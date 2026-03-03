„Comandamentul Nord a avansat, a preluat controlul asupra înălțimilor și creează în prezent o zonă tampon, așa cum am promis, între populația noastră și orice amenințare” dinspre Liban, a declarat purtătorul de cuvânt al Armatei de Apărare a Israelului, generalul de brigadă Effie Defrin.

Armata israeliană atacă fiefurile Hezbollah

Agenția Națională de Informații (ANI), un organ de presă din Liban, a relatat ulterior că armata israeliană a atacat marți periferia de sud a orașului Beirut, un bastion al mișcării șiite Hezbollah, sprijinită și sponsorizată de regimul Republicii Islamice Iran. Potrivit ANI, atacul nu a fost precedat de ordine de evacuare din zona vizată.

„Seria de lovituri violente a făcut pagube importante la clădiri”, a precizat agenția oficială de presă din Liban.

Reporterii AFP prezenți la fața locului au filmat o coloană de fum dens deasupra sectorului lovit în capitala Libanului.

La rândul ei, Armata de Apărare a Israelului a precizat că a „vizat mai mulți teroriști ai Hezbollah în Beirut”.

Ordin de evacuare penru 83 de sate din sudul Libanului

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arab, Avichay Adraee, a anunțat marți un ordin de evacuare pentru 83 de sate din sudul Libanului.

„Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să evacuați locuințele și să stați la cel puțin un kilometru distanță de sate. Oricine se află în apropierea elementelor, instalațiilor și echipamentului de luptă ale Hezbollah își pune viața în pericol”, a declarat Adraee, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Lista include 83 de sate situate în patru districte: Tyre (guvernoratul Sud) și Bint Jbeil, Marjayoun și Nabatieh (guvernoratul Nabatieh). Districtele Bint Jbeil, Marjayoun și Tyre sunt situate la granița cu Israel.

O sursă militară libaneză a declarat pentru AFP că armata israeliană a declanșat marți o incursiune terestră „la nivelul Kfar Kila și al câmpiei Khiam”, zone de frontieră cu Israelul, în districtul Marjayoun.

În schimb, armata libaneză și-a retras militarii din sudul țării, pentru a menține „securitatea” acestora.

Justificarea zonei tampon

Israel Katz a autorizat marți armatei israeliene să „ia sub control” noi poziții în Liban, în paralel cu campania de atacuri aeriene executată împotriva Hezbollah.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat armata israeliană să avanseze și să ia sub control poziții strategice suplimentare în Liban, pentru a împiedica atacurile asupra localităților israeliene de frontieră”, a transmis Katz, citat într-un comunicat.

De la stabilirea acordului de încetare a focului, în noiembrie 2024, armata israeliană menține cinci poziții strategice în sudul Libanului.

De cealaltă parte, Hezbollah a revendicat marți atacuri asupra a trei baze militare israeliene, și anume Ramat David, Meron și Nafah, „ca răspuns” la loviturile aeriene desfășurate împotriva sa în Liban.

Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo"
Știri România 16:00
Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont"
Știri România 15:51
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont”
Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România". Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri"
Stiri Mondene 16:00
Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România”. Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri”
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm"
Stiri Mondene 15:36
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate"
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
