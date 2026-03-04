Peste 50.000 de soldaţi americani şi peste 200 de avioane de luptă sunt implicaţi în misiune

Armata SUA a distrus 17 nave iraniene în cadrul campaniei sale împotriva Iranului, la care participă zeci de mii de militari americani, a declarat marţi, în a patra zi a războiului din Iran, comandantul forţelor americane din Orientul Mijlociu, într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

„În termeni simpli, ne concentrăm pe distrugerea tuturor lucrurilor care ne pot ataca”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, într-un mesaj postat pe X în care a detaliat „loviturile chirurgicale necontestate” ale bombardierelor B-2 şi B-1, potrivit News.ro.

„De asemenea, scufundăm marina iraniană – întreaga marină. Până în prezent, am distrus 17 nave iraniene, inclusiv cel mai operaţional submarin iranian, care are acum o gaură în lateral”, a adăugat el.

„De zeci de ani, regimul iranian hărţuieşte transportul maritim internaţional. Astăzi, nu mai există nicio navă iraniană în Golful Arabiei, Strâmtoarea Ormuz sau Golful Oman. Şi nu ne vom opri”, a mai avertizat el.

Declarațiile lui Cooper vin la patru zile de la începerea operaţiunii militare americane împotriva Iranului, numită Operaţiunea „Epic Fury”. Oficialii Departamentului Apărării au declarat că distrugerea marinei iraniene este obiectivul principal al operaţiunii.

Peste 50.000 de soldaţi americani şi peste 200 de avioane de luptă sunt implicaţi în misiune, a spus Cooper, iar atacurile continuă non-stop.

Ca represalii la bombardamentele SUA şi Israelului, Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice şi peste 2.000 de drone, a spus Cooper. Totuşi, el a afirmat: „capacitatea Teheranului de a lovi este în scădere”. SUA au slăbit serios apărarea Iranului, a asigurat el.

„Am degradat grav apărarea aeriană a Iranului şi am distrus sute de rachete balistice, lansatoare şi drone iraniene”, afirmă Cooper.

Câți oameni au fost uciși în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului

De când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, statele din Golf care găzduiesc baze militare şi personal american, precum şi Libanul au fost rapid implicate în conflict.

În Iran, peste 1.000 de civili, inclusiv copii, ar fi fost ucişi în cele patru zile câte au trecut de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului din SUA, HRANA. Organizaţia pentru drepturile omului a declarat că, până marţi seară, cel puţin 1.097 de civili au fost ucişi, inclusiv 181 de copii. Cu toate acestea, raportul este unul preliminar şi sunt verificate alte sute de decese raportate.

165 de eleve şi membri ai personalului şcolar au fost ucişi într-un atac cu rachete asupra unei şcoli primare din Minab, în sudul ţării, în prima zi a războiului, potrivit organizaţiei umanitare non-profit Iranian Red Crescent Society. Nu este clar dacă numărul victimelor include şi victimele militare ale Gărzii Revoluţionare Islamice, potrivit Reuters.

În ISRAEL, 10 civili au fost ucişi, dintre care nouă persoane într-un atac cu rachete iraniene asupra Beit Shemesh, lângă Ierusalim, pe 1 martie, potrivit serviciului de ambulanţă israelian Magen David Adom. Forţele de Apărare Israeliene nu au raportat victime militare.

Şase membri ai armatei SUA au fost ucişi într-un atac asupra unei instalaţii din Kuweit, potrivit Comandamentului Central al SUA. Numele a patru dintre aceşti soldaţi au fost anunţate marţi de Pentagon.

În Liban, cel puţin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban. În Bahrain, o persoană a fost ucisă după ce a izbucnit un incendiu în oraşul industrial Salman din Bahrain în urma interceptării unei rachete, potrivit Ministerului de Interne. În Oman, o persoană a fost ucisă după ce un proiectil a lovit petrolierul MKD VYOM, sub pavilionul Insulelor Marshall, în largul coastelor Muscatului. În Emiratele Arabe Unite, trei persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Apărării din EAU.

În Kuweit, trei persoane, dintre care doi soldaţi kuweitieni, au fost ucise în atacurile iraniene asupra ţării, potrivit ministerelor sănătăţii şi de externe din Kuweit. Miercuri dimineaţa, Kuweitul a interceptat „mai multe ţinte aeriene ostile”, resturile căzând pe o casă şi provocând răniţi, potrivit agenţiei de ştiri de stat Kuwait News Agency, care citează Ministerul Apărării. Într-o postare ulterioară, agenţia de ştiri a citat Ministerul Sănătăţii din ţară, care a declarat că o fetiţă de 11 ani „a murit din cauza rănilor suferite când şrapnelul a căzut într-o zonă rezidenţială”, iar patru membri ai familiei sale erau supuşi „evaluării medicale”.

Kuweitul a respins sute de drone şi rachete de la începutul ultimului conflict, atacurile vizând infrastructura energetică şi ambasada SUA. De asemenea, trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte accidental, luni, de apărarea aeriană kuweitiană, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Piloţii au reuşit să se catapulteze.

