Astfel, se fac lucrări la rețeaua termică primară pe Bulevardul Chișinău din Sectorul 2, care vor opri apa caldă la 259 blocuri, o unitate industrială și Spitalul Malaxa până pe 26 septembrie, ora 23:00.

Reparații se fac și la rețeaua termică primară în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu și a străzilor Brâncuși și Lucrețiu Pătrașcanu din Sectorul 3. O conductă veche de aproape 25 de ani s-a defectat. Drept urmare, în acest sector 237 blocuri rămân fără apă caldă până pe 26 septembrie, ora 23:00.

Și la rețeaua termică primară de pe Strada Matei Basarab din Sectorul 3 se vor face lucrări, iar 65 de blocuri vor fi afectate până pe 26 septembrie, ora 23:00. Conducta defectă de aici are peste 30 de ani de funcționare.

De asemenea, și în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu – Motru și Calea Văcărești din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reparație. Vor fi afectate 129 blocuri și 2 agenți economici până pe 26 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992.

Se mai fac reparații și la racordul punctului termic Turnescu/Marinescu, pe Strada Turnescu din Sectorul 5. Aici vor fi afectate de lipsa apei calde 2 blocuri, până pe 26 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1989, adică acum 36 de ani.

Lucrări au loc și la rețeaua termică primară de pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Aici vor rămâne fără apă caldă 127 blocuri un punct termic industrial, până pe 26 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, adică acum 45 de ani.

Și pe Bulevardul 1 Mai intersecție cu Strada Brașov din Sectorul 6 se lucrează la conducte, iar apa caldă va fi oprită până pe 26 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei este 1970, deci acum 55 de ani.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, 18 septembrie, pentru Libertatea, că lipsa apei calde în București are la bază lipsa investițiilor din ultimele decenii: „Bucureștenii n-au avut apă caldă de zeci de ani de zile pentru că acea companie care se află la Ministerul Energiei produce bani din vânzarea de agent termic și de apă caldă și căldură de pe spatele bucureștenilor și face bani din vânzarea de energie electrică. Dacă acei bani s-ar fi investit în București în ultimii 20-30 de ani, astăzi Bucureștiul n-ar mai fi avut probleme cu apa caldă”, a spus Bujduveanu.

