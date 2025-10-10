Proiect de lege privind restricțiile pre- și post-angajare de la stat pentru funcționari publici și demnitari

Guvernul României a aprobat un proiect de lege care introduce pentru prima dată un cadru unitar privind restricțiile pre- și post-angajare pentru demnitari și funcționari publici. Conform G4media.ro, noile reguli se aplică persoanelor care trec între sistemul privat și cel public.

Proiectul, inițiat de Ministerul Justiției, vizează prevenirea corupției și conflictelor de interese. Acesta stabilește o perioadă de reflecție de 12 luni înainte și după exercitarea unei funcții publice.

Categoriile de angajați care vor face excepție de la noile reguli

Noile restricții se aplică unei game largi de funcționari publici și demnitari. Cu toate acestea, există excepții notabile. Personalul din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională nu este supus acestor reguli.

Aceste categorii de angajați vor face excepție de la noile reguli, iar Ministerul Justiției a explicat decizia, pentru sursa citată mai sus.

„Excepția din proiect decurge din necesitatea de a nu se genera un conflict între noile prevederi propuse și cele privind protecția informațiilor clasificate aplicabile instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională și a avut în vedere observații și puncte de vedere formulate în etapa de consultare interinstituțională”, au transmis reprezentanții din Ministerul Justiției.

Recomandări Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Ce prevede concret proiectul de lege privind angajarea funcționarilor publici de la privat la stat și invers

Noul proiect de lege al Guvernului introduce restricții pre- și post-angajare pentru funcționarii publici și demnitari. Persoanele vizate nu vor putea lua decizii sau încheia contracte cu entități private la care au lucrat în ultimul an.

De asemenea, după încetarea mandatului, nu vor putea lucra în sectorul privat în domenii cu risc de conflict de interese, fără aviz favorabil. Agenția Națională de Integritate va fi responsabilă pentru verificarea respectării restricțiilor și sancționarea abaterilor.

La finalul anului 2024, Guvernul Bolojan a decis adoptarea ordonanței „trenuleț”, prin care angajările la stat au fost suspendate pentru 2025, iar cu această ocazie mai multe posturi au fost înghețate. Totodată, în urmă cu două luni, odată cu măsurile de austeritate, Guvernul a decis înghețarea transferurilor și a detașărilor în sistemul public, măsură care a generat scandal și reacții în rândul salariaților.

Ce condiții vor fi nevoiți să îndeplinească funcționarii publici care vor job-uri în privat

Proiectul de lege adoptat de Guvern prevede următoarele pentru funcționarii publici care vor joburi în sectorul privat:

Se introduce o perioadă de reflecție de 12 luni, atât înainte, cât și după exercitarea unei funcții sau demnități publice.

Persoanele vizate nu pot lua decizii sau încheia contracte în numele instituțiilor publice cu entități private la care au lucrat în ultimul an.

După încetarea mandatului, nu pot lucra în sectorul privat în domenii cu risc de conflict de interese fără aviz favorabil din partea instituției de proveniență.

Persoanele trebuie să depună declarații pe propria răspundere la numirea sau încetarea mandatului și să notifice intenția de a ocupa funcții în mediul privat.

Contractele încheiate cu încălcarea acestor reguli încetează de drept.

Lista celor sub incidența regulilor include membri ai Guvernului, aleși locali, funcționari publici, consilieri prezidențiali și de stat, personal contractual din instituții publice implicat în achiziții, audit, reglementare etc., precum și experți cooptați.

Sunt exceptate instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională (cu excepția miniștrilor și secretarilor de stat).

Agenția Națională de Integritate (ANI) devine instituția centrală responsabilă cu verificarea și sancționarea respectării acestor restricții.

Nerespectarea atrage amenzi de până la 50.000 lei pentru persoanele care încalcă regulile și sancțiuni pentru angajatorii privați care angajează persoane sub interdicții.

Foștii demnitari pot fi privați de dreptul de a ocupa funcții publice până la 3 ani.

Măsurile vin în contextul recomandărilor OCDE și GRECO pentru limitarea migrației „revolving door” între sectorul public și privat și pentru creșterea încrederii în instituții.

Recomandări Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei. Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

Aceasta este esența proiectului privind interdicțiile și obligațiile pentru funcționarii publici care vor să se angajeze în privat, adoptat în 2025 și trimis spre aprobare în Parlament.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE