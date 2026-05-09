Peste 20% din apele subterane din Europa, afectate de poluare chimică

Apele subterane reprezintă una dintre resursele cele mai amenințate din UE.

Mai exact, datele Agenției Europene de Mediu arată că o parte importantă a apelor subterane din UE nu mai respectă standardele de calitate.

Mai mult de 20% din suprafața blocului comunitar se află într-o stare chimică precară, ceea ce înseamnă că substanțele nocive, cum ar fi mercurul, cadmiul și altele, depășesc nivelurile stabilite de Directiva-cadru a UE privind apa.

Unul dintre cele mai mari costuri este legat de tratarea apei pentru consum.

De exemplu, doar pentru tratarea nitraților UE plătește până la 320 de miliarde de euro pe an.

Unde se găsește cea mai sigură apă de la robinet

În ciuda problemelor de poluare, Europa rămâne lider global în calitatea apei potabile. Asta pentru că 19 dintre cele 20 de țări cu cele mai bune sisteme de salubritate și apă potabilă din lume sunt europene, Japonia fiind singura excepție.

Finlanda, Islanda, Olanda, Norvegia, Elveția, Regatul Unit, Malta, Germania, Luxembourg și Suedia au obținut un scor perfect de 100 pentru protejarea sănătății umane față de apa potabilă nesigură și salubritate.

România, printre țările cu rezultate slabe

La polul opus, unele state europene au scoruri mult mai scăzute în ceea ce privește calitatea apei și infrastructura de salubritate.

Cele mai slabe rate de pe continent au apărut în Moldova (50 de puncte), Georgia (51,7) și Albania (54,1), trei țări ale UE clasându-se tot pe ultimele 10 locuri din Europa: Letonia (59,10), Lituania (58,40) și România (56).

România se află astfel printre țările europene cu performanțe reduse în acest clasament al apei și salubrității.

Concret, țara noastră ocupă locul 62 în lume la categoria de probleme legate de salubritate și apă potabilă care măsoară cât de bine protejează țările sănătatea umană de riscurile de mediu pe baza a doi indicatori: apă potabilă nesigură și salubritate nesigură.

Pesticide, microplastice și substanțe chimice în apă

Calitatea apei este afectată de mai mulți factori de poluare, inclusiv pesticide și substanțe chimice persistente.

„Aproximativ 80% din totalul apelor uzate de pe glob ajung în cursurile de apă fără a fi tratate”, afirmă cercetătorii de la Water Atlas, un indice al calității apelor subterane creat de think tank-ul german Fundația Heinrich Böll.

„Ideea că râurile s-ar curăța singure s-a dovedit curând a fi o iluzie: râurile și lacurile s-au transformat în haznale puturoase și toxice”, adaugă aceștia.

Atlasul Apei, care a cartografiat corpurile de apă subterană cu o stare chimică bună și proastă din Europa, pe baza standardelor Directivei UE privind apa, arată că în unele țări, rezultatele sunt îngrijorătoare. Asta deși unele dintre ele au obținut scoruri perfecte în protejarea sănătății prin apă potabilă sigură.

De exemplu, în Luxemburg, 79% din corpurile de apă subterană cartografiate nu au atins o stare chimică bună în 2025, 55% în Republica Cehă, 41% în Belgia și 40% în Germania.

De asemenea, au fost identificate substanțe periculoase în probele de apă din mai multe țări europene.

Acidul trifluoroacetic (TFA) a fost detectat în 94% din cele 36 de probe de apă de la robinet colectate în 11 țări ale UE.

În plus, cercetătorii atrag atenția asupra prezenței altor contaminanți.

Compușii farmaceutici, peste 175 fiind identificați în corpurile de apă subterană ale Europei, și microplasticele prezintă presiuni suplimentare asupra mediului.

