Proiectul de OUG, lansat în dezbatere de Ministerul Muncii

Guvernul României pregătește măsuri drastice pentru a limita cheltuielile bugetare în sectorul public. Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Muncii, se vor suspenda transferurile și detașările între instituțiile statului, precum și concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, cu câteva excepții.

Aceste măsuri ar urma să fie în vigoare până la sfârșitul anului 2026. Conducătorii instituțiilor publice vor trebui să decidă în 30 de zile dacă angajații detașați își pot continua activitatea. Personalul plătit din fonduri publice care a primit decizia de pensionare poate continua activitatea până la 70 de ani, cu acordul anual al ordonatorului de credite.

În administrația centrală sunt 836.400 de angajați, dintr-un total de aproximativ 1,3 milioane în întregul sector public. Ministerul Educației are cel mai mare număr de angajați, cu 308.529 persoane.

Suspendarea concursurilor și transferurilor în sectorul public

Proiectul de ordonanță prevede suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepția celor pentru posturi unice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2025. De asemenea, se vor suspenda detașările și transferurile funcționarilor publici pe o perioadă determinată.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

„În contextul măsurilor fiscal bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la:

  • Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026. Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
  • Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor public pe o perioadă determinată;
  • Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în nota de fundamentare a OUG.

Conducătorii instituțiilor publice vor trebui să decidă în 30 de zile dacă angajații detașați își pot continua activitatea. Aceștia vor putea fi transferați pe posturile vacante pe care au fost detașați anterior.

Cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat

O altă măsură importantă se referă la cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat. Personalul plătit din fonduri publice care a primit decizia de pensionare poate continua activitatea până la 70 de ani, cu acordul anual al ordonatorului de credite.

Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul
Recomandări
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

„Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei (…) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arată în Nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Impactul asupra administrației publice

Aceste măsuri vor afecta un număr semnificativ de angajați din sectorul public. Potrivit datelor citate de Profit.ro, în administrația centrală sunt 836.400 de angajați, dintr-un total de aproximativ 1,3 milioane în întregul sector public.

Distribuția angajaților în principalele sectoare ale administrației centrale:

  • Ministerul Educației: 308.529 angajați
  • Unități de învățământ superior de stat: 71.130 angajați
  • Ministerul Sănătății: 18.356 angajați
  • Unități sanitare finanțate din FNUASS: 80.400 angajați
  • Poliție și Jandarmerie (MAI): 125.534 angajați
  • Ministerul Apărării: 75.888 angajați

Aceste măsuri sunt menite să contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare și la eficientizarea administrației publice. Rămâne de văzut cum vor fi implementate și care va fi impactul lor real asupra funcționării instituțiilor statului și asupra angajaților din sectorul public.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este prima reprezentantă a Palestinei la Miss Universe. „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Unica.ro
Ultima oră / Ilie Bolojan a luat o decizie fără precedent, în urmă cu puțin timp! Toți românii trebuie să știe ce urmează! Schimbările pe care nimeni nu le anticipa
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Situația de urgență privind aprovizionarea României cu țiței și motorină s-a încheiat. Bogdan Ivan: „Am evitat orice risc”
Știri România 19 aug.
Situația de urgență privind aprovizionarea României cu țiței și motorină s-a încheiat. Bogdan Ivan: „Am evitat orice risc”
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Dacă fragmentăm dreapta, ne trezim că iese un extremist”
Știri România 19 aug.
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Dacă fragmentăm dreapta, ne trezim că iese un extremist”
Parteneri
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Adevarul.ro
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap până la finalul verii. Șanse unice, reușite mari și oportunități pentru ele până în luna septembrie
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap până la finalul verii. Șanse unice, reușite mari și oportunități pentru ele până în luna septembrie
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Exclusiv
Stiri Mondene 19 aug.
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Stiri Mondene 19 aug.
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
ObservatorNews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
GSP.ro
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Mediafax.ro
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților
KanalD.ro
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ipoteza terifiantă a autorităților

Politic

Un judecător al Curții Constituționale, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că CCR nu a cerut scuze alegătorilor”
Politică 19 aug.
Un judecător al Curții Constituționale, la 8 luni după anularea alegerilor prezidențiale: „Îmi pare rău că CCR nu a cerut scuze alegătorilor”
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Politică 19 aug.
Reformele din pachetul doi, inițiate majoritar de PSD. USR, nicio contribuție, acuză partidul lui Sorin Grindeanu
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează