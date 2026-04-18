Fără pragul de 90 de contribuții pentru retragerea banilor

Una dintre cele mai importante schimbări aduse de Norma nr. 10/2026 este eliminarea obligației de a avea minimum 90 de contribuții lunare pentru a putea retrage banii acumulați.

De acum, participanții pot accesa sumele economisite din Pilonul III dacă au împlinit 60 de ani, indiferent de numărul contribuțiilor efectuate. În plus, această măsură se aplică și celor care beneficiază de pensie de invaliditate sau, în cazul decesului participantului, moștenitorilor.

Astfel, accesul la economiile acumulate va depinde doar de situația concretă a fiecărei persoane, nu de durata contribuției, relatează Digi 24.

Reguli noi privind documentele necesare

Modificările aduse de ASF includ și standardizarea documentelor necesare pentru solicitările de retragere. Dacă până acum participanții puteau alege să depună fie copia cărții de identitate, fie copia pașaportului, noua regulă acceptă doar copia cărții de identitate valabile.

De asemenea, în cazul în care cererea este făcută prin intermediul unui mandatar sau reprezentant legal, trebuie prezentate actele de identitate ale ambelor persoane, însoțite de o procură specială autentică sau alte documente care atestă calitatea de reprezentant, toate valabile la data depunerii cererii.

Flexibilitate pentru plăți

Pentru cei care optează pentru plata în rate, noua normă permite ajustarea modalității de încasare. Participanții pot trece de la plata în rate la plata unică sau pot modifica valoarea ratelor.

De asemenea, pot schimba metoda de plată, optând oricând între mandat poștal și virament bancar.

Este posibilă și actualizarea datelor bancare, inclusiv a codului IBAN, cu condiția depunerii unei cereri însoțite de documentele corespunzătoare, cum ar fi un extras de cont care să ateste titularul și IBAN-ul.

Cum se depun documentele

Solicitările și documentele necesare pot fi trimise prin mai multe metode: direct la sediul administratorului fondului, prin poștă sau curier, ori electronic.

În cazul transmiterii online, procura specială trebuie să fie semnată cu semnătură electronică calificată.

Administratorii fondurilor au obligația de a procesa cererile în cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea documentației complete.

Termene și obligații pentru participanți

Noua normă introduce și unele responsabilități suplimentare pentru participanți și beneficiari. De exemplu, în cazul în care un cont bancar declarat inițial este închis, aceștia trebuie să comunice un nou cont, fiind necesar un document care să ateste titularul și IBAN-ul.

De asemenea, persoanele scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate trebuie să prezinte documente justificative.

Cei care optează pentru plata prin mandat poștal, dar folosesc o carte electronică de identitate fără domiciliu, vor fi obligați să furnizeze un document care să confirme adresa de domiciliu.

Aceste modificări vin să simplifice procesul de retragere a economiilor din Pilonul III și să ofere mai multă flexibilitate participanților, adaptând în același timp cadrul legal la nevoile actuale ale contribuabililor.

Ce este Pilonul III de pensie

Termenul de pilonul III de pensie se referă la acea componentă a sistemului de pensii private din România, care este denumit în mod oficial sistemul de pensii facultative, potrivit ASF.

Pilonul III de pensie reprezintă schema de pensii adițională celei obligatorii, care este formată din pilonul I, administrat de stat, și pilonul II, administrat privat. Această pensie este o sumă plătită suplimentar și distinct de cea publică și obligatorie (pilonul I și pilonul II).

Pensia privată de pilon III este o metodă prin care orice cetățean român își poate asigura un venit suplimentar pentru când va ieși la pensie, contribuind lunar la un fond de pensie facultativă.

Persoana beneficiară poate fi participantul sau moștenitorii acestuia.

Acest lucru este posibil deoarece contribuțiile participantului sunt administrate într-un cont individual, personal, asupra căruia participantul are un drept de proprietate.

Din ce venituri poți cotiza la Pilonul III de pensie

Trebuie să știi că vei putea să contribui în orice moment cu orice sumă, fără să fii condiționat de forma de obținere a veniturilor. Cu alte cuvinte, nu contează dacă ești angajat în sectorul public sau privat ori obții venituri din diverse activități independente sau agricole.

În cazul în care ești angajat cu contract de muncă, în fiecare lună, angajatorul va reține din salariu suma stabilită de tine și o va vira în contul Fondului Facultativ de Pensii.

Dacă obții venituri din activități independente suma va trebui să o virezi personal în contul fondului de pensii administrat de o societate de administrare a fondurilor de pensii private.

