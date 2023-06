Apariție misterioasă în Lituania. Un bărbat în armură de cavaler medieval, prezent în timpul exerciților militare ale NATO

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a vizitat luni Lituania. El a anunțat că Germania dorește să ofere sprijin militar țării baltice, care se învecinează cu Belarus și cu Rusia.

În acest scop, 4.000 de soldați Bundeswehr urmează să fie staționați permanent la Vilnius pentru a oferi protecție împotriva Rusiei.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost, de asemenea, la fața locului pentru a pregăti summitul NATO din iulie.

Însă, ceea ce a atras atenția a fost o figură misterioasă, un bărbat în armură de cavaler, pe care presa nu l-a identificat.

Bărbatul a apărut la:

Pe Twitter, momentul a fost comentat masiv. „Am auzit deja că echipamentul Bundeswehr-ului este depășit, dar nici chiar așa”, se arată într-un comentariu. „Aceasta este dovada. De fapt, trăim în Matrix”, a scris altcineva.

„Un actor de la Hollywood a greșit platoul de filmare?”, a fost altă reacție.

Time traveler in ZDF-Today?



In the ZDF Today broadcast of June 26, 2023, during an interview from Lithuania with a brigadier general, a stray knight in armor suddenly ran through the picture in the background.



Did an actor go to the wrong set? – just like in Hollywood. pic.twitter.com/XsdrgHSTeI