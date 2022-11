Antrenor român de tenis prins de FBI cu pornografie infantilă. Fostul campion trimitea altor bărbați poze cu fetița lui de 5 ani

Faptele au fost descoperite de un ofițer FBI care s-a infiltrat pe mai multe platforme sociale, în căutarea prădătorilor sexuali. Unul dintre aceste grupuri online era „Share Daughters” („Schimb de fiice”) de pe aplicația KIK, despre care FBI știa că e utilizat de cei interesați de pornografia infantilă.

Antrenorul de tenis

rot423 era numele sub care antrenorul de tenis trimitea poze cu fetița

Aici, la începutul acestui an, un bărbat cu numele de utilizator „rot423”, care spunea că e din România, i-a trimis agentului sub acoperire, în privat, imagini cu o fetiță în ipostaze explicit sexuale. „E fiica mea și are 6 ani”, i-a mărturisit el ofițerului FBI. Fiica lui avea, de fapt, 5 ani și 11 luni atunci când trimitea poze indecente cu ea.

Imediat, FBI a luat legătura cu polițiștii români, care l-au identificat pe utilizatorul contului „rot423” de pe „Share Daughters”: era Cătălin O.C., în vârstă de 41 de ani, din București.

Fost jucător profesionist și campion național la juniori, el devenise antrenor și preda lecții de tenis, inclusiv copiilor.

Schimb de imagini indecente cu copii

Timp de o lună, antrenorul de tenis a fost monitorizat și filat de polițiștii români, iar pe 30 martie anul acesta, el a fost arestat preventiv. La percheziția informatică, în telefonul lui au fost găsite mai multe poze cu caracter indecent pe care el i le făcuse fetiței lui, în vârstă de nici 6 ani.

DIICOT, care a preluat ancheta, a stabilit că, în februarie anul acesta, Cătălin O.C. a trimis fotografiile cu fetița lui către 12 utilizatori de pe aplicația KIK.

La schimb, el a primit alte materiale pornografice cu minori, poze sau înregistrări video care, ulterior, au fost găsite în telefonul lui.

Acuzat de pornografie infantilă (20 de acte materiale) și de coruperea sexuală a minorilor, Cătălin O.C. a fost trimis în judecată pe 16 septembrie 2022. După o lună, judecătorul de cameră preliminară a decis că ancheta a fost corectă, iar judecata poate începe.

Cătălin O.C. va fi judecat la Tribunalul București, iar primul termen al procesului va fi săptămâna viitoare, pe 9 noiembrie 2022.

Conform datelor organizației internaționale Internet Watch Foundation, în 2021 au fost făcute aproape două milioane de raportări privind imagini pornografice cu minori, notează stiri.tvr.ro. ONG-ul arată că în 97% dintre imaginile care circulă în spaţiul online apar minore. Cele mai multe au vârste cuprinse între 11 şi 13 ani.

*Am decis să nu publicăm numele antrenorului de tenis pentru a nu o expune pe fetița lui.

