:00
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Prima vacanță din anul școlar 2025-2026 începe peste două săptămâni
Știri România 16:55
Prima vacanță din anul școlar 2025-2026 începe peste două săptămâni
Parteneri
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
Adevarul.ro
Ziua în care românii au fost dați pe mâna rușilor. Încă de acum 300 de ani visau să ocupe Principatele
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Stiri Mondene 17:16
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:12
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
ObservatorNews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Mediafax.ro
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
KanalD.ro
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Politic

Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită