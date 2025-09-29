Zonele afectate de lucrări. Conductele au până la 50 de ani vechime

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță luni, 29 septembrie, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală.

Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

Bulevardul Basarabia din Sectorul 2

  • Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2.

„Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (82 blocuri și doi agenți economici) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00 până în data de 03 octombrie 2025, ora 23:00”, anunță Termoenergetica într-un comunicat.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1975, această porțiune de rețea având 50 de ani de funcționare.

Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3

  • Rețeaua termică primară – conductă Dn 800mm, în zona Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3.

„Se vor executa lucrări de reîntregire a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 10 puncte termice (178 blocuri și trei agenți economici ) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00 până în data 04 octombrie 2025, ora 23:00. În paralel, echipele companiei vor executa și lucrări de reparație a conductelor”, potrivit sursei citate.

Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Recomandări
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1995, această porțiune de rețea având 30 de ani de funcționare.

Zona Splaiul Unirii din Sectorul 3

  • Rețeaua termică primară – conductă Dn 1000mm, în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3.

„Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 7 puncte termice (135 blocuri) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 04 octombrie 2025, ora 23:00”, menționează Termoenergetica.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având aproape 40 de ani de funcționare.

Zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu – Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4

  • Rețeaua termică primară – conductă Dn 500mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu – Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4.

„Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri și 2 agenți economici), începând cu data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 04 octombrie 2025, ora 23:00”, potrivit companiei.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992, această porțiune de rețea având 33 de ani de funcționare.

Zona străzilor Sergent Nițu Vasile din Sectorul 4

  • Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, în zona străzilor Sergent Nițu Vasile din Sectorul 4.

„Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic) din data de 30 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 02 octombrie 2025, ora 23:00”, mai transmit reprezentanții Termoenergetica.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1983, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

Aleea Covasna din Sectorul 4

  • Rețeaua termică primară – racordul punctului termic ”3 Zona II ” – conductă Dn 200mm, pe Aleea Covasna din Sectorul 4.

„Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (19 blocuri) din data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 01 octombrie 2025, ora 23:00”, conform comunicatului.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având 36 de ani de funcționare.

Strada Eroii Sanitari din Sectorul 5

  • Rețeaua termică primară – racordul punctului termic ”Marinescu” – conductă Dn 80mm, pe Strada Eroii Sanitari din Sectorul 5.
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova
Recomandări
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova

„Se vor executa lucrări de reparație care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri), începând cu data de 29 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 30 septembrie 2025, ora 23:00”.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, această porțiune de rețea având aproape 36 de ani de funcționare.

Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6

  • Rețeaua termică primară – conductă Dn 600mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6.

„Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri și imobile și 1 punct termic industrial), începând cu data de 01 octombrie 2025, ora 09:00, până la data de 03 octombrie 2025, ora 23:00”.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

Bulevardul Timișoara din Sectorul 6

  • Rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6.

„Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă în perioada cuprinsă între 29 septembrie 2025, ora 09:00 și 30 septembrie 2025, ora 23:00. Clienții nu vor fi afectați”, potrivit Termoenergetica.

Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1984, această porțiune de rețea având peste 40 de ani de funcționare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

„Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, mai transmite compania.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
LIVE TEXT. Protest la Chișinău după alegerile parlamentare din Republica Moldova

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul lăsat pe umeri în bucle lejere, un decolteu discret, tocuri, și o ținută despre care vorbesc acum toți criticii de modă...Așa a fost surprinsă iubita lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Ce iese imediat în evidență
Viva.ro
Nemachiată, cu părul lăsat pe umeri în bucle lejere, un decolteu discret, tocuri, și o ținută despre care vorbesc acum toți criticii de modă...Așa a fost surprinsă iubita lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Ce iese imediat în evidență
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
GSP.RO
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
GSP.RO
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Știri România 12:16
Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Două tinere din Nepal au murit carbonizate în incendiul de la hotelul din Tătărani, Prahova. Ce făceau și care a fost cauza focului
Știri România 11:53
Două tinere din Nepal au murit carbonizate în incendiul de la hotelul din Tătărani, Prahova. Ce făceau și care a fost cauza focului
Parteneri
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Adevarul.ro
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Gestul făcut de Laura Cosoi și fetele sale pentru copiii mai puțin norocoși de la școala din Aprozi, Călărași. „Am convenit împreună cu ele”
Stiri Mondene 12:49
Gestul făcut de Laura Cosoi și fetele sale pentru copiii mai puțin norocoși de la școala din Aprozi, Călărași. „Am convenit împreună cu ele”
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Stiri Mondene 12:30
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
ObservatorNews.ro
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
GSP.ro
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
Parteneri
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Mediafax.ro
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit
KanalD.ro
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit

Politic

CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie"
Politică 10:47
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie”
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
Politică 10:04
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt