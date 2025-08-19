Proiectul de OUG, lansat în dezbatere de Ministerul Muncii

Guvernul României pregătește măsuri drastice pentru a limita cheltuielile bugetare în sectorul public. Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Muncii, se vor suspenda transferurile și detașările între instituțiile statului, precum și concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, cu câteva excepții.

Aceste măsuri ar urma să fie în vigoare până la sfârșitul anului 2026. Conducătorii instituțiilor publice vor trebui să decidă în 30 de zile dacă angajații detașați își pot continua activitatea. Personalul plătit din fonduri publice care a primit decizia de pensionare poate continua activitatea până la 70 de ani, cu acordul anual al ordonatorului de credite.

În administrația centrală sunt 836.400 de angajați, dintr-un total de aproximativ 1,3 milioane în întregul sector public. Ministerul Educației are cel mai mare număr de angajați, cu 308.529 persoane.

Suspendarea concursurilor și transferurilor în sectorul public

Proiectul de ordonanță prevede suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepția celor pentru posturi unice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2025. De asemenea, se vor suspenda detașările și transferurile funcționarilor publici pe o perioadă determinată.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

„În contextul măsurilor fiscal bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la:

Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026. Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor public pe o perioadă determinată;

Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în nota de fundamentare a OUG.

Conducătorii instituțiilor publice vor trebui să decidă în 30 de zile dacă angajații detașați își pot continua activitatea. Aceștia vor putea fi transferați pe posturile vacante pe care au fost detașați anterior.

Cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat

O altă măsură importantă se referă la cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat. Personalul plătit din fonduri publice care a primit decizia de pensionare poate continua activitatea până la 70 de ani, cu acordul anual al ordonatorului de credite.

Recomandări Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

„Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei (…) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arată în Nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Impactul asupra administrației publice

Aceste măsuri vor afecta un număr semnificativ de angajați din sectorul public. Potrivit datelor citate de Profit.ro, în administrația centrală sunt 836.400 de angajați, dintr-un total de aproximativ 1,3 milioane în întregul sector public.

Distribuția angajaților în principalele sectoare ale administrației centrale:

Ministerul Educației: 308.529 angajați

Unități de învățământ superior de stat: 71.130 angajați

Ministerul Sănătății: 18.356 angajați

Unități sanitare finanțate din FNUASS: 80.400 angajați

Poliție și Jandarmerie (MAI): 125.534 angajați

Ministerul Apărării: 75.888 angajați

Aceste măsuri sunt menite să contribuie la reducerea cheltuielilor bugetare și la eficientizarea administrației publice. Rămâne de văzut cum vor fi implementate și care va fi impactul lor real asupra funcționării instituțiilor statului și asupra angajaților din sectorul public.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE