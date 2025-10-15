Reguli clare pentru retragere anticipată

Astfel, legea introduce reguli clare pentru plata pensiilor private și pentru retragerea anticipată a banilor. Principala prevedere stabilește că membrii fondurilor pot retrage, înainte de începerea plății pensiei lunare, cel mult 30% din suma acumulată, o singură dată.

Prin exceptie, bolnavii cu afectiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal, tot sub formă de plată unică, la cerere. De asemenea, cei care au acumulat în conturi o sumă mai mică decât echivalentul a 12 indemnizații sociale lunare pot retrage întreaga sumă într-o singură tranșă.

În lege se menționează că dreptul de a primi până la 30% din sumă se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deținut de către membru, separat pentru Pilonul II și pentru Pilonul III.

Pensia privată va fi plătită ulterior lunar, din activele fondului de plată, prin serviciu poștal sau bancar, potrivit contractului de plată încheiat între furnizor și beneficiar.

În situația în care beneficiarul își schimbă domiciliul sau reședința în altă țară, pensia poate fi plătită și în străinătate, în moneda respectivă sau într-o altă monedă convenită. În acest caz, cheltuielile de transfer și comisioanele bancare vor fi suportate de beneficiar.

Recomandări „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Cum funcționează sistemul de plată

Fondurile de plată vor fi de două tipuri:

fonduri de tip retragere programată, care vor funcționa pe baza de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pentru o perioada determinată;

fonduri de plată a pensiilor viagere, care vor asigura pensii pe toată durata vieții beneficiarului sau a persoanei supraviețuitoare, în cazul pensiei cu componentă de supraviețuitor.

Totodată, proiectul stabilește suma minimă necesară pentru obținerea unei pensii private și pentru transferul activului personal către un fond de plată.

Proiectul a fost adoptat cu 178 de voturi pentru, 64 împotrivă și 22 de abțineri. Parlamentarii AUR au votat împotrivă, iar cei de la POT s-au abținut.

Legea urmează să meargă la promulgare la președintele României, Nicușor Dan.

În prima formă a proiectului era prevazută retragerea anticipată a 25% din fonduri și eșalonarea restului pe 10 ani. Varianta adoptată de Parlament crește procentul la 30% și permite excepții pentru pacienții oncologici și contribuabilii cu economii mici.

Fondurile de pensii private (Pilon II si Pilon III) din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit raportului publicat de ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În prezent, peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Fondurile private au acumulat peste 150 de miliarde de lei, cu o contribuție actuală de 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE