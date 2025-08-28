Doar trei artiști au reprezentat Congo pe scena festivalului

Ansamblurile internaționale participante la festival au adus pe scenă zeci de dansatori și instrumentiști, însă delegația din Congo a avut doar trei reprezentanți. Situația a fost remarcată și de prezentatorul evenimentului, Mihai Mitoșeru: „Trei, da buni!”.

„Noi am invitat ansambluri din 11 țări, printre care și Congo. Facem parte din rețeaua Consiliului Internaţional de Organizare a Festivalurilor de Folclor (CIOFF). Pe 23 august, în penultima seară de festival, nu s-au prezentat la scenă decât trei persoane. Ulterior, am anunțat organele competente că, dintr-un grup de 13, la noi au mai ajuns doar trei persoane”, a precizat Vali Viorel Sandu, directorul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”.

Vize revocate și interdicție de intrare în UE

Potrivit autorităților, cei zece artiști absenți au intrat în România la 11 august 2025, cu vize de scurtă ședere valabile până pe 26, respectiv 27 august, având ca scop declarat participarea la evenimente culturale.

Subcomisarul Maria Sorina Cristea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru Imigrări, a declarat:

„Cele 13 persoane, dintre care patru din Maroc și nouă din Congo, au intrat în țara noastră pe data de 11 august 2025 cu vize de scurtă ședere, pentru desfășurarea de activități culturale, valabile până pe data de 26, respectiv 27 august. Având în vedere că zece dintre străini nu au respectat scopul pentru care li s-a acordat viza de scurtă ședere, polițiștii de imigrări din Galați au procedat la revocarea vizelor și au emis pe numele străinilor decizii de returnare. De asemenea, concomitent cu decizia de returnare, va fi dispusă și măsura interzicerii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European (SEE) și Confederației Elvețiene, pentru o perioadă de 6 luni”.

Expulzarea, următorul pas

Începând cu 28 august, după expirarea termenului vizelor, cetățenii în cauză se află în situație de ședere ilegală.

Conform legislației, aceștia riscă expulzarea de urgență în țările de origine, Congo și Maroc, în momentul identificării pe teritoriul oricărui stat membru UE, SEE sau al Confederației Elvețiene.