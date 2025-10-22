Un număr de 276 de deputați au votat în favoarea proiectului, care urmează să fie trimis spre promulgare.

Extinderea acoperirii RCA

Noua lege transpune prevederile Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021. Aceasta modifică Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare.

Principalul obiectiv al legii este extinderea obligativității asigurării RCA (asigurarea de răspundere civilă obligatorie) pentru vehicule care, în prezent, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării.

Astfel, trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare vor intra sub incidența asigurării obligatorii.

Principala noutate ține de modificarea noțiunii de „vehicul”, potrivit avocatnet.ro.

Astfel, este considerat vehicul orice mijloc de transport pe uscat, cu propulsie proprie, care se deplasează cu o viteză maximă mai mare de 25 km/h sau orice mijloc de transport pe uscat, cu propulsie proprie, care are o masă proprie mai mare de 25 kg și atinge o viteză maximă mai mare de 14 km/h.

Limitări și modificări

Proiectul aduce și alte schimbări importante. Se limitează acoperirea RCA pe baza noțiunii de utilizare a unui vehicul.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse când vehiculele nu sunt folosite ca mijloc de transport.

Legea permite utilizarea dispozitivelor electronice pentru controlul asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor. Această măsură trebuie să respecte legislația GDPR.

Suspendarea contractului RCA

O altă noutate este posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA la cerere, pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului. Această măsură vine cu anumite obligații pentru asigurat.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz, ceea ce înseamnă că proiectul va merge direct la promulgare.

Adoptarea acestei legi reprezintă un pas important în alinierea legislației românești la normele europene în domeniul asigurărilor auto.

Permis special pentru trotinete și biciclete electrice

După peste 1.600 de accidente în primele luni ale anului, un proiect de lege propune ca trotinetele și bicicletele electrice să poată fi conduse doar de persoane care au un permis special, denumit categoria AM1.

Inițiativa este acum în dezbatere în Parlament.

În prezent, nu este nevoie de permis pentru a conduce o trotinetă sau o bicicletă electrică, iar singura condiție impusă este ca utilizatorul să aibă cel puțin 14 ani.

Mii de accidente cu trotinete electrice și mai mulți morți

Inițiatorii proiectului susțin că măsura este necesară din cauza numărului tot mai mare de accidente. De la începutul anului și până acum, peste 1.600 de accidente au implicat trotinete electrice.

În urma acestora, șapte oameni au murit. Între anii 2021 și 2024, în total, 24 de oameni au decedat.

Autorii legii spun că lipsa unui minim de pregătire teoretică și practică face ca mulți utilizatori să nu înțeleagă regulile de circulație, ceea ce duce la accidente frecvente, mai ales în marile orașe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE