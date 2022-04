Însă, pentru amatorii de jocuri video pe calculator, și nu numai, există o aplicație care permite utilizatorilor să interacționeze în timp real. Aceasta se numește Discord, iar pentru aceia dintre voi pentru care această aplicație este încă o necunoscută vă vom spune ce este și cum se folosește.

Ce este Discord

Discord a fost lansată în 2015 ca o aplicație gratuită de tip Voice Over IP, care a fost creată pentru comunitățile din jocurile video. Poate fi accesată de pe laptop/PC, browser web sau prin aplicația mobilă cu același nume.

Este o aplicație de mesagerie multiplatformă similară cu Skype sau cu Slack, care permite utilizatorilor să interacționeze în timp real folosind mesaje text, de voce sau video. Fiind un serviciu multiplatformă, are aplicații native atât pentru smartphone-uri (Android, iOS, Windows Phone, etc.), cât și pentru PC (Windows, Mac iOS, Linux, etc.).

Inițial a fost gândită pentru ca gamerii să poată comunica între ei în timp ce joacă jocuri video. Acum, însă, Discord a crescut în popularitate și numără peste 150 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună.

Discord găzduiește servere care pot fi împărțite în „Canale”. Acestea sunt spații mai mici sau camere de chat unde se pot discuta diferite subiecte specifice. Cu toate acestea, jocurile, muzica, anime-urile și meme-urile par să fie în realitate cele mai populare.

Cum funcționează Discord

Serviciul Discord oferă o serie de funcții utile. Una dintre acestea este aceea de creare a unor canale de comunicare private, fiecare cu camere de chat individuale și control de administrare deplin, fără a fi necesar găzduirea unui server propriu.

Utilizatorii se pot alătura unor grupuri la care au fost invitați sau își pot crea propriul server de chat privat și pot ei să-și invite prietenii. Apoi pot folosi mesaje text sau mesaje vocale pentru a conversa cu alte persoane care folosesc acel server, respectiv cameră de chat. Există și servere publice unde are acces oricine.

Serverele și Canalele pot avea niveluri diferite de permisiuni de acces pentru unii utilizatori. Poate avea permisiunea de a interzice accesul altor utilizatori până la a avea permisiunea de a încărca fișiere de tot felul pe respectivul canal.

Când folosești Discord vei putea alege pe cine adaugi ca prieten și cine te poate adăuga, cine îți poate trimite mesaje, pe cine poți să blochezi, pe ce servere să intri și pe cine se poate alătura serverelor pe care le creezi.

Cum începi să folosești Discord

Pentru a putea începe să folosești aplicația Discord trebuie mai întâi să o instalezi pe dispozitivul ales. Apoi va trebui să-ți creezi un cont pe bază de user și parolă. Totul este gratuit!

Îți recomandăm să folosești o parolă de acces puternică și sigură și să activezi opțiunea de autentificare cu doi factori. Astfel, contul tău va fi protejat împotriva atacurilor cibernetice, iar informațiile personale vor fi în siguranță.

După ce te-ai autentificat, poți să accesezi o serie de opțiuni din meniul „Setări”. Pentru asta trebuie să faci click pe pictograma „Cog” din colțul din stânga-jos al ecranului, iar apoi îți poți personaliza profilul.

Aici există, între altele, setările de confidențialitate, aplicații autorizate, setări vocale și multe altele. Dacă vrei să fii în siguranță în mediul virtual îți recomandăm să consulți mai întâi setările de confidențialitate. De acolo vei putea seta aplicația să scaneze mesajele directe și să le respingă pe cele cu conținut necorespunzător.

Dacă utilizezi servere publice, poți alege să dezactivezi setările care le-ar putea permite membrilor unui server să-ți trimită mesaje împotriva voinței tale sau să te adauge ca prieten.

Cum adaugi prieteni pe Discord

Ca orice aplicație de chat, nici Discord nu își are rostul dacă nu ai cu cine să comunici. Dacă vrei să adaugi prieteni trebuie să știi că operațiunea nu este deloc complicată.

Astfel, pe pagina de start vei vedea un buton verde pe care scrie „Adăugați un prieten”. Ca să adaugi un prieten nu trebuie decât să-i afli tag-ul Discord și îl poți adăuga aici. Tag-ul Discord este numele de utilizator însoțit de semnul „#” și patru cifre (de exemplu thebigbrother #4550), pe care îl găsești în secțiuna „Contul meu”.

Există o altă modalitate, mai ușoară, de a adăuga un prieten pe Discord: dă click dreapta pe un contact atunci când sunteți amândoi pe un server, apoi dă click pe butonul „Adăugare prieten”. Această variantă funcționează doar dacă tu și persoana respectivă aveți setările de confidențialitate setate astfel încât să puteți primi cereri de prietenie din partea oricui.

De asemenea, poți adăuga prieteni și prin conectaea celorlalte conturi. Spre exemplu, dacă adaugi contul tău de Facebook ca legătură în meniul de setări, îți poți sincroniza prietenii din rețeaua de socializare care folosesc deja Discord.

