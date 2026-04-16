De ce trebuie să folosești mesagerie securizată

Atunci când discuți cu cineva online, ai putea presupune că doar tu și acea persoană aveți acces la conversația voastră. Dar, așa cum am aflat de-a lungul timpului, există multe grupuri care depun eforturi considerabile pentru a-ți spiona comunicările. Fie că este vorba despre supravegherea corporativă ori despre agenții guvernamentale care colectează date, informațiile private sunt vizate în mod constant.

Companiile vor să-ți citească mesajele pentru a-ți afișa reclame mai bine direcționate sau pentru a-ți vinde datele personale celui care oferă cel mai mult. De asemenea, hackerii urmăresc să folosească aceste informații ca să-ți fure identitatea, să-ți acceseze contul bancar, să vândă concurenței planurile de afaceri ale companiei tale sau chiar pentru a te șantaja cu fotografii compromițătoare, relatează Cyberinsider.com.

În plus, guvernele vor să știe tot ceea ce gândești, spui și faci și eventual să depisteze și câte un terorist. Dacă nu folosești un serviciu de mesagerie securizat, oricare dintre aceste grupuri poate intercepta cu ușurință mesajele tale. Situația s-a agravat odată cu munca de acasă, impusă în multe cazuri pentru protecția împotriva virusurilor. În general, companiile au sisteme de securitate mai bune decât o persoană care lucrează de la domiciliu, ceea ce poate expune și comunicațiile de serviciu unor riscuri mai mari.

În acest context, în ultima vreme, avem de-a face cu un adevărat boom al serviciilor de mesagerie care promit confidențialitate, securitate, anonimat sau orice combinație între acestea. Cu toate acestea, unele protejează mesajele doar în tranzit, dar le lasă accesibile angajaților serviciului, iar altele aparțin unor corporații cu reputație slabă în privința protejării datelor. Unele ar putea chiar să fi fost compromise de agenții de informații precum NSA, însă nu totul este pierdut.

Ce este în neregulă cu WhatsApp

După cum probabil știi, WhatsApp utilizează criptare end-to-end (E2E), ceea ce înseamnă că mesajele sunt criptate pe dispozitivul tău și pot fi decriptate doar pe dispozitivul persoanei cu care comunici. Așadar, conținutul mesajelor este securizat, ceea ce face ca informațiile transmise să fie în siguranță pe această platformă.

Însă, acest lucru nu înseamnă că sunt protejate și metadatele, acele informații referitoare la cu cine comunici, de unde, la ce oră, cât de des și de pe ce dispozitiv. Din 2021, după ce și-a schimbat politica de confidențialitate, WhatsApp partajează metadatele și datele tranzacționale ale utilizatorilor cu compania-mamă Meta, care este cunoscută pentru ignorarea confidențialității, potrivit Proton.me.

Dacă încă folosești această aplicație, poate ar fi momentul să alegi o alternativă mai sigură. În 2025, WhatsApp a anunțat că va începe să afișeze reclame în secțiunea Status, care este similară cu Stories de pe Instagram. Deși Meta susține că nu va folosi date personale precum numărul de telefon, mesajele sau grupurile, aceasta va lua în calcul țara și limba selectate în setări, precum și canalele la care ești abonat.

Ce înseamnă mesagerie „securizată”

Când vine vorba de aplicații de mesagerie este dificil să stabilești dacă sunt sigure sau nu. Cele de încredere oferă utilizatorilor protecție a confidențialității în fundal și este rareori vizibilă. Iată ce includ standardele minime:

Criptare end-to-end. Majoritatea aplicațiilor cunoscute oferă criptare E2E, ceea ce garantează că nimic din ceea ce se trimite sau se primește nu poate fi văzut de terți. Toate datele sunt criptate înainte de a fi trimise către un destinatar, după care sunt decriptate și vizualizate. De asemenea, unele aplicații cer activarea manuală a acestei funcții, deoarece criptarea E2E este utilă doar dacă este activată. Trebuie să știi că majoritatea aplicațiilor de mesagerie securizată au criptarea E2E activată în mod implicit.

Algoritmi de criptare. Securitatea criptării E2E pornește de la premisa că nimeni nu poate sparge criptarea sau, mai exact, că ar fi nevoie de un timp uriaș pentru a o compromite. De altfel, experții în cybersecurity vorbesc de milioane sau chiar de miliarde de ani. În mod normal, acest lucru nu reprezintă o problemă, deoarece serviciile de mesagerie folosesc algoritmi de criptare de încredere.

Cod open-source. Furnizorii care utilizează cod open-source se bucură de un nivel mai ridicat de încredere. Acest lucru le permite specialiștilor să verifice exact modul în care funcționează serviciul, ce rulează în fundal și chiar să identifice eventuale aspecte care pot fi îmbunătățite. Acesta permite specialiștilor să verifice modul în care funcționează aplicația, ceea ce contrastează cu majoritatea programelor software proprietare al căror cod rămâne secret.

Fără colectare de date. Criptarea nu ajută dacă metadatele utilizatorilor sunt colectate și vândute. Acestea includ informații despre contacte, sesiuni de apel și chat, dispozitive și adrese IP, potrivit Experte.com.

Ștergerea și distrugerea automată a mesajelor. Multe aplicații de mesagerie le permit utilizatorilor să seteze o dată la care mesajele se șterg în mod automat. Însă nu toate metodele de ștergere sunt la fel. Concret, doar mesajele care nu mai pot fi reconstruite cu ajutorul unor instrumente speciale pot fi considerate cu adevărat șterse. De asemenea, unele servicii oferă o funcție de tip „shredder”, care elimină complet imaginile, videoclipurile și mesajele vocale trimise, fără posibilitate de recuperare.

Ce să ai în vedere când alegi o alternativă la WhatsApp

Alegerea unei alternative la WhatsApp nu ar trebui făcută la întâmplare, ci pe baza unor criterii esențiale legate de securitate, funcționalitate și ușurința în utilizare. De la nivelul de criptare și protecția datelor personale până la compatibilitatea cu dispozitivele și numărul de utilizatori, fiecare detaliu poate influența experiența de comunicare. În același timp, este important să alegi o aplicație care îți oferă un echilibru între confidențialitate și accesibilitate în viața de zi cu zi. Iată care sunt cele mai importante criterii de care să ții cont în alegerea unei aplicații care să înlocuiască WhatsApp:

Criptare. Criptarea end-to-end este esențială, deoarece garantează că datele tale și conversațiile rămân private și că nimeni altcineva nu poate avea acces la ele în afară de tine.

Apeluri și mesaje. Aplicația trebuie să ofere funcții similare de text și apeluri ca WhatsApp.

Partajare de fișiere. Ar trebui să poți trimite imagini, videoclipuri, muzică și alte fișiere fără a compromite calitatea și confidențialitatea.

Compatibilitate. Verifică platformele pe care este disponibilă aplicația. Majoritatea aplicațiilor de mesagerie instant au versiuni pentru iOS și Android și oferă fie o aplicație desktop, fie o variantă web.

Costuri. Ideal ar fi ca aplicația să fie gratuită, cel puțin pentru utilizatorii individuali. Totuși, merită să plătești pentru un nivel superior de confidențialitate și de securitate.

Baza de utilizatori. Ar trebui să existe un număr suficient de utilizatori în țara sau regiunea în care vrei să o folosești. Altfel, va fi dificil să-ți convingi prietenii și familia să treacă la o nouă aplicație. Pentru profesioniștii și studenții care se pregătesc pentru certificări, utilizarea aplicațiilor de mesagerie securizată, alături de platforme de încredere precum ExamCollection, poate facilita schimbul de materiale de studiu, discutarea subiectelor de examen și colaborarea mai eficientă în grupuri private, conform Larksuite.com.

Cele mai bune alternative la WhatsApp

Signal

Signal (https://signal.org) este una dintre aplicațiile care au crescut foarte mult după problemele de confidențialitate ale WhatsApp din 2021, fiind considerată acum una dintre cele mai sigure aplicații de mesagerie. Publicat inițial de Open Whisper Systems, protocolul său de criptare (Signal Protocol) este atât de bun încât este folosit de multe alte servicii, inclusiv de WhatsApp.

Pro:

Criptare E2E

Open-source

Mesaje care se autodistrug

Înregistrează o cantitate minimă de date

Nu stochează adrese IP

Este gratuită

Contra:

Necesită număr de telefon

Nu suportă autentificare 2FA

Threema

Threema (https://threema.ch/en) este o aplicație mai puțin cunoscută, dar foarte sigură, cu aproximativ cinci milioane de utilizatori în cei opt ani de când este pe piață. Permite utilizarea complet anonimă, fără număr de telefon sau adresă de e-mail, singura modalitate de a identifica un utilizator fiind un ID generat aleatoriu. Cheile private sunt stocate doar pe dispozitivul utilizatorului.

Pro:

Criptare E2E

Open-source

Nu necesită număr de telefon

Nu stochează metadate

Aplicații mobile plus chat securizat pe desktop

Servere proprii

Contra:

Bază mică de utilizatori

Nu este gratuită

Fără 2FA

Telegram

Telegram (https://telegram.org) a fost cel mai mare beneficiar al problemelor de confidențialitate legate de WhatsApp din 2021, iar astăzi are peste 500 de milioane de utilizatori activi lunar. Dacă te decizi să încerci Telegram, asigură-te că folosești și un serviciu VPN bun, pentru că ascunderea adresei IP și a locației printr-un VPN reduce semnificativ riscurile legate de confidențialitate.

Pro:

Criptare E2E

Algoritmi de criptare

Bază mare de utilizatori

Mesaje autodistructive

Este gratuită

Funcții numeroase

Contra:

Înregistrarea necesită un număr de telefon

Criptare E2E doar pentru apeluri vocale și chat-uri secrete

Serverele nu sunt open source

Colectează mai multe date

Discord

Discord (https://discord.com) este o platformă complexă VoIP și de mesagerie care combină capabilități de chat text, voce și video în servere organizate. Inițial a fost creată pentru comunitățile de gameri, însă în prezent este utilizată de echipe IT, lucrătorii de la distanță, startup-uri, companii și comunități, care totalizează peste 250 de milioane de utilizatori, se precizează pe siit.io.

Pro:

Comunicare versatilă

Personalizare extinsă

Integrare cu multe aplicații

Are versiune gratuită

Disponibilitate multi-platformă

Contra:

Prea complexă pentru utilizatorii noi

Funcții limitate pentru companii mari

Poate genera prea multe notificări

Wire

Lansat în 2014, Wire (https://wire.com/en) este un serviciu elvețian creat pentru comunicarea confidențială, care numără astăzi între 500.000 și cinci milioane de utilizatori (n.n. – nu există un număr oficial de utilizatori). Aplicația asigură un nivel optim de securitate de tip „zero-knowledge”, ceea ce înseamnă că nici măcar Wire nu poate accesa comunicațiile tale private.

Pro:

Criptare E2E pentru mesaje-text, apeluri și video

Funcții avansate pentru conferințe video

Suportă apeluri vocale și transfer de fișiere

Oferă stocare în cloud Wire

Se poate sincroniza pe opt dispozitive

Este gratuită pentru utilizatorii individuali

Contra:

Colectează o cantitate mare de metadate

Necesită adresă de e-mail sau număr de telefon pentru înregistrare.

